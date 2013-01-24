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    HR1832/00

    HR1832/00
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      HR1832/00

      HR1832/00

      HR1832/00

      HR1832/00

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        Усього:

        Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

        Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

        Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.

        Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

        Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

        Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.

        Готуйте до 1,5 л соку за один раз

        Готуйте до 1,5 л соку за один раз

        Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

        Технологія QuickClean

        Технологія QuickClean

        Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

        Сито QuickClean

        Сито QuickClean

        Зазвичай м’якоть сильно застрягає в ситі, а тому його надзвичайно важко мити. Завдяки інноваційній технології QuickClean усі поверхні сита гладенькі, а тому м’якоть можна вимити звичайною кухонною губкою.

        М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

        М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

        М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.

        Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

        Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

        Насолоджуйтеся справді інтерактивним досвідом вичавлювання соку. Кришка та збирач м’якоті прозорі, тож Ви можете стежити за вичавлюванням соку з фруктів та овочів. Ви також побачите, коли збирач заповниться і його час спорожнити.

        Система проти протікання – для запобігання витіканню соку

        Система проти протікання – для запобігання витіканню соку

        У разі активування система "крапля-стоп" запобігатиме витіканню соку з соковижималки. Носик системи "крапля-стоп" легко мити, оскільки він знімний та виготовлений із матеріалів, які можна мити в посудомийній машині. Один простий рух – і сік не капатиме, а кухонна стільниця залишиться чистою.

        Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині

        Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині

        Для ще простішого та швидшого очищення всі знімні частини можна мити у посудомийній машині.

        Гладкі поверхні, які легко чистити

        Соковижималка має округлі форми та гладенькі поверхні, тож її легко мити під краном.

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