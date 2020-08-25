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Більше не доступний
Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати.
220 Вт, 0,4 л
Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку
Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях та шафах.
Тривале вичавлення соку із знімним збирачем м'якоті ємністю 500 мл.
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Васелина
25/08/2020
Україна
Маленький помічник
Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.
Плюси
Займає мало місця
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
oberst155
07/08/2019
Україна
Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.
Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1821/70 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HR1821/70 Соковижималка
MONICA33
18/09/2019
România
IL ADOR
AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Storcător HR1821/10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Storcător HR1821/10