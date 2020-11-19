КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Більше не доступний

Daily CollectionРучні міксери

HR1560/55

4.1

| (7) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Міксер Philips допомагає готувати у домашніх умовах смачні торти, пироги та хліб для усієї сім’ї. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості та спеціальні вінчики й гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.

Переглянути всі переваги

Міксер із потужним двигуном 400 Вт

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

  • 400 Вт

  • Вінчики з нержавіючої сталі

  • Гаки для замішування тіста

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт для обробки будь-яких продуктів.

У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.1

з 5

7

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Він чудовий.

Спробувала їхній міксер мені дуже сподобалася кнопка ТУРБО. Я ним задоволена гарно збиває навіть вершки.

Плюси

Філіпс

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/55 Ручні міксери

Date of Use 2018-11-19

07/05/2019

România

România

Un mixer ff bun

Folosesc acest mixer de aprox 2 ani, sunt f mulțumită de el, își Dace treaba de minune in Bucătărie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/20 Mixere de mână

13/07/2018

România

România

Sunt foarte mulțumită de eficienta mixerului!

Excelent! Un produs minunat,îl recomand cu toată încrederea!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1560/40 Mixere de mână

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції