Fajna sokowirówka, zdaje się wyciskać z owoców "ostatnie soki" ;) Minusem jest to, że trudno ją domyć i ma to wpływ na wygląd - plastikowe części nie są już takie lśniące, jak na początku. Nawet po dokładnym myciu, zawsze wygląda na lekko niedomytą. Do działania nie mam żadnych zastrzeżeń.