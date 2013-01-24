Міксер із двома вінчиками для ручного блендера Philips

Цей міксер або подвійний збивач для ручного блендера Philips має 2 вінчики. Він дозволяє приготувати навіть рідке тісто на торт. Міксер допомагає змішувати, збивати більшу кількість продуктів швидше та з більшим об’ємом, ніж одинарний вінчик чи вручну. Можна приготувати рідке тісто на торт, бісквітну суміш, кекси, збити вершки, яйця тощо.