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  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко

Більше не доступний

Daily CollectionРучний блендер

HR1605/00

4.9

| (12) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Корисні домашні страви готувати легко

Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції та подрібнювачем. Виняткові результати змішування супів та подрібнення трав. Приготування корисної їжі ще не було таким легким!

Переглянути всі переваги

Для ідеально змішаних супів і подрібнених трав

Корисні домашні страви готувати легко

  • 550 Вт, металева ніжка

  • ProMix

  • Мірний стакан 0,5 л, подрібнювач

  • 1 режим швидкості

Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.

Один перемикач

Один перемикач

Один перемикач для легкого використання.

Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

Ручний блендер Daily Collection має тонку ручку, зручну для будь-якої руки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

12

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

23/06/2019

Україна

Україна

Замечательный блендер, очень довольна качеством и всеи рекомендую.

Отличный помощник на кухне. Особенно оценила пользу с появлением малыша. Качество- супер, пользовалась ежедневно по три-четыре раза в день с продуктами разной жёсткости. Все хорошо, как творог в массу,так и яблочки в пюре. Супер, очень довольны.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую цей товар

Блендером користуюсь дуже часто для приготування супів-пюре,сирної маси.Він практичний,зручний у використанні та надійний помічник на кухні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

10/04/2019

Україна

Україна

супер блендер

подарунок на наше весілля, став незамінним помічником на кухні ,коли народилась донечка, рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер

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