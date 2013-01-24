Інші елементи комплектації
- Мірний стакан ProMix, 1 л
- Великий подрібнювач на 2 леза
- Компактний подрібнювач
- Вінчик
Потужний ручний блендер із легким керуванням
Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний ручний блендер із легким керуванням
Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги
Потужний ручний блендер із легким керуванням
Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний ручний блендер із легким керуванням
Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
Потужний і надійний двигун 800 Вт для використання різноманітних аксесуарів та обробки практично будь-яких продуктів й отримання виняткових результатів під час приготування їжі.
Інтуїтивний вибір режиму швидкості та турбопотужність в одній кнопці: що більше натискати, то більшою буде потужність. Починайте з нижчої швидкості, щоб запобігти розбризкуванню, та поступово збільшуйте швидкість до потрібного рівня залежно від умов застосування та виду продукту. Готуйте всі свої улюблені страви одним натисненням кнопки.
Завдяки шару титанового покриття (TiN) ніж у шість разів міцніший за звичайний ніж із нержавіючої сталі та забезпечує виняткову ефективність упродовж тривалого часу. У поєднанні з оптимізованою формою ножа та унікальною трикутною формою ProMix насадки забезпечує найкращі результати змішування. Безпечний для харчових продуктів.
За допомогою великого подрібнювача (1000 мл) для ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити великі порції м’яса, зелені, горіхів, сиру, шоколаду та цибулі.
За допомогою компактного подрібнювача для ручного блендера Philips Ви зможете подрібнювати зелень, горіхи, сир, шоколад і цибулю.
Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.
Спеціальна вигнута форма нижньої частини ніжки ручного блендера захищає від розбризкування та безладу під час змішування.
Ергономічна м’яка ручка для надійного та безпечного утримування, яка дає змогу зручно тримати та користуватися ручним блендером.
Просте, швидке та легке встановлення і знімання одним пальцем насадки для змішування та всіх інших аксесуарів.
До ручного блендера додається трикутний мірний стакан ємністю 1 л, що має зручний носик і мірки. Завдяки унікальній трикутній формі стакан легко тримати та створювати вихор для перенесення продуктів на дно стакану до основи насадки ProMix для оптимального змішування та збивання.
Аксесуари
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу