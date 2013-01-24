Більше потужності для професійних результатів
Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше потужності для професійних результатів
Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні. Переглянути усі переваги
Більше потужності для професійних результатів
Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше потужності для професійних результатів
Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні. Переглянути усі переваги
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
Жодного розбризкування та безладу під час змішування.
Завдяки мірному стакану на 1 л Ви зможете відмірювати продукти для своїх рецептів, а також швидко змішувати супи, пюре або коктейлі.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари