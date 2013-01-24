- Максимум поживних речовин, мінімум зусиль
- Легко чистити – всі частини можна мити в посудомийній машині
- Мити лише 1 хвилину завдяки технології QuickClean
Кухонне обладнання
для приготування їжі та напоїв
• Максимум поживних речовин, мінімум зусиль
• Легко чистити – всі частини можна мити в посудомийній машині
• Мити лише 1 хвилину завдяки технології QuickClean
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• Найдрібніший, найоднорідніший результат роботи блендера завдяки вдосконаленій технології ProBlend 4
• Поєднання ножів особливої форми ProBlend 4 та потужного мотору, дозволяє отримувати максимальну користь з усіх рецептів
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• Універсальний і багатофункціональний завдяки широкому ряду аксесуарів
• Інтуїтивне керування швидкістю завдяки технології SpeedTouch
• Оптимальні результати змішування завдяки унікальній комбінації форми ножів та лез
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• Універсальне рішення для потреб кухні
• Легка обробка та безпроблемне чищення
• Уважно підібрані аксесуари для найкращих результатів
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• Легке керування простим натиснення вгорі
• Дрібне нарізання з високошвидкісним лезом
• Швидке та легке чищення усіх частин у воді або в посудомийній машині
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*Рекомендована роздрібна ціна
**Наведені характеристики застосовуються не до всіх виробів в межах однієї лінійки.
Кухонний комбайн Philips пропонує неперевершену функціональність та універсальність – простіше, ніж Ви думали! Інноваційний замішувач для тіста імітує замішування вручну, а замішування планетарної дії дозволяє приладдям для замішування, змішування та збивання здійснювати унікальні рухи вперед і назад, а не просто по колу, досягаючи всіх кутів чаші, що забезпечує рівномірне, ретельне перемішування продуктів, завдяки чому можна приготувати найкраще тісто для хліба або піци.