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Надзвичайно однорідні суміші
Міксер Philips із функцією FlexiMix створюватиме надзвичайно однорідні суміші без грудок. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.
Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Цветок
03/07/2019
Україна
Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.
Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1571/30 Міксер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1571/30 Міксер