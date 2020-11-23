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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70

Більше не доступний

Daily CollectionРучні міксери

HR1453/70

5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Кухонне приладдя для побутового використання

Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб. Його потужний двигун 175 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні гнучкі вінчики та замішувачі тіста перетворять змішування на легке та цікаве заняття.

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Міксер для вишуканих десертів та домашніх тортів

Кухонне приладдя для побутового використання

  • 300 Вт

  • Вінчики з нержавіючої сталі

  • Гаки для замішування тіста

Потужний двигун 175 Вт

Потужний двигун 175 Вт для обробки будь-яких продуктів.

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.

У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Хороший миксер!

Покупала очень давно! Взбивает на ура будь то бисквитное тесто или крем или безе... В общем отличный прибор!!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Дата використання 2018-11-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Дата використання 2018-11-23

12/11/2019

Україна

Україна

Дуже зручний у використанні!

Ще тато купив цей міксер коли я була малою... 2 сестри і я навчилися з ним і торти пекти і креми збивати! Чудова річ!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

11/04/2019

Україна

Україна

Чудовий товар!

Міксер чудовий, тихий, потужний. Змішує все за лічені хвилини. Надійний. Дуже рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1453/70 Ручні міксери

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