Ретельно збиває та змішує
Цей міксер Philips із двигуном потужністю 300 Вт забезпечує чудові результати замішування тіста, змішування і збивання з мінімальними зусиллями. А ще є додатковий регулятор із 5 спеціальними режимами швидкості для приготування будь-яких страв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельно збиває та змішує
Цей міксер Philips із двигуном потужністю 300 Вт забезпечує чудові результати замішування тіста, змішування і збивання з мінімальними зусиллями. А ще є додатковий регулятор із 5 спеціальними режимами швидкості для приготування будь-яких страв. Переглянути усі переваги
Потужний двигун 300 Вт для ідеального збивання та замішування тіста
Спеціальні 5 режимів швидкості плюс "турбо" для різних рецептів
Додаються сталеві гнучкі вінчики та гаки для замішування тіста.
Використовуйте затискач, щоб змотати та зберігати шнур після використання
Аксесуари в комплекті
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики