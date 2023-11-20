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  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Viva CollectionСоковижималка

HR1832/00

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Усе, чого можна чекати від соковижималки – ефективне вичавлювання соку, очищення за 1 хвилину – і все це в удвічі меншому компактному корпусі!*. Куштуйте корисний домашній сік щодня.
Переглянути всі переваги

Усе в одній компактній конструкції

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • Функція попереднього очищення

  • Діаметр завантажувального отвору 55 мм

  • 1,5 л

  • Система «крапля-стоп»

Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.

Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.

Готуйте до 1,5 л соку за один раз

Готуйте до 1,5 л соку за один раз

Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/11/2023

Україна

Україна

Чудова соковижималка, яка не займає багато місця

Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

07/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Сокоизтисквачка Philips

Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом

Плюси

Повече сок от всяка друга марка

Мінуси

Няма такива

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

07/09/2022

България

България

Перевірений покупець

Страхотен продукт

Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.

Плюси

заема малко място на кухненския плот

Мінуси

няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

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      Примітки

      1. Порівняно з соковижималкою колекції Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73