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Viva Collection

Соковижималка

HR1853/00
Загальна оцінка / 5
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко Готувати свіжий сік надзвичайно легко Готувати свіжий сік надзвичайно легко
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    Viva Collection Соковижималка

    HR1853/00
    Загальна оцінка / 5

    Готувати свіжий сік надзвичайно легко

    Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Соковижималка

    Готувати свіжий сік надзвичайно легко

    Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку. Переглянути усі переваги

    Готувати свіжий сік надзвичайно легко

    Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Соковижималка

    Готувати свіжий сік надзвичайно легко

    Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку. Переглянути усі переваги

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      Зручна соковижималка: без попереднього подрібнення та зайвих клопотів.

      • 550 Вт
      • 1,5 л
      • Великий отвір для подачі
      Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі не потрібно попередньо розрізати фрукти

      Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі не потрібно попередньо розрізати фрукти

      Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.

      Ця ємність для соку надовго зберігає свіжість соку

      Ця ємність для соку надовго зберігає свіжість соку

      Зберігайте сік свіжим ще довше у цій ємності для соку на 700 мл.

      Більше соку завдяки унікальному мікросітчастому фільтру

      Більше соку завдяки унікальному мікросітчастому фільтру

      Соковижималка Philips дозволяє вичавити більше соку завдяки унікальному мікросітчастому фільтру.

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      Брошура з різноманітними рецептами приготування соку

      Брошура з різноманітними рецептами приготування соку

      Ця брошура містить смачні та прості рецепти приготування соку за допомогою соковижималки Philips.

      Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

      Збирач м’якоті на 1,5 л і ємність для соку на 700 мл дозволяють приготувати більше соку за один раз.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Ємність для соку
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Білий та бузковий
        Матеріал корпусу та затискачів
        ABS
        Матеріал ємності
        SAN
        Матеріал кришки і збирача м’якоті
        SAN

      • Загальні специфікації

        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Затискачі
        Так
        Режими швидкості
        2

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,2  м
        Діаметр отвору для подачі
        75  мм
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        550  Вт
        Збирач м’якоті
        1,5  л
        Напруга
        220–240  В
        Місткість ємності для соку
        700  мл

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