Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Daily Collection

Міксер

HR1459/00
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
  • Ретельно збиває та змішує Ретельно збиває та змішує Ретельно збиває та змішує
    -{discount-value}

    Daily Collection Міксер

    HR1459/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ретельно збиває та змішує

    Цей міксер Philips із двигуном потужністю 300 Вт забезпечує чудові результати замішування тіста, змішування і збивання з мінімальними зусиллями. А ще є додатковий регулятор із 5 спеціальними режимами швидкості для приготування будь-яких страв. Переглянути усі переваги

    Daily Collection Міксер

    Ретельно збиває та змішує

    Цей міксер Philips із двигуном потужністю 300 Вт забезпечує чудові результати замішування тіста, змішування і збивання з мінімальними зусиллями. А ще є додатковий регулятор із 5 спеціальними режимами швидкості для приготування будь-яких страв. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all mixer

      Ретельно збиває та змішує

      Для смачних десертів та тортів, приготованих удома

      • 300 Вт
      • 5 режимів швидкості
      • Гнучкий вінчик
      Потужний двигун 300 Вт

      Потужний двигун 300 Вт

      Потужний двигун 300 Вт для ідеального збивання та замішування тіста

      5 режимів швидкості плюс "турбо" для різних рецептів

      5 режимів швидкості плюс "турбо" для різних рецептів

      Спеціальні 5 режимів швидкості плюс "турбо" для різних рецептів

      Гнучкі вінчики та гаки з нержавіючої сталі для замішування тіста

      Гнучкі вінчики та гаки з нержавіючої сталі для замішування тіста

      Додаються сталеві гнучкі вінчики та гаки для замішування тіста.

      Затискач для шнура для змотування та акуратного зберігання шнура

      Затискач для шнура для змотування та акуратного зберігання шнура

      Використовуйте затискач, щоб змотати та зберігати шнур після використання

      Технічні характеристики

      • Аксесуари в комплекті

        Гаки для тіста з нержавіючої сталі
        Так
        Гнучкі вінчики з нержавіючої сталі
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий
        Матеріал вінчиків/гаків для замішування тіста
        Нержавіюча сталь
        Матеріал корпусу
        ABS

      • Загальні специфікації

        Затискач для зберігання шнура
        Так
        Режими швидкості
        5 режимів швидкості та "турбо"

      • Технічні характеристики

        Потужність
        300  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Швидкості
        5 + "турбо"

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись