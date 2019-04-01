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  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
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  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
  • Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

Більше не доступний

Viva CollectionРучний блендер

HR1617/00

4.8
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня
Ручний блендер Philips HR1617/00 потужністю 650 Вт із лезом подвійної дії та кількома режимами швидкості забезпечує чудові результати змішування за лічені секунди. Готувати здорову та смачну їжу вдома ще ніколи не було так легко!
Переглянути всі переваги

Легке змішування, подрібнення та збивання на будь-якій швидкості

Смакуйте страви та напої домашнього приготування щодня

  • 650 Вт, металева ніжка

  • Ніж подвійної дії

  • Мір. стакан 1,7 л, подрібнювач, вінчик

  • 16 режимів швидкості + "турбо"

Вибирайте оптимальну швидкість для будь-якого типу продуктів

Вибирайте оптимальну швидкість для будь-якого типу продуктів

За наявності 16 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.

Надзвичайно потужна кнопка "турбо" для найтвердіших продуктів

Надзвичайно потужна кнопка "турбо" для найтвердіших продуктів

Для надзвичайно твердих продуктів.

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії

Лезо подвійної дії ручного блендера Philips ріже горизонтально та вертикально.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Блендер очень хороший

Пользуюсь уже несколько лет вопросов к нему нету, просто, удобно и красиво

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер

01/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Ручный блендер, показав себе дуже гарним помічником на моїй кухні. Я як молода матуся з трьома дітьми, часто користуюсь блендером, мірним стаканом. Багато режимів швидкості, і можна контролювати яка потрібна консистенція чи структура подрібненого продукту. Рекомендую. Захоплює, допомогає і сппощює роботу на кухні, роблячи її легкою і приемною

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1617/90 Ручний блендер

25/04/2018

Україна

Україна

Рекомендую

Супер,і для гарячого підходить.Я не шкодую що купила його 5 років назад,не ломався ні разу.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1617/00 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1617/00 Ручний блендер

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