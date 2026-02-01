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Більше не доступний
HR1840/80
Миттєві напої домашнього приготування
Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л.
300 Вт
1,5 л
Унікальний мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі, витискає сік до останньої краплини, тому вичавлює більше соку.
Можна легко приготувати будь-який сік чи коктейль.
Швидка обробка і чищення.
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