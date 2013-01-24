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Кухонне обладнання

для приготування їжі та напоїв

Обробка їжі

*Рекомендована роздрібна ціна
**Наведені характеристики застосовуються не до всіх виробів в межах однієї лінійки.

Обробка їжі

1922
1922
1922

Соковижималка

 
  • Максимум поживних речовин, мінімум зусиль
  • Легко чистити – всі частини можна мити в посудомийній машині
  • Мити лише 1 хвилину завдяки технології QuickClean
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Вакуумний блендер

 
  • Вакуумна технологія: смузі довше залишається свіжим.
  • Швидкість 35 000 об./хв. для відмінного подрібнення та ще корисніших смузі
  • Вдосконалена технологія 3D-змішування ProBlend 6
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Ручний блендер

 
  • Велика кількість аксесуарів
  • Інтуїтивне керування швидкістю завдяки технології SpeedTouch
  • Оптимальні результати змішування завдяки унікальній комбінації форми ножів та лез
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1922
1922
1922

Соковижималка

 
  • Максимум поживних речовин, мінімум зусиль
  • Легко чистити – всі частини можна мити в посудомийній машині
  • Мити лише 1 хвилину завдяки технології QuickClean
Дізнатися більше
Переглянути усі моделі

Вакуумний блендер

 
  • Вакуумна технологія: смузі довше залишається свіжим.
  • Швидкість 35 000 об./хв. для відмінного подрібнення та ще корисніших смузі
  • Вдосконалена технологія 3D-змішування ProBlend 6
Дізнатися більше
Переглянути усі моделі

Ручний блендер

 
  • Велика кількість аксесуарів
  • Інтуїтивне керування швидкістю завдяки технології SpeedTouch
  • Оптимальні результати змішування завдяки унікальній комбінації форми ножів та лез
Дізнатися більше
Переглянути усі моделі
кухонна машина

Кухонний комбайн Philips. Ваш багатофункціональний помічник

 

Кухонний комбайн Philips пропонує неперевершену функціональність та універсальність – простіше, ніж Ви думали! Інноваційний замішувач для тіста імітує замішування вручну, а замішування планетарної дії дозволяє приладдям для замішування, змішування та збивання здійснювати унікальні рухи вперед і назад, а не просто по колу, досягаючи всіх кутів чаші, що забезпечує рівномірне, ретельне перемішування продуктів, завдяки чому можна приготувати найкраще тісто для хліба або піци.

 

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Рецепти Philips

рецепт торта
Вишукане і нескладне блюдо
Легкие лимонные блинчики
рецепт мафінів
Традиційні різдяні ласощі 
Имбирное печенье
рецепт хліба
Легкий горіховий смак
Салат из сладкого картофеля
рецепт освіжаючого напою
Ароматне задоволення
Напиток из арбуза, огурцов и яблок
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Кухонне обладнання Philips

Приготування їжі

Приготування
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Чайники

Чайники і заварники
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