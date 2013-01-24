Надзвичайно однорідні суміші
Міксер Philips із функцією FlexiMix створюватиме надзвичайно однорідні суміші без грудок. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно однорідні суміші
Міксер Philips із функцією FlexiMix створюватиме надзвичайно однорідні суміші без грудок. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.
Надзвичайно однорідні суміші
Міксер Philips із функцією FlexiMix створюватиме надзвичайно однорідні суміші без грудок. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно однорідні суміші
Міксер Philips із функцією FlexiMix створюватиме надзвичайно однорідні суміші без грудок. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Технічні вимоги
Аксесуари