Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Міксер

HR1561
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль Готуйте ласощі вдома і без зусиль Готуйте ласощі вдома і без зусиль
    -{discount-value}

    Міксер

    HR1561
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка - це чудове рішення для зберігання.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Міксер

    Готуйте ласощі вдома і без зусиль

    Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка - це чудове рішення для зберігання.

    Подібні вироби

    See all mixer

      Готуйте ласощі вдома і без зусиль

      Потужний двигун 350 Вт

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      У комплекті коробка для зберігання

      У комплекті коробка для зберігання

      Затискач для зберігання шнура

      Затискач для зберігання шнура

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Швидкості
        3
        Кнопка "турбо"
        Затискач для зберігання шнура

      • Технічні характеристики

        Потужність
        350  Вт
        Напруга
        230-240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,5  хв.

      • Технічні вимоги

        Матеріал корпусу
        ABS
        Матеріал вінчиків/гаків для замішування тіста
        Нержавіюча сталь

      • Аксесуари

        Вінчики
        Гаки для замішування тіста
        Коробка для зберігання

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись