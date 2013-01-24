Кухонний комбайн Philips пропонує неперевершену функціональність та універсальність – простіше, ніж Ви думали! Інноваційний замішувач для тіста імітує замішування вручну, а замішування планетарної дії дозволяє приладдям для замішування, змішування та збивання здійснювати унікальні рухи вперед і назад, а не просто по колу, досягаючи всіх кутів чаші, що забезпечує рівномірне, ретельне перемішування продуктів, завдяки чому можна приготувати найкраще тісто для хліба або піци.

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