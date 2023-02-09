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  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
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Більше не доступний

Viva CollectionСоковижималка

HR1855/70

4.5
| (34) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня!
Переглянути всі переваги

Готуйте до 2 л соку за один раз і чистіть приладдя за 1 хвилину!

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • Функція попереднього очищення

  • Діаметр завантажувального отвору 75мм

  • 2 л, великий отвір для подачі

  • Система "крапля-стоп"

Технологія QuickClean

Технологія QuickClean

Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

Функція попереднього очищення ополіскує небажані волокна

Функція попереднього очищення ополіскує небажані волокна

Соковижималка Philips – це перша центрифужна соковижималка на ринку, в якій передбачено функцію попереднього очищення. Якщо налити воду в штовхач, у приладі утворюється фонтан води, який вимиває зайве волокно з кришки та спрощує миття сита.

М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

34

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

4
3
2

09/02/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Хороша соковижималка

Добре видавлює сік, легко розбирається і миється, підходить для невеликих об'ємів щоденного використання.

Плюси

Добре видавлює сік, легко миється

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

21/11/2022

Україна

Україна

Компактна, надійна

Користуюсь майже рік, гарно пройшла весь сезон яблук, груш й іншого. Легко мити, коппактна та стильна. Дуже задоволені.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

21/11/2022

Україна

Україна

100% відповідає очікуванням

Соковижималка дуже потужна та швидка. Стає у нагоді в нашій сім'ї в сезон фруктів. Яблука особливо навіть і нарізати не треба, має великий отвір. Мити легко та швидко, бо деталі великі і швидко знімаються.

Плюси

Потужність, великій отвір для фруктів, легко мити

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/70 Соковижималка

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