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  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші
  • Надзвичайно однорідні суміші

Більше не доступний

Міксер

HR1571/30

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Надзвичайно однорідні суміші

Міксер Philips із функцією FlexiMix створюватиме надзвичайно однорідні суміші без грудок. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.

Переглянути всі переваги

Функція FlexiMix - це найретельніше перемішування

Надзвичайно однорідні суміші

Функція FlexiMix - це найретельніше перемішування

Функція FlexiMix - це найретельніше перемішування

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо"

Кілька режимів швидкості та функція "турбо" для ідеальних результатів.

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Цей міксер по своїх функціях найкращий з усіх,якими я користувалась.

Я купила свій міксер років12 тому. Стрічкові крюки для збивання були для мене чимось новим. Я в процесі експлуатації оцінила їхню надзвичайність. Моментально збиваються любі креми. Бісквіт збивається чудово,причому я не збиваю окремо білок іжовток,а просто розбила яйця-і міксер зіб'є їх так,що мене вважають суперхазяйкою. Є три швидкості і надзвичайна кнопка-турбо збивання,це мені подобається при збиванні білків.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1571/30 Міксер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1571/30 Міксер

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