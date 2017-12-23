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Готуйте ласощі вдома і без зусиль
Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка - це чудове рішення для зберігання.
Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.
Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Nana
23/12/2017
România
Excelent
Foarte util, practic si ergonomic.Excelent! Am ales acest produs pentru ca am avut anterior un alt mixer , primit cadou, pe care l-am folosit aproape 10 ani model si sunt super multumita de el! Il recomand cu mare drag!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1561/55 Mixere de mână
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1561/55 Mixere de mână