КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Миттєві напої домашнього приготування
  • Миттєві напої домашнього приготування
  • Миттєві напої домашнього приготування
  • Миттєві напої домашнього приготування
  • Миттєві напої домашнього приготування
  • Миттєві напої домашнього приготування

Більше не доступний

Соковижималка і блендер "два в одному"

HR1840/80

Миттєві напої домашнього приготування

Соковижималка і блендер в одному пристрої потужністю 300 Вт, із двома налаштуваннями швидкості та імпульсним режимом, функцією швидкого очищення, знімним ріжучим блоком та глеком блендера ємністю 1,5 л. У комплекті глек для соку ємністю 0,7 л.

Переглянути всі переваги

Створюйте корисні коктейлі та соки

Миттєві напої домашнього приготування

  • 300 Вт

  • 1,5 л

Робить більше соку завдяки мікросітчастому фільтру

Унікальний мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі, витискає сік до останньої краплини, тому вичавлює більше соку.

Соковижималка і блендер "два в одному"

Соковижималка і блендер "два в одному"

Можна легко приготувати будь-який сік чи коктейль.

2 швидкості та імпульсний режим

2 швидкості та імпульсний режим

Швидка обробка і чищення.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції