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Daily Collection

Ручні міксери

HR1453/70
Загальна оцінка / 5
  • Кухонне приладдя для побутового використання Кухонне приладдя для побутового використання Кухонне приладдя для побутового використання
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    Daily Collection Ручні міксери

    HR1453/70
    Загальна оцінка / 5

    Кухонне приладдя для побутового використання

    Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб. Його потужний двигун 175 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні гнучкі вінчики та замішувачі тіста перетворять змішування на легке та цікаве заняття. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Ручні міксери

    Кухонне приладдя для побутового використання

    Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб. Його потужний двигун 175 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні гнучкі вінчики та замішувачі тіста перетворять змішування на легке та цікаве заняття. Переглянути усі переваги

    Кухонне приладдя для побутового використання

    Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб. Його потужний двигун 175 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні гнучкі вінчики та замішувачі тіста перетворять змішування на легке та цікаве заняття. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Daily Collection Ручні міксери

    Кухонне приладдя для побутового використання

    Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб. Його потужний двигун 175 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні гнучкі вінчики та замішувачі тіста перетворять змішування на легке та цікаве заняття. Переглянути усі переваги

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      Кухонне приладдя для побутового використання

      Міксер для вишуканих десертів та домашніх тортів

      • 300 Вт
      • Вінчики з нержавіючої сталі
      • Гаки для замішування тіста
      Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

      Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

      Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.

      Затискач для зберігання шнура

      Затискач для зберігання шнура

      Затискач для акуратного зберігання шнура на кухні.

      Потужний двигун 175 Вт

      Потужний двигун 175 Вт для обробки будь-яких продуктів.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Функція "турбо"
        Так
        Затискач для зберігання шнура
        Так

      • Технічні характеристики

        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        150  см

      • Особливості дизайну

        Матеріал корпусу
        ABS
        Матеріал вінчиків/гаків для замішування тіста
        Нержавіюча сталь

      • Аксесуари

        Вінчики
        Так
        Гаки для замішування тіста
        Так

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