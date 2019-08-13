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Легке приготування здорової їжі
Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
300 Вт, пластикова ніжка
Ніж подвійної дії
Мірний стакан 0,5 л, подрібнювач
1 режим швидкості
Потужний двигун 300 Вт для обробки будь-яких продуктів.
4.4
з 5
8
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Aspi
13/08/2019
Україна
Хороший бюджетный блендер
При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Док1951
11/04/2019
Україна
Просто чудовий прилад
Користуюся давно і кожен день.Працює безвідмовно. Дякую компанії за якість.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
mana3791
18/12/2013
Polska
Bardzo przydatny
Pozwala na szybkie przygotowanie potraw.Polecam wszystkim co mają małe dzieci,gdyż łatwo przygotować w nim sorbety owocowe oraz koktajle.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender ręczny Daily Collection HR1342/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender ręczny Daily Collection HR1342/00