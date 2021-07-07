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  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко
  • Корисні домашні страви готувати легко

Більше не доступний

Daily CollectionРучний блендер

HR1607/00

4.8
| (50) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Корисні домашні страви готувати легко
Ручний блендер Philips Daily Collection поєднує двигун потужністю 550 Вт із насадкою для змішування унікальної конструкції, подрібнювачем і вінчиком. Виняткові результати змішування супів, подрібнення трав і збивання крему. Приготування корисної їжі ще не було таким легким!
Переглянути всі переваги

для ідеально змішаних супів і подрібнених трав

Корисні домашні страви готувати легко

  • 550 Вт, металева ніжка

  • ProMix

  • Мірний стакан 0,5л, подрібнювач, вінчик

  • 1 режим швидкості

Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.

Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

Тонка ручка, зручна для будь-якої руки

Ручний блендер Daily Collection має тонку ручку, зручну для будь-якої руки.

Потужний двигун 550 Вт

Потужний двигун 550 Вт

Потужний двигун 550 Вт для найтвердіших продуктів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

50

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

3
2

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Плюси

Все в одному

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

29/06/2021

Україна

Україна

Чудовий блендер, має прекрасні функції.

Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.

Плюси

Все

Мінуси

Нічого

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

21/06/2021

Україна

Україна

Блендер суперовий

Дуже легкий та зручний у користуванні. Шукала такий блендер, що зможе подрібнити горіхи, і цей блендер справляється з таким важким завданням. Окрім цього чудово меле м'ясо, робить крем-супи та збиває різні креми. Тому рекомендує, справді якісний.

Плюси

Ціна, вигляд, потужність, багатофункціональність.

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

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