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  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко
  • Готувати свіжий сік надзвичайно легко

Більше не доступний

Viva CollectionСоковижималка

HR1854/00

Готувати свіжий сік надзвичайно легко

Готувати сік ще ніколи не було так легко. Ця соковижималка Philips HR1854/00 потужністю 550 Вт із надзвичайно широким отвором для подачі не потребує попереднього подрібнення фруктів та овочів. Вона містить також ємність для соку, яка надовго зберігатиме свіжість соку.

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Зручна соковижималка: без попереднього подрібнення та клопотів.

Готувати свіжий сік надзвичайно легко

  • 550 Вт

  • 1,5 л

  • Великий отвір для подачі

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

Завдяки надзвичайно широкому отвору не потрібно попередньо розрізати фрукти

Завдяки надзвичайно широкому отвору не потрібно попередньо розрізати фрукти

Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потрібно їх попередньо подрібнювати.

Ця ємність для соку надовго зберігає свіжість соку

Ця ємність для соку надовго зберігає свіжість соку

Зберігайте сік свіжим ще довше у цій ємності для соку на 700 мл.

Технічні характеристики

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