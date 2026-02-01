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Більше не доступний
HR1854/00
Готувати свіжий сік надзвичайно легко
Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips HR1854/00 потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку.
550 Вт
1,5 л
Великий отвір для подачі
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потрібно їх попередньо подрібнювати.
Зберігайте сік свіжим ще довше у цій ємності для соку на 700 мл.
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