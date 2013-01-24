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Viva Collection

Ручний блендер

HR1617/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
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    Viva Collection Ручний блендер

    HR1617/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

    Ручний блендер Philips HR1617/00 потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Ручний блендер

    Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

    Ручний блендер Philips HR1617/00 потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко! Переглянути усі переваги

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      Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

      Легке змішування, подрібнення та збивання на будь-якій швидкості

      • 650 Вт, металева ніжка
      • Ніж подвійної дії
      • Мір. стакан 1,7 л, подрібнювач, вінчик
      • 16 режимів швидкості + "турбо"
      Вибирайте оптимальну швидкість для будь-якого типу продуктів

      Вибирайте оптимальну швидкість для будь-якого типу продуктів

      За наявності 16 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.

      Надзвичайно потужна кнопка "турбо" для найтвердіших продуктів

      Надзвичайно потужна кнопка "турбо" для найтвердіших продуктів

      Для надзвичайно твердих продуктів.

      Лезо подвійної дії

      Лезо подвійної дії

      Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

      Захист від розбризкування

      Захист від розбризкування

      Жодного розбризкування та безладу під час змішування.

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів

      Великий подрібнювач для обробки великої кількості горіхів, цибулі, м’яса тощо.

      Потужний двигун 650 Вт

      Потужний двигун 650 Вт

      Овальний мірний стакан ємністю 1,7 л для приготування їжі чи зберігання пристрою

      Овальний мірний стакан ємністю 1,7 л для приготування їжі чи зберігання пристрою

      Вінчик для збивання вершків і майонезу

      Вінчик для збивання вершків і майонезу

      М’яка ручка та кнопки

      М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий та бузковий
        Матеріал насадки
        Метал
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал корпусу
        PP та гума
        Матеріал мірного стакана
        SAN

      • Загальні специфікації

        Функція "турбо"
        Так
        Знімна насадка
        Із 2 кнопками
        Режими швидкості
        16

      • Аксесуари

        Подрібнювач
        Великий подрібнювач
        Вінчик
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність мірного стакана
        1,7  л
        Частота
        50 / 60  Гц
        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        650  Вт
        Довжина шнура
        1,3  м

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