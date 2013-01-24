Кухонне приладдя для побутового використання
Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб. Його потужний двигун 175 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні гнучкі вінчики та замішувачі тіста перетворять змішування на легке та цікаве заняття. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кухонне приладдя для побутового використання
Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб. Його потужний двигун 175 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні гнучкі вінчики та замішувачі тіста перетворять змішування на легке та цікаве заняття. Переглянути усі переваги
Кухонне приладдя для побутового використання
Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб. Його потужний двигун 175 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні гнучкі вінчики та замішувачі тіста перетворять змішування на легке та цікаве заняття. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кухонне приладдя для побутового використання
Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб. Його потужний двигун 175 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні гнучкі вінчики та замішувачі тіста перетворять змішування на легке та цікаве заняття. Переглянути усі переваги
Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.
Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.
Затискач для акуратного зберігання шнура на кухні.
Потужний двигун 175 Вт для обробки будь-яких продуктів.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості дизайну
Аксесуари