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    Avance Collection

    Ручний блендер

    HR1659/90
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Максимальний результат, мінімум зусиль Максимальний результат, мінімум зусиль Максимальний результат, мінімум зусиль
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      Avance Collection Ручний блендер

      HR1659/90
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Ручний блендер Avance Collection із нарізувачем кубиками подрібнює продукти за лічені секунди. Потужний двигун та революційна ергономічна конструкція забезпечують продуктивність та швидкість роботи пристрою для досягнення оптимальних результатів за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Avance Collection Ручний блендер

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Ручний блендер Avance Collection із нарізувачем кубиками подрібнює продукти за лічені секунди. Потужний двигун та революційна ергономічна конструкція забезпечують продуктивність та швидкість роботи пристрою для досягнення оптимальних результатів за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Ручний блендер Avance Collection із нарізувачем кубиками подрібнює продукти за лічені секунди. Потужний двигун та революційна ергономічна конструкція забезпечують продуктивність та швидкість роботи пристрою для досягнення оптимальних результатів за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Avance Collection Ручний блендер

      Максимальний результат, мінімум зусиль

      Ручний блендер Avance Collection із нарізувачем кубиками подрібнює продукти за лічені секунди. Потужний двигун та революційна ергономічна конструкція забезпечують продуктивність та швидкість роботи пристрою для досягнення оптимальних результатів за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Ручний блендер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Максимальний результат, мінімум зусиль

        Готуйте ідеальний домашній салат "олів'є" за лічені секунди

        • 600 Вт
        • Металева ніжка
        • із нарізувачем кубиками
        20 режимів швидкості

        20 режимів швидкості

        20 режимів швидкості для оптимальної роботи.

        Кнопка додаткової потужності "турбо"

        Кнопка додаткової потужності "турбо"

        Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        Подрібнювач для зелені, горіхів, сиру, шоколаду і цибулі

        За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.

        Потужний двигун 600 Вт

        Потужний двигун 600 Вт

        Для змішування продуктів за лічені секунди.

        Двосторонній диск для нарізання скибками та натирання

        Двосторонній диск для нарізання скибками та натирання

        За допомогою двостороннього диска для нарізання скибками та натирання можна швидко обробляти овочі. Просто переверніть диск для нарізання скибками або натирання різних овочів.

        Ергономічний дизайн

        Ергономічний дизайн

        Ергономічний дизайн із великими перемикачами.

        Замішувач для тіста

        Замішувач для тіста

        Унікальна насадка для нарізання кубиками

        Унікальна насадка для нарізання кубиками

        Мірний стакан ємністю 1 л із кришкою для зберігання супів, пюре чи коктейлів

        Мірний стакан ємністю 1 л із кришкою для зберігання супів, пюре чи коктейлів

        Спеціальний ковпачок для захисту ножа блендера під час зберігання

        Спеціальний ковпачок для захисту ножа блендера під час зберігання

        Спеціальна насадка для легкого чищення

        Спеціальна насадка для легкого чищення

        Технічні характеристики

        • Особливості дизайну

          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал корпусу
          Нержавіюча сталь та поліпропілен
          Матеріал глеків
          SAN
          Матеріал насадки
          Нержавіюча сталь
          Колір (кольори)
          Чорний

        • Загальні специфікації

          Знімна насадка
          Так
          Швидкості
          20 режимів швидкості
          Функція "турбо"
          Так

        • Аксесуари

          Нарізувач кубиками
          Так
          Подрібнювач
          Компактний подрібнювач
          Захисний ковпачок
          Так
          Мірний стакан
          Так
          Чаша кухонного комбайна
          Так
          Замішувач тіста
          Так
          Диск для нарізання і натирання
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність
          600  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Ємність мірного стакана
          1  л
          Об’єм кухонного комбайна
          1,5  л

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