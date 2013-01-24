Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Pure Essentials Collection

Ручний блендер

HR1371/90
Загальна оцінка / 5
  • Більше потужності для професійних результатів Більше потужності для професійних результатів Більше потужності для професійних результатів
    -{discount-value}

    Pure Essentials Collection Ручний блендер

    HR1371/90
    Загальна оцінка / 5

    Більше потужності для професійних результатів

    Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Pure Essentials Collection Ручний блендер

    Більше потужності для професійних результатів

    Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні. Переглянути усі переваги

    Більше потужності для професійних результатів

    Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Pure Essentials Collection Ручний блендер

    Більше потужності для професійних результатів

    Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all hand-blender

      Більше потужності для професійних результатів

      Потужний двигун 700 Вт і лезо подвійної дії

      • 700 Вт, металева ніжка
      • Ніж подвійної дії
      • Мірний стакан на 1 л, подрібнювач
      •  5 режимів швидкості + "турбо"
      Лезо подвійної дії

      Лезо подвійної дії

      Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

      За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.

      Захист від розбризкування

      Захист від розбризкування

      Жодного розбризкування та безладу під час змішування.

      Потужний двигун 700 Вт

      Потужний двигун 700 Вт

      Різні режими швидкості і кнопка "турбо"

      Різні режими швидкості і кнопка "турбо"

      Мірний стакан ручного блендера на 1 л

      Завдяки мірному стакану на 1 л Ви зможете відмірювати продукти для своїх рецептів, а також швидко змішувати супи, пюре або коктейлі.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Функція "турбо"
        Так
        Знімна насадка
        Із 2 кнопками
        Режими швидкості
        5

      • Технічні характеристики

        Потужність
        700  Вт
        Напруга
        220–240 В  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,3  м

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Чорний, метал і червоний
        Матеріал насадки
        Метал
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал чаші
        SAN

      • Аксесуари

        Подрібнювач
        Великий подрібнювач
        Мірний стакан
        1 л

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись