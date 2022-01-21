Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
800 Вт
SpeedTouch плавне керування потужністю
Великий подрібнювач - 1 л, компактний подрібнювач - 300мл
Вінчик + мірний стакан
Технологія Philips ProMix, яку було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту, є унікальною прогресивною технологією, в якій використовується особлива трикутна форма для створення оптимального потоку та максимальної ефективності для швидшого та рівномірнішого змішування.
Потужний і надійний двигун 800 Вт для використання різноманітних аксесуарів та обробки практично будь-яких продуктів й отримання виняткових результатів під час приготування їжі.
Інтуїтивний вибір режиму швидкості та турбопотужність в одній кнопці: що більше натискати, то більшою буде потужність. Починайте з нижчої швидкості, щоб запобігти розбризкуванню, та поступово збільшуйте швидкість до потрібного рівня залежно від умов застосування та виду продукту. Готуйте всі свої улюблені страви одним натисненням кнопки.
Нагороди
4.8
з 5
189
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
KSrt
21/01/2022
Україна
Найкращий блендер
Уже більше 15 років користуюсь маркою Філіпс. Блендер з титановими лезами - це найкращий винахід. Леза не тупішають багато років. Швидкість на висоті. Ціна-якість відповідають.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
YaroslavPS
22/11/2021
Україна
Гарний помічник на кухні
комплект бомба, куча емкостей для різних задач, подрібнює все як треба
Плюси
Легкий, функціональний , ціна-якість , комплект
Мінуси
не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Vitaliy_25
10/11/2021
Україна
Супер-помічник для кухні
Якісний та багатофункціональний блендер, зручний у використанні, повна відповідність характеристикам, які заявляє виробник. Респект!!!!
Плюси
Комплектація
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Порівняно з ручним блендером Philips із конусоподібним відділенням із лезами, власне тестування з використанням помідорів та сирих овочів.