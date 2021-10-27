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Більше не доступний
Миттєве приготування соку
Готувати соки ще ніколи не було так просто. У великий отвір для подачі можна завантажувати цілі фрукти й овочі без попереднього нарізання. Соковижималка Philips має двигун потужністю 650 Вт та унікальний мікросітчастий фільтр, що забезпечують витискання соків до останньої краплі.
650 Вт
2 л
Великий отвір для подачі
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Збирач м’якоті на 2 л і ємність для соку на 1,25 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.
Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.
4.3
з 5
18
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
borzol
27/10/2021
Україна
Виріб чудовий
На протязі 4-5 років використовуємо соковижималку для виготовлення соку з яблук з власної дачі в кількості 30-40 літрів на рік. Працює чудово,але треба промивати сіточку сепаратора після кожного наповнення стакану.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/55 Соковижималка
Date of Use 2019-10-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/55 Соковижималка
Date of Use 2019-10-27
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
szymaszek
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka