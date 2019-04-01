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Більше не доступний
HR1853/00
Готувати свіжий сік надзвичайно легко
Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку.
550 Вт
1,5 л
Великий отвір для подачі
Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потрібно їх попередньо подрібнювати.
Зберігайте сік свіжим ще довше у цій ємності для соку на 700 мл.
Збирач м’якоті на 1,5 л і ємність для соку на 700 мл дозволяють приготувати більше соку за один раз.
4.8
з 5
4
Відгуки
Алика
01/04/2019
Україна
Соковыжималка супер)))
Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))
Цей відгук про Viva Collection HR1853/00 Соковижималка
Цей відгук про Viva Collection HR1853/00 Соковижималка
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
vasilev666
19/06/2020
България
Страхотен и много полезен продукт!
Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване
Плюси
Компактен, добра пазарна цена, качество
Мінуси
Няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18