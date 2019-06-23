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Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції та подрібнювачем. Виняткові результати змішування супів та подрібнення трав. Приготування корисної їжі ще не було таким легким!
550 Вт, металева ніжка
ProMix
Мірний стакан 0,5 л, подрібнювач
1 режим швидкості
За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.
Один перемикач для легкого використання.
Ручний блендер Daily Collection має тонку ручку, зручну для будь-якої руки.
4.9
з 5
12
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Мариша
23/06/2019
Україна
Замечательный блендер, очень довольна качеством и всеи рекомендую.
Отличный помощник на кухне. Особенно оценила пользу с появлением малыша. Качество- супер, пользовалась ежедневно по три-четыре раза в день с продуктами разной жёсткости. Все хорошо, как творог в массу,так и яблочки в пюре. Супер, очень довольны.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер
Маряша
10/04/2019
Україна
Рекомендую цей товар
Блендером користуюсь дуже часто для приготування супів-пюре,сирної маси.Він практичний,зручний у використанні та надійний помічник на кухні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер
conechko
10/04/2019
Україна
супер блендер
подарунок на наше весілля, став незамінним помічником на кухні ,коли народилась донечка, рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1605/00 Ручний блендер