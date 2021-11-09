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  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Більше не доступний

Viva CollectionСоковижималка

HR1832/02

4.9
| (90) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Усе, чого можна чекати від соковижималки – ефективне вичавлювання соку, очищення за 1 хвилину – і все це в удвічі меншому компактному корпусі!*. Куштуйте корисний домашній сік щодня.
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Усе в одній компактній конструкції

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • Функція попереднього очищення

  • Діаметр завантажувального отвору 55 мм

  • 1,5 л

  • Система «крапля-стоп»

Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

Компактна соковижималка завжди під рукою на кухонному столі

Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.

Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

Вичавлюйте сік безпосередньо в склянку

Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.

Готуйте до 1,5 л соку за один раз

Готуйте до 1,5 л соку за один раз

Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

90

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

2

09/11/2021

Україна

Україна

ЧУДОВА СОКОВИЖИМАЛКА

ПРИДБАЛА ДЕКІЛЬКА РОКІВ ТОМУ. КОРИСТУЮСЬ, ВСЕ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

09/11/2021

Україна

Україна

Цена + качество = Philips

Доброго времени суток. Все мы прекрасно знакомы с данным производителем, но хочу заменить цена + качество далеко не у всех соответствует действительности. Дома в арсенале данного бренда имеется телевизор, чайник, пылесос, соковыжималка, ультрозвуковые счетки моя и моей любимой супруги, второй фен у жены и портативная колонка. Хотел бы остановить своё внимание на соковыжималке. У кого есть дети до годика поймут меня как родителя) Детский врач порекомендовала малышке добавлять сок из яблок и др фруктов по не много в рацион и вот стал вопрос какую соковыжималку выбрать? Когда их такое количество. Но прийди в магазин бытовой техники все вопросы сами собой решились. Поехали : дизайн ( вне конкуренции это лично мое мнение) без комментариев. Жена просто оставила ее на столешнице так как она смотрится как деталь интерьера пусть и на кухне; качество как всегда на высоте. Приятный на ощупь пластик и другие компоненты соковыжималки. Моется легко и быстро. Сама конструкция собирается в течение 30 сек и готово к работе. Цена была рекомендована производителем вот поэтому во всех торговых сетях я видел одинаковый ценник на выбранную мною модель. Выбирал неделю ( не вру, замучал пару продавцов - признаюсь). Итог уважаемая компания Philips я ваш клиент, фанат, собственник уже не одной единицы техники на веки. И да если меня спросят буду ли я рекомендовать вашу продукция друзьям и тд мой ответ - Yes, of course )

Плюси

Естественно

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

09/11/2021

Україна

Україна

Очень качественный продукт

Удобно готовить сок каждый день из любых фруктов и овощей. Быстро разбирается и моется. Рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

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      Примітки

      1. Порівняно з соковижималкою колекції Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73