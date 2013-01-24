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Соковижималка і блендер "два в одному"

HR1840
Загальна оцінка / 5
  • Миттєві напої домашнього приготування Миттєві напої домашнього приготування Миттєві напої домашнього приготування
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    Соковижималка і блендер "два в одному"

    HR1840
    Загальна оцінка / 5

    Миттєві напої домашнього приготування

    Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Соковижималка і блендер "два в одному"

    Миттєві напої домашнього приготування

    Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л. Переглянути усі переваги

    Миттєві напої домашнього приготування

    Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Соковижималка і блендер "два в одному"

    Миттєві напої домашнього приготування

    Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л. Переглянути усі переваги

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      Миттєві напої домашнього приготування

      Створюйте корисні коктейлі та соки

      • 300 Вт
      • 1,5 л
      Соковижималка і блендер "два в одному"

      Соковижималка і блендер "два в одному"

      Можна легко приготувати будь-який сік чи коктейль.

      2 швидкості та імпульсний режим

      2 швидкості та імпульсний режим

      Швидка обробка і чищення.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Зберігання шнура
        Так
        Ніжки з присосками
        Так
        Затискач
        Так
        2 швидкості
        Так

      • Технічні специфікації

        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1,2  м
        Напруга
        220 - 240  В
        Потужність
        300  Вт

      • Особливості дизайну

        Матеріал корпусу та затискачів
        Поліпропілен
        Матеріал кришки
        SAN
        Наявні кольори
        Яскраво-білий з оранжевими елементами
        Матеріал штовхача
        Поліпропілен

      • Приладдя

        Щітка для чищення
        Так
        Блендер
        1,5  л
        Глек для соку
        700  мл

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