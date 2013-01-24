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    Daily Collection

    Ручний блендер

    HR1629/90
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    • Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера
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      Daily Collection Ручний блендер

      HR1629/90
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ручний блендер

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        Ручний блендер 2-в-1 із функцією міксера

        650 Вт ProMix із режимом "турбо" та міксером

        • 650 Вт
        • Металева ніжка ProMix
        • 2 режими швидкості (включаючи "турбо")
        • Міксер та подрібнювач
        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

        Потужний двигун для оптимального приготування їжі

        Потужний двигун для оптимального приготування їжі

        Завдяки потужному двигуну 650 Вт можна змішати практично будь-які продукти.

        Кнопка "турбо" для твердих продуктів

        Кнопка "турбо" для твердих продуктів

        Завдяки функції "турбо" ручного блендера Philips Ви зможете подрібнити навіть дуже тверді продукти.

        Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

        Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

        Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.

        Міксер із двома вінчиками для ручного блендера Philips

        Міксер із двома вінчиками для ручного блендера Philips

        Цей міксер або подвійний збивач для ручного блендера Philips має 2 вінчики. Він дозволяє приготувати навіть рідке тісто на торт. Міксер допомагає змішувати, збивати більшу кількість продуктів швидше та з більшим об’ємом, ніж одинарний вінчик чи вручну. Можна приготувати рідке тісто на торт, бісквітну суміш, кекси, збити вершки, яйця тощо.

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.

        Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

        Система розблокування 2-ма натисненнями для легкого виймання насадки блендера

        За допомогою системи розблокування 2-ма натисненням із ручного блендера Philips легко знімати насадку для простого миття.

        Технічні характеристики

        • Особливості конструкції

          Колір (кольори)
          Чорний, метал і червоний
          Потужність
          650 W
          Міксер
          Так
          Знімна насадка
          Із 2 кнопками
          Частота
          50 / 60 Hz
          Матеріал насадки
          Метал
          Подрібнювач
          Компактний подрібнювач
          Напруга
          220–240 V
          Довжина шнура
          1,2 m
          Режими швидкості
          2 (включаючи "турбо")
          Матеріал корпусу
          Пластик PP
          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь

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