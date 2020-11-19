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  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Більше не доступний

Viva CollectionСоковижималка

HR1855/80

5
| (16) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня!
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Готуйте до 2 л соку за один раз і чистіть приладдя за 1 хвилину!

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • 800 Вт

  • QuickClean

  • 2 л, великий отвір для подачі

  • Система "крапля-стоп"

Функція попереднього очищення ополіскує небажані волокна

Функція попереднього очищення ополіскує небажані волокна

Соковижималка Philips – це перша центрифужна соковижималка на ринку, в якій передбачено функцію попереднього очищення. Якщо налити воду в штовхач, у приладі утворюється фонтан води, який вимиває зайве волокно з кришки та спрощує миття сита.

Технологія QuickClean

Технологія QuickClean

Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

16

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Это какое то чудо! Суперрр

Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!

Плюси

Конечно да

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова соковижималка для домашніх умов.

Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.

Плюси

+++++

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

18/11/2020

Україна

Україна

Цена=Качество!Лучшая соковыжималка!Рекомендую всем

Это лучшая соковыжималка в моей жизни !Цена соответствует качеству! Ребенок и я в восторге от того, насколько она легка в использовании: -сок получается мгновенно; -достаточно мощная, с легкостью получается сок не только из яблок и стеблей сельдерея, а и более твердых продуктов(делали сок из тыквы, моркови и свеклы). -не скачет по столу, так как она на специальных присосках; - легко разбирается и быстро моется; -компактна, занимает мало места. Рекомендую всем!

Плюси

мощность, компактность, функция самоочищения, мало деталей, быстро моется

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

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