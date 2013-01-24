Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка - це чудове рішення для зберігання.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка - це чудове рішення для зберігання.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Технічні вимоги
Аксесуари