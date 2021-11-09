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Більше не доступний
Функція попереднього очищення
Діаметр завантажувального отвору 55 мм
1,5 л
Система «крапля-стоп»
Ця соковижималка удвічі менша*, а тому займає небагато місця. Її можна залишити на кухонній стільниці або легко зберігати деінде.
Цю соковижималку можна використовувати із власною склянкою (макс. висотою 12 см). Поставте її безпосередньо під вбудованим краником і можна починати вичавлювання соку.
Можна за один раз вичавити до 1,5 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.
4.9
з 5
90
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
MURKA13
09/11/2021
Україна
ЧУДОВА СОКОВИЖИМАЛКА
ПРИДБАЛА ДЕКІЛЬКА РОКІВ ТОМУ. КОРИСТУЮСЬ, ВСЕ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
mobimax
09/11/2021
Україна
Цена + качество = Philips
Доброго времени суток. Все мы прекрасно знакомы с данным производителем, но хочу заменить цена + качество далеко не у всех соответствует действительности. Дома в арсенале данного бренда имеется телевизор, чайник, пылесос, соковыжималка, ультрозвуковые счетки моя и моей любимой супруги, второй фен у жены и портативная колонка. Хотел бы остановить своё внимание на соковыжималке. У кого есть дети до годика поймут меня как родителя) Детский врач порекомендовала малышке добавлять сок из яблок и др фруктов по не много в рацион и вот стал вопрос какую соковыжималку выбрать? Когда их такое количество. Но прийди в магазин бытовой техники все вопросы сами собой решились. Поехали : дизайн ( вне конкуренции это лично мое мнение) без комментариев. Жена просто оставила ее на столешнице так как она смотрится как деталь интерьера пусть и на кухне; качество как всегда на высоте. Приятный на ощупь пластик и другие компоненты соковыжималки. Моется легко и быстро. Сама конструкция собирается в течение 30 сек и готово к работе. Цена была рекомендована производителем вот поэтому во всех торговых сетях я видел одинаковый ценник на выбранную мною модель. Выбирал неделю ( не вру, замучал пару продавцов - признаюсь). Итог уважаемая компания Philips я ваш клиент, фанат, собственник уже не одной единицы техники на веки. И да если меня спросят буду ли я рекомендовать вашу продукция друзьям и тд мой ответ - Yes, of course )
Плюси
Естественно
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
glukhovvv
09/11/2021
Україна
Очень качественный продукт
Удобно готовить сок каждый день из любых фруктов и овощей. Быстро разбирается и моется. Рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1832/02 Соковижималка
Порівняно з соковижималкою колекції Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73