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Розширена гарантія 3 роки
Функція попереднього очищення
Діаметр завантажувального отвору 55 мм
1,5 л
Система «крапля-стоп»
Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.
Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.
Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Дора_Л
20/11/2023
Україна
Чудова соковижималка, яка не займає багато місця
Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Metcho
07/09/2022
България
Перевірений покупець
Сокоизтисквачка Philips
Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом
Плюси
Повече сок от всяка друга марка
Мінуси
Няма такива
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Потребител на Филипс
07/09/2022
България
Перевірений покупець
Страхотен продукт
Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.
Плюси
заема малко място на кухненския плот
Мінуси
няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Порівняно з соковижималкою колекції Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73