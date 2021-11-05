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  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує
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  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує
  • Ретельно збиває та змішує

Більше не доступний

Daily CollectionМіксер

HR1459/00

4.9
| (27) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ретельно збиває та змішує
Цей міксер Philips із двигуном потужністю 300 Вт забезпечує чудові результати замішування тіста, змішування і збивання з мінімальними зусиллями. А ще є додатковий регулятор із 5 спеціальними режимами швидкості для приготування будь-яких страв.
Переглянути всі переваги

Для смачних десертів та тортів, приготованих удома

Ретельно збиває та змішує

  • 300 Вт

  • 5 режимів швидкості

  • Гнучкий вінчик

Потужний двигун 300 Вт

Потужний двигун 300 Вт

Потужний двигун 300 Вт для ідеального збивання та замішування тіста

5 режимів швидкості плюс "турбо" для різних рецептів

5 режимів швидкості плюс "турбо" для різних рецептів

Спеціальні 5 режимів швидкості плюс "турбо" для різних рецептів

Гнучкі вінчики та гаки з нержавіючої сталі для замішування тіста

Гнучкі вінчики та гаки з нержавіючої сталі для замішування тіста

Додаються сталеві гнучкі вінчики та гаки для замішування тіста.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

27

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Классный миксер, когда Вам нуден именно миксер

Достаточная мощность для комфортного использования, качественные венчики, надежный мотор. Уже около пяти лет пользуемся на кухне

Плюси

Достаточно мощный мотор, качественные венчики

Мінуси

Недостатков не обнаружено

Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер

Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер

03/11/2021

Україна

Україна

Очень хороший и удобный

Отлично взбивает, полностью соответствует описанию товара. И тесто замешивали и взбивали белки до густой пены. Удобная ровная форма дна, можно наклонить его в миску и уйти. Лучший блендер, всем рекомендую

Плюси

Много скоростей, венчики отлично взбивают

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер

28/07/2020

Україна

Україна

Виріб надпотужний

Саме з цим міксером у мене виходять надзвичайні бісквіти та бізе!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер

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