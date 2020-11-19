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Більше не доступний
800 Вт
QuickClean
2 л, великий отвір для подачі
Система "крапля-стоп"
Соковижималка Philips – це перша центрифужна соковижималка на ринку, в якій передбачено функцію попереднього очищення. Якщо налити воду в штовхач, у приладі утворюється фонтан води, який вимиває зайве волокно з кришки та спрощує миття сита.
Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.
М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.
5.0
з 5
16
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Lvenok
19/11/2020
Україна
Это какое то чудо! Суперрр
Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!
Плюси
Конечно да
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Andrei2020
18/11/2020
Україна
Чудова соковижималка для домашніх умов.
Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.
Плюси
+++++
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Я есть Я))
18/11/2020
Україна
Цена=Качество!Лучшая соковыжималка!Рекомендую всем
Это лучшая соковыжималка в моей жизни !Цена соответствует качеству! Ребенок и я в восторге от того, насколько она легка в использовании: -сок получается мгновенно; -достаточно мощная, с легкостью получается сок не только из яблок и стеблей сельдерея, а и более твердых продуктов(делали сок из тыквы, моркови и свеклы). -не скачет по столу, так как она на специальных присосках; - легко разбирается и быстро моется; -компактна, занимает мало места. Рекомендую всем!
Плюси
мощность, компактность, функция самоочищения, мало деталей, быстро моется
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка