Миттєві напої домашнього приготування

Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л.