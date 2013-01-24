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    HR1633/80
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
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      HR1633/80
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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        Усього:

        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Оптимальний потік та ефективність змішування

        Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

        Вибирайте оптимальну швидкість для будь-якого типу продуктів

        Вибирайте оптимальну швидкість для будь-якого типу продуктів

        За наявності 16 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.

        Кнопка додаткової потужності "турбо"

        Кнопка додаткової потужності "турбо"

        Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.

        Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

        Захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі

        Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.

        0,5 л мірний стакан ручного блендера

        0,5 л мірний стакан ручного блендера

        Завдяки мірному стакану на 0,5 л Ви зможете відмірювати продукти для своїх рецептів, а також швидко змішувати супи, пюре або коктейлі.

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.

        Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

        Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

        Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.

        Потужний двигун для оптимального приготування їжі

        Потужний двигун для оптимального приготування їжі

        Завдяки потужному двигуну 650 Вт можна змішати практично будь-які продукти.

        М’яка ручка та кнопки

        М’яка ручка та кнопки

        М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.

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