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  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням

Більше не доступний

Колекція AvanceРучний блендер

HR1673/90

4.8
| (189) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Потужний ручний блендер із легким керуванням
Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам.
Переглянути всі переваги

Готуйте різноманітні страви на власний смак за допомогою SpeedTouch

Потужний ручний блендер із легким керуванням

  • 800 Вт

  • SpeedTouch плавне керування потужністю

  • Великий подрібнювач - 1 л, компактний подрібнювач - 300мл

  • Вінчик + мірний стакан

Оптимальний потік та ефективність змішування

Оптимальний потік та ефективність змішування

Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.

Потужний двигун 800 Вт для найкращого змішування

Потужний двигун 800 Вт для найкращого змішування

Потужний і надійний двигун 800 Вт для використання різноманітних аксесуарів та обробки практично будь-яких продуктів й отримання виняткових результатів під час приготування їжі.

Технологія SpeedTouch для інтуїтивного вибору відповідної швидкості

Технологія SpeedTouch для інтуїтивного вибору відповідної швидкості

Інтуїтивний вибір режиму швидкості та турбопотужність в одній кнопці: що більше натискати, то більшою буде потужність. Починайте з нижчої швидкості, щоб запобігти розбризкуванню, та поступово збільшуйте швидкість до потрібного рівня залежно від умов застосування та виду продукту. Готуйте всі свої улюблені страви одним натисненням кнопки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-612383

Відгуки

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4.8

з 5

189

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

21/01/2022

Україна

Україна

Найкращий блендер

Уже більше 15 років користуюсь маркою Філіпс. Блендер з титановими лезами - це найкращий винахід. Леза не тупішають багато років. Швидкість на висоті. Ціна-якість відповідають.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

22/11/2021

Україна

Україна

Гарний помічник на кухні

комплект бомба, куча емкостей для різних задач, подрібнює все як треба

Плюси

Легкий, функціональний , ціна-якість , комплект

Мінуси

не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

10/11/2021

Україна

Україна

Супер-помічник для кухні

Якісний та багатофункціональний блендер, зручний у використанні, повна відповідність характеристикам, які заявляє виробник. Респект!!!!

Плюси

Комплектація

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

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      Примітки

      1. Порівняно з ручним блендером Philips із конусоподібним відділенням із лезами, власне тестування з використанням помідорів та сирих овочів.