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  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль

Більше не доступний

Соковижималка

HR1821/70

4.8

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Готуйте сік вдома і без зусиль

За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати.

Переглянути всі переваги

Легко подавати. Легко зберігати.

Готуйте сік вдома і без зусиль

  • 220 Вт, 0,4 л

Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку

Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку

Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку

Компактний дизайн

Компактний дизайн

Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях та шафах.

Тривале вичавлення соку із знімним збирачем м’якоті ємністю 500 мл

Тривале вичавлення соку із знімним збирачем м’якоті ємністю 500 мл

Тривале вичавлення соку із знімним збирачем м'якоті ємністю 500 мл.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

25/08/2020

Україна

Україна

Маленький помічник

Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.

Плюси

Займає мало місця

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

07/08/2019

Україна

Україна

Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.

Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1821/70 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HR1821/70 Соковижималка

18/09/2019

România

România

IL ADOR

AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Storcător HR1821/10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Storcător HR1821/10

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