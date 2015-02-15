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Більше потужності для професійних результатів
Будь-яка господиня оцінить приготування свіжих якісних страв. Щоб їх приготувати, не потрібно бути професійним кухарем. Завдяки новому ручному блендеру Philips Ви швидко і легко досягнете професійних результатів на власній кухні.
700 Вт, металева ніжка
Ніж подвійної дії
Мірний стакан на 1 л, подрібнювач
5 режимів швидкості + "турбо"
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
4.3
з 5
13
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
ROBERTOxxxxxxxxxxx
15/02/2015
Polska
bardzo dobry blender
super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
kubawro
14/07/2014
Polska
Niezastąpiony w mojej kuchni
Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
magda88
14/07/2014
Polska
Niezastąpiony w mojej kuchni
Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny