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Більше не доступний
300 Вт
5 режимів швидкості
Гнучкий вінчик
Потужний двигун 300 Вт для ідеального збивання та замішування тіста
Спеціальні 5 режимів швидкості плюс "турбо" для різних рецептів
Додаються сталеві гнучкі вінчики та гаки для замішування тіста.
4.9
з 5
27
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Lyafa
05/11/2021
Україна
Классный миксер, когда Вам нуден именно миксер
Достаточная мощность для комфортного использования, качественные венчики, надежный мотор. Уже около пяти лет пользуемся на кухне
Плюси
Достаточно мощный мотор, качественные венчики
Мінуси
Недостатков не обнаружено
Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер
Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер
03/11/2021
Україна
Очень хороший и удобный
Отлично взбивает, полностью соответствует описанию товара. И тесто замешивали и взбивали белки до густой пены. Удобная ровная форма дна, можно наклонить его в миску и уйти. Лучший блендер, всем рекомендую
Плюси
Много скоростей, венчики отлично взбивают
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер
Myrashka42
28/07/2020
Україна
Виріб надпотужний
Саме з цим міксером у мене виходять надзвичайні бісквіти та бізе!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1459/00 Міксер