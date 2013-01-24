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Миттєві напої домашнього приготування
Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Миттєві напої домашнього приготування
Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л. Переглянути усі переваги
Миттєві напої домашнього приготування
Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Миттєві напої домашнього приготування
Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л. Переглянути усі переваги
Соковижималка і блендер "два в одному"
Ціна магазину Philips
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