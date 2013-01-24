Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Viva Collection

    Соковижималка

    HR1855/70
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
      -{discount-value}

      Viva Collection Соковижималка

      HR1855/70
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

      Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги

      Viva Collection Соковижималка

      Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

      Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги

      Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

      Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги

      Viva Collection Соковижималка

      Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

      Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. juicer

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Viva Collection

        Viva Collection

        Соковижималка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

        Готуйте до 2 л соку за один раз і помийте пристрій за 1 хвилину!

        • 800 Вт
        • QuickClean
        • 2 л, великий отвір для подачі
        • Система "крапля-стоп"
        Технологія QuickClean

        Технологія QuickClean

        Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

        Функція попереднього очищення ополіскує небажані волокона

        Функція попереднього очищення ополіскує небажані волокона

        Соковижималка Philips – це перша центрифужна соковижималка на ринку, в якій передбачено функцію попереднього очищення. Якщо налити воду в штовхач, у приладі утворюється фонтан води, який вимиває зайве волокно з кришки та спрощує миття сита.

        М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

        М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

        М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.

        Сито QuickClean

        Сито QuickClean

        Зазвичай м’якоть сильно застрягає в ситі, а тому його надзвичайно важко мити. Завдяки інноваційній технології QuickClean усі поверхні сита гладенькі, а тому м’якоть можна вимити звичайною кухонною губкою.

        Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

        Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

        Насолоджуйтеся справді інтерактивним досвідом вичавлювання соку. Кришка та збирач м’якоті прозорі, тож Ви можете стежити за вичавлюванням соку з фруктів та овочів. Ви також побачите, коли збирач заповниться і його час спорожнити.

        Швидке та просте збирання усіх частин

        Швидке та просте збирання усіх частин

        Швидке та просте збирання усіх частин.

        Готуйте до 2 л соку за один раз

        Готуйте до 2 л соку за один раз

        Можна за один раз вичавити до 2 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

        Потужний двигун 800 Вт

        Потужний двигун 800 Вт

        Вичавлюйте без зусиль соки з найтвердіших фруктів та овочів за допомогою потужного двигуна 800 Вт.

        Великий отвір для подачі (75 мм)

        Великий отвір для подачі (75 мм)

        Надзвичайно великий отвір для подачі 75 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.

        Гладкі поверхні, які легко чистити

        Соковижималка має округлі форми та гладенькі поверхні, тож її легко мити під краном.

        Технічні характеристики

        • Особливості конструкції

          Колір (кольори)
          Чорний
          Матеріал корпусу
          Пластик ABS
          Матеріал ємності
          Ємність SAN і кришка PS
          Матеріал збирача м’якоті та штовхача
          PS

        • Загальні специфікації

          Неслизька основа
          Так
          Затискачі
          Так
          Вбудований блок для зберігання шнура
          Так
          Режими швидкості
          1
          Система запобігання протіканню води
          Так
          Характеристики виробу
          Попереднє очищення

        • Технічні характеристики

          Потужність
          800  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50 / 60  Гц
          Довжина шнура
          1  м
          Збирач м’якоті
          1,2  л
          Діаметр отвору для подачі
          75  мм
          Ємність
          2  л
          Місткість ємності для соку
          800  мл

        • Легко мити

          Аксесуари можна мити в посудомийній машині
          Так
          Швидке чищення
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips