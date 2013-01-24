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Соковижималка

HR1821/70
Загальна оцінка / 5
  • Готуйте сік вдома і без зусиль Готуйте сік вдома і без зусиль Готуйте сік вдома і без зусиль
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    Соковижималка

    HR1821/70
    Загальна оцінка / 5

    Готуйте сік вдома і без зусиль

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Соковижималка

    Готуйте сік вдома і без зусиль

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати. Переглянути усі переваги

    Готуйте сік вдома і без зусиль

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Соковижималка

    Готуйте сік вдома і без зусиль

    За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати. Переглянути усі переваги

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      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Зберігання шнура
        Неслизька основа
        Затискачі
        1 режим швидкості

      • Технічні характеристики

        Потужність
        220  Вт
        Збирач м'якоті
        500  мл
        Напруга
        220 - 240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,2  хв.

      • Технічні вимоги

        Матеріал корпусу та затискачів
        Поліпропілен
        Матеріал кришки
        SAN
        Матеріал глеку для соку
        Прозорий пластик PP
        Кольори
        Яскраво-білий з блакитними елементами

      • Аксесуари

        Глек для соку
        400  мл

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