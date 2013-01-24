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Міксер

HR1571
Загальна оцінка / 5
  • Надзвичайно однорідні суміші Надзвичайно однорідні суміші Надзвичайно однорідні суміші
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    Міксер

    HR1571
    Загальна оцінка / 5

    Надзвичайно однорідні суміші

    Міксер Philips із функцією FlexiMix створюватиме надзвичайно однорідні суміші без грудок. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Міксер

    Надзвичайно однорідні суміші

    Міксер Philips із функцією FlexiMix створюватиме надзвичайно однорідні суміші без грудок. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.

    Надзвичайно однорідні суміші

    Міксер Philips із функцією FlexiMix створюватиме надзвичайно однорідні суміші без грудок. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Міксер

    Надзвичайно однорідні суміші

    Міксер Philips із функцією FlexiMix створюватиме надзвичайно однорідні суміші без грудок. Його потужний двигун 400 Вт, 3 режими швидкості, спеціальні вінчики та гаки для замішування тіста дозволять легко замісити навіть найгустіше тісто.

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      Потужний двигун 400 Вт

      Затискач для зберігання шнура

      Затискач для зберігання шнура

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      У комплекті вінчики та гаки для замішування тіста

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Система FlexiMix
        Швидкості
        3
        Кнопка "турбо"
        Затискач для зберігання шнура

      • Технічні характеристики

        Потужність
        400  Вт
        Напруга
        230  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,5  хв.

      • Технічні вимоги

        Матеріал корпусу
        ABS
        Матеріал вінчиків/гаків для замішування тіста
        Хромована сталь

      • Аксесуари

        Вінчики
        Гаки для замішування тіста
        Насадка для приготування пюре
        Коробка для зберігання

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