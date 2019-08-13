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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00

Більше не доступний

Daily CollectionРучний блендер

HR1342/00

4.4

| (8) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Легке приготування здорової їжі

Цей ручний блендер Philips потужністю 300 Вт із лезом подвійної дії забезпечує чудові результати приготування супів, пюре й коктейлів. Готувати корисну та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!

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Блендер для ідеальних супів, пюре і коктейлів

Легке приготування здорової їжі

  • 300 Вт, пластикова ніжка

  • Ніж подвійної дії

  • Мірний стакан 0,5 л, подрібнювач

  • 1 режим швидкості

Потужний двигун 300 Вт

Потужний двигун 300 Вт

Потужний двигун 300 Вт для обробки будь-яких продуктів.

Лезо подвійної дії поріже будь-які продукти

Лезо подвійної дії поріже будь-які продукти

Мірний стакан для зберігання супів, пюре чи коктейлів

Мірний стакан для зберігання супів, пюре чи коктейлів

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

8

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

3
2

13/08/2019

Україна

Україна

Хороший бюджетный блендер

При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

11/04/2019

Україна

Україна

Просто чудовий прилад

Користуюся давно і кожен день.Працює безвідмовно. Дякую компанії за якість.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Pozwala na szybkie przygotowanie potraw.Polecam wszystkim co mają małe dzieci,gdyż łatwo przygotować w nim sorbety owocowe oraz koktajle.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender ręczny Daily Collection HR1342/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender ręczny Daily Collection HR1342/00

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