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Більше не доступний
Функція попереднього очищення
Діаметр завантажувального отвору 75мм
2 л, великий отвір для подачі
Система "крапля-стоп"
Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.
Соковижималка Philips – це перша центрифужна соковижималка на ринку, в якій передбачено функцію попереднього очищення. Якщо налити воду в штовхач, у приладі утворюється фонтан води, який вимиває зайве волокно з кришки та спрощує миття сита.
М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.
4.5
з 5
34
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Маринка.Д
09/02/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Хороша соковижималка
Добре видавлює сік, легко розбирається і миється, підходить для невеликих об'ємів щоденного використання.
Плюси
Добре видавлює сік, легко миється
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
PoluPocker
21/11/2022
Україна
Компактна, надійна
Користуюсь майже рік, гарно пройшла весь сезон яблук, груш й іншого. Легко мити, коппактна та стильна. Дуже задоволені.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
KaterynaBR
21/11/2022
Україна
Частина акції
100% відповідає очікуванням
Соковижималка дуже потужна та швидка. Стає у нагоді в нашій сім'ї в сезон фруктів. Яблука особливо навіть і нарізати не треба, має великий отвір. Мити легко та швидко, бо деталі великі і швидко знімаються.
Плюси
Потужність, великій отвір для фруктів, легко мити
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка