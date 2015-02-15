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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
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  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90

Більше не доступний

Pure Essentials CollectionРучний блендер

HR1371/90

4.3

| (13) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб

Більше потужності для професійних результатів

Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні.

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Потужний двигун 700 Вт і лезо подвійної дії

Більше потужності для професійних результатів

  • 700 Вт, металева ніжка

  • Ніж подвійної дії

  • Мірний стакан на 1 л, подрібнювач

  •  5 режимів швидкості + "турбо"

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

Різні режими швидкості і кнопка "турбо"

Різні режими швидкості і кнопка "турбо"

Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

13

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

3

15/02/2015

Polska

Polska

bardzo dobry blender

super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

14/07/2014

Polska

Polska

Niezastąpiony w mojej kuchni

Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

14/07/2014

Polska

Polska

Niezastąpiony w mojej kuchni

Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

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