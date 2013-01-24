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Daily Collection

Ручний блендер

HR1342/00
Загальна оцінка / 5
  • Легке приготування здорової їжі Легке приготування здорової їжі Легке приготування здорової їжі
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    Daily Collection Ручний блендер

    HR1342/00
    Загальна оцінка / 5

    Легке приготування здорової їжі

    Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Ручний блендер

    Легке приготування здорової їжі

    Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    Легке приготування здорової їжі

    Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Ручний блендер

    Легке приготування здорової їжі

    Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

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      Легке приготування здорової їжі

      Блендер для ідеальних супів, пюре і коктейлів

      • 300 Вт, пластикова ніжка
      • Ніж подвійної дії
      • Мірний стакан 0,5 л, подрібнювач
      • 1 режим швидкості
      Потужний двигун 300 Вт

      Потужний двигун 300 Вт

      Потужний двигун 300 Вт для обробки будь-яких продуктів.

      Зручне чищення

      Зручне чищення

      Знімна ніжка для зручного миття під краном.

      Лезо подвійної дії поріже будь-які продукти

      Лезо подвійної дії поріже будь-які продукти

      Мірний стакан для зберігання супів, пюре чи коктейлів

      Мірний стакан для зберігання супів, пюре чи коктейлів

      Подрібнювач із ножем із нержавіючої сталі для нарізання овочів

      Подрібнювач із ножем із нержавіючої сталі для нарізання овочів

      Ергономічна ручка для зручного користування

      Ергономічна ручка для зручного користування

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Знімна насадка
        Зі з’єднувальним штифтом
        Режими швидкості
        1

      • Аксесуари

        Подрібнювач
        Компактний подрібнювач
        Мірний стакан із кришкою
        0,5  л

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий із блакитним
        Матеріал насадки
        Пластик
        Матеріал мірного стакана
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал корпусу
        PP та гума

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        300  Вт
        Довжина шнура
        1,2  м

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