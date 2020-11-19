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Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.
400 Вт
Вінчики з нержавіючої сталі
Гаки для замішування тіста
Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.
Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких продуктів.
Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.
4.1
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Хомка
19/11/2020
Україна
Він чудовий.
Спробувала їхній міксер мені дуже сподобалася кнопка ТУРБО. Я ним задоволена гарно збиває навіть вершки.
Плюси
Філіпс
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери
Date of Use 2018-11-19
RoxanaAlyssa
07/05/2019
România
Un mixer ff bun
Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână
Ele86
13/07/2018
România
Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!
Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână