Готувати свіжий сік надзвичайно легко

Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips HR1854/00 потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку.