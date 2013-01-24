Повний контроль, приготування різноманітних свіжих страв

Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 700 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги