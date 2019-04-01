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  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко

Більше не доступний

Viva CollectionСоковижималка

HR1853/00

4.8

| (4) Відгуки

Готувати свіжий сік надзвичайно легко

Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку.

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Зручна соковижималка: без попереднього подрібнення та клопотів.

Готувати свіжий сік надзвичайно легко

  • 550 Вт

  • 1,5 л

  • Великий отвір для подачі

Завдяки надзвичайно широкому отвору не потрібно попередньо розрізати фрукти

Завдяки надзвичайно широкому отвору не потрібно попередньо розрізати фрукти

Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потрібно їх попередньо подрібнювати.

Ця ємність для соку надовго зберігає свіжість соку

Ця ємність для соку надовго зберігає свіжість соку

Зберігайте сік свіжим ще довше у цій ємності для соку на 700 мл.

Велика ємність: тривале вичавлення соку

Збирач м’якоті на 1,5 л і ємність для соку на 700 мл дозволяють приготувати більше соку за один раз.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Соковыжималка супер)))

Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))

Цей відгук про Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

Цей відгук про Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze

Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

19/06/2020

България

България

Страхотен и много полезен продукт!

Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване

Плюси

Компактен, добра пазарна цена, качество

Мінуси

Няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

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