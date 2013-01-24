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Миттєве приготування соку
Готувати соки ще ніколи не було так просто. У великий отвір для подачі можна завантажувати цілі фрукти й овочі без попереднього нарізання. Двигун потужністю 650 Вт у поєднанні з унікальним мікросітчастим фільтром забезпечують витискання соків до останньої краплі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Миттєве приготування соку
Готувати соки ще ніколи не було так просто. У великий отвір для подачі можна завантажувати цілі фрукти й овочі без попереднього нарізання. Двигун потужністю 650 Вт у поєднанні з унікальним мікросітчастим фільтром забезпечують витискання соків до останньої краплі. Переглянути усі переваги
Миттєве приготування соку
Готувати соки ще ніколи не було так просто. У великий отвір для подачі можна завантажувати цілі фрукти й овочі без попереднього нарізання. Двигун потужністю 650 Вт у поєднанні з унікальним мікросітчастим фільтром забезпечують витискання соків до останньої краплі. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Миттєве приготування соку
Готувати соки ще ніколи не було так просто. У великий отвір для подачі можна завантажувати цілі фрукти й овочі без попереднього нарізання. Двигун потужністю 650 Вт у поєднанні з унікальним мікросітчастим фільтром забезпечують витискання соків до останньої краплі. Переглянути усі переваги
Соковижималка
Ціна магазину Philips
Усього:
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Збирач м’якоті на 2 л і ємність для соку на 1,25 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.
Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.
Завдяки кільком режимам швидкості соковижималки Philips можна легко вичавлювати сік із м’яких або твердих фруктів та овочів.
Швидке приготування соку завдяки цьому потужному двигуну.
Аксесуари
Загальні специфікації
Особливості дизайну
Технічні характеристики