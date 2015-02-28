КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Миттєве приготування соку
  • Миттєве приготування соку
  • Миттєве приготування соку
  • Миттєве приготування соку
  • Миттєве приготування соку
  • Миттєве приготування соку
  • Миттєве приготування соку
  • Миттєве приготування соку
  • Миттєве приготування соку
  • Миттєве приготування соку

Більше не доступний

Pure Essentials CollectionСоковижималка

HR1858/00

4.3

| (17) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб

Миттєве приготування соку

Готувати соки ще ніколи не було так просто. У великий отвір для подачі можна завантажувати цілі фрукти й овочі без попереднього нарізання. Двигун потужністю 650 Вт у поєднанні з унікальним мікросітчастим фільтром забезпечують витискання соків до останньої краплі.

Переглянути всі переваги

Витискає сік без попереднього подрібнення фруктів

Миттєве приготування соку

  • 650 Вт

  • 2 л

  • Великий отвір для подачі

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

Збирач м’якоті на 2 л і ємність для соку на 1,25 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.

Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі не потрібно попередньо розрізати фрукти

Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі не потрібно попередньо розрізати фрукти

Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.3

з 5

17

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

2

28/02/2015

Polska

Polska

Doskonała

Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції