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  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль
  • Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Більше не доступний

Міксер

HR1561/55

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Міксер Philips допомагає готувати смачні ласощі у домашніх умовах. Його потужний двигун 350 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто. А спеціальна коробка - це чудове рішення для зберігання.

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Потужний двигун 350 Вт

Готуйте ласощі вдома і без зусиль

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт

У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

Пара вінчиків та гаків для замішування тіста, виготовлених із нержавіючої сталі, які додаються до міксера Philips, дозволяють ідеально збивати/перемішувати та замішувати інгредієнти для всіх Ваших рецептів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

23/12/2017

România

România

Excelent

Foarte util, practic si ergonomic.Excelent! Am ales acest produs pentru ca am avut anterior un alt mixer , primit cadou, pe care l-am folosit aproape 10 ani model si sunt super multumita de el! Il recomand cu mare drag!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1561/55 Mixere de mână

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1561/55 Mixere de mână

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