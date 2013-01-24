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Максимальний результат, мінімум зусиль
Ручний блендер Avance Collection із нарізувачем кубиками подрібнює продукти за лічені секунди. Потужний двигун та революційна ергономічна конструкція забезпечують продуктивність та швидкість роботи пристрою для досягнення оптимальних результатів за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Ручний блендер Avance Collection із нарізувачем кубиками подрібнює продукти за лічені секунди. Потужний двигун та революційна ергономічна конструкція забезпечують продуктивність та швидкість роботи пристрою для досягнення оптимальних результатів за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
Максимальний результат, мінімум зусиль
Ручний блендер Avance Collection із нарізувачем кубиками подрібнює продукти за лічені секунди. Потужний двигун та революційна ергономічна конструкція забезпечують продуктивність та швидкість роботи пристрою для досягнення оптимальних результатів за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний результат, мінімум зусиль
Ручний блендер Avance Collection із нарізувачем кубиками подрібнює продукти за лічені секунди. Потужний двигун та революційна ергономічна конструкція забезпечують продуктивність та швидкість роботи пристрою для досягнення оптимальних результатів за мінімальних зусиль. Переглянути усі переваги
Ручний блендер
Ціна магазину Philips
Усього:
20 режимів швидкості для оптимальної роботи.
Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.
За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.
Для змішування продуктів за лічені секунди.
За допомогою двостороннього диска для нарізання скибками та натирання можна швидко обробляти овочі. Просто переверніть диск для нарізання скибками або натирання різних овочів.
Ергономічний дизайн із великими перемикачами.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Аксесуари
Технічні характеристики