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Більше не доступний
650 Вт, металева ніжка
Ніж подвійної дії
Мір. стакан 1,7 л, подрібнювач, вінчик
16 режимів швидкості + "турбо"
За наявності 16 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.
Для надзвичайно твердих продуктів.
Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.
4.8
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ангелина
01/04/2019
Україна
Блендер очень хороший
Пользуюсь уже несколько лет вопросов к нему нету, просто, удобно и красиво
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер
Илона
01/04/2019
Україна
Рекомендую
Ручный блендер, показав себе дуже гарним помічником на моїй кухні. Я як молода матуся з трьома дітьми, часто користуюсь блендером, мірним стаканом. Багато режимів швидкості, і можна контролювати яка потрібна консистенція чи структура подрібненого продукту. Рекомендую. Захоплює, допомогає і сппощює роботу на кухні, роблячи її легкою і приемною
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер
Анастасія25
25/04/2018
Україна
Рекомендую
Супер,і для гарячого підходить.Я не шкодую що купила його 5 років назад,не ломався ні разу.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1617/00 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1617/00 Ручний блендер