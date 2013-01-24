Готувати свіжий сік надзвичайно легко
Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips HR1854/00 потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готувати свіжий сік надзвичайно легко
Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips HR1854/00 потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку. Переглянути усі переваги
Готувати свіжий сік надзвичайно легко
Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips HR1854/00 потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готувати свіжий сік надзвичайно легко
Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips HR1854/00 потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку. Переглянути усі переваги
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.
Зберігайте сік свіжим ще довше у цій ємності для соку на 700 мл.
Соковижималка Philips дозволяє вичавити більше соку завдяки унікальному мікросітчастому фільтру.
Збирач м’якоті на 1,5 л і ємність для соку на 700 мл дозволяють приготувати більше соку за один раз.
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики