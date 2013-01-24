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Avance Collection

Ручний блендер

HR1677/90
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Потужний ручний блендер із легким керуванням Потужний ручний блендер із легким керуванням Потужний ручний блендер із легким керуванням
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    Avance Collection Ручний блендер

    HR1677/90
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    Потужний ручний блендер із легким керуванням

    Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Ручний блендер

    Потужний ручний блендер із легким керуванням

    Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги

    Потужний ручний блендер із легким керуванням

    Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Ручний блендер

    Потужний ручний блендер із легким керуванням

    Потужний ручний блендер Philips із двигуном потужністю 800 Вт, технологією змішування ProMix та кнопкою SpeedTouch для інтуїтивного керування: що більше Ви натискатимете, то більшою буде потужність. За допомогою цього ручного блендера Ви зможете приготувати свіжі продукти саме так, як подобається Вам. Переглянути усі переваги

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      • 800 Вт, SpeedTouch із функцією "турбо"
      • Технологія ProMix Titanium
      • Удвічі краще змішування*
      • До 50% швидше*
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      Мірний стакан ProMix ємністю 1 л для оптимального змішування та збивання

      Мірний стакан ProMix ємністю 1 л для оптимального змішування та збивання

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      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Кухонний комбайн
        • Вінчик
        • Мірний стакан

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Знімна насадка
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Функція "турбо"
        • Регульована швидкість

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Ємність великого подрібнювача
        1500  мл
        Довжина шнура
        1,2  м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        800  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Ємність мірного стакана
        1  л

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Пластик SAN
        Матеріал насадки
        Метал
        Матеріал ножа
        Титановий
        Матеріал основного корпусу
        Пластик ABS

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кухонний комбайн
      • Великий подрібнювач на 2 леза
      • Вінчик
      • Мірний стакан ProMix, 1 л

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          • *Порівняно з ручним блендером Philips із конусоподібним відділенням із лезами, власне тестування з використанням помідорів та сирих овочів.

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