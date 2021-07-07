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Більше не доступний
550 Вт, металева ніжка
ProMix
Мірний стакан 0,5л, подрібнювач, вінчик
1 режим швидкості
За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.
Ручний блендер Daily Collection має тонку ручку, зручну для будь-якої руки.
Потужний двигун 550 Вт для найтвердіших продуктів.
4.8
з 5
50
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Те що потрібно все в одному
Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний
Плюси
Все в одному
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
29/06/2021
Україна
Чудовий блендер, має прекрасні функції.
Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.
Плюси
Все
Мінуси
Нічого
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер
Євдокія
21/06/2021
Україна
Блендер суперовий
Дуже легкий та зручний у користуванні. Шукала такий блендер, що зможе подрібнити горіхи, і цей блендер справляється з таким важким завданням. Окрім цього чудово меле м'ясо, робить крем-супи та збиває різні креми. Тому рекомендує, справді якісний.
Плюси
Ціна, вигляд, потужність, багатофункціональність.
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер