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Кухонне приладдя для побутового використання
Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб. Його потужний двигун 175 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні гнучкі вінчики та замішувачі тіста перетворять змішування на легке та цікаве заняття.
300 Вт
Вінчики з нержавіючої сталі
Гаки для замішування тіста
Потужний двигун 175 Вт для обробки будь-яких продуктів.
Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.
Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший миксер!
Покупала очень давно! Взбивает на ура будь то бисквитное тесто или крем или безе... В общем отличный прибор!!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Дата використання 2018-11-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Дата використання 2018-11-23
Ліна
12/11/2019
Україна
Дуже зручний у використанні!
Ще тато купив цей міксер коли я була малою... 2 сестри і я навчилися з ним і торти пекти і креми збивати! Чудова річ!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Руслана
11/04/2019
Україна
Чудовий товар!
Міксер чудовий, тихий, потужний. Змішує все за лічені хвилини. Надійний. Дуже рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери