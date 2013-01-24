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    Daily Collection

    Ручний блендер

    HR1607/00
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    • Корисні домашні страви готувати легко Корисні домашні страви готувати легко Корисні домашні страви готувати легко
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      Daily Collection Ручний блендер

      HR1607/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ручний блендер

        Ціна магазину Philips

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        Корисні домашні страви готувати легко

        для ідеально змішаних супів і подрібнених трав

        • 550 Вт, металева ніжка
        • ProMix
        • Мірний стакан 0,5л, подрібнювач, вінчик
        • 1 режим швидкості
        Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

        Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

        За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.

        Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

        Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

        Ручний блендер Daily Collection має тонку ручку, зручну для будь-якої руки.

        Потужний двигун 550 Вт

        Потужний двигун 550 Вт

        Потужний двигун 550 Вт для найтвердіших продуктів.

        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.

        Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

        Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

        Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Потужність
          550 W
          Колір (кольори)
          Білий
          Мірний стакан
          0.5 л
          Вінчик
          Так
          Знімна насадка
          Із 2 кнопками
          Частота
          50 / 60 Hz
          Подрібнювач
          Компактний подрібнювач
          Матеріал насадки
          Метал
          Напруга
          220–240 V
          Режими швидкості
          1
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал корпусу
          PP та гума

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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