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Pure Essentials Collection

Соковижималка

HR1858/90
Загальна оцінка / 5
  • Миттєве приготування соку Миттєве приготування соку Миттєве приготування соку
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    Pure Essentials Collection Соковижималка

    HR1858/90
    Загальна оцінка / 5

    Миттєве приготування соку

    Готувати соки ще ніколи не було так просто. У великий отвір для подачі можна завантажувати цілі фрукти й овочі без попереднього нарізання. Двигун потужністю 650 Вт у поєднанні з унікальним мікросітчастим фільтром забезпечують витискання соків до останньої краплі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Pure Essentials Collection Соковижималка

    Миттєве приготування соку

    Готувати соки ще ніколи не було так просто. У великий отвір для подачі можна завантажувати цілі фрукти й овочі без попереднього нарізання. Двигун потужністю 650 Вт у поєднанні з унікальним мікросітчастим фільтром забезпечують витискання соків до останньої краплі. Переглянути усі переваги

    Миттєве приготування соку

    Готувати соки ще ніколи не було так просто. У великий отвір для подачі можна завантажувати цілі фрукти й овочі без попереднього нарізання. Двигун потужністю 650 Вт у поєднанні з унікальним мікросітчастим фільтром забезпечують витискання соків до останньої краплі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Pure Essentials Collection Соковижималка

    Миттєве приготування соку

    Готувати соки ще ніколи не було так просто. У великий отвір для подачі можна завантажувати цілі фрукти й овочі без попереднього нарізання. Двигун потужністю 650 Вт у поєднанні з унікальним мікросітчастим фільтром забезпечують витискання соків до останньої краплі. Переглянути усі переваги

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    See all juicer

      Миттєве приготування соку

      Витискає сік без попереднього подрібнення фруктів

      • 650 Вт
      • 2 л
      • Великий отвір для подачі
      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

      Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

      Збирач м’якоті на 2 л і ємність для соку на 1,25 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.

      Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі не потрібно попередньо розрізати фрукти

      Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі не потрібно попередньо розрізати фрукти

      Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.

      Кілька режимів швидкості для м’яких та твердих фруктів

      Кілька режимів швидкості для м’яких та твердих фруктів

      Завдяки кільком режимам швидкості соковижималки Philips можна легко вичавлювати сік із м’яких або твердих фруктів та овочів.

      Мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі

      Мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі

      Потужний двигун

      Швидке приготування соку завдяки цьому потужному двигуну.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Ємність для соку
        Так

      • Загальні специфікації

        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Затискачі
        Так
        Режими швидкості
        2
        Брошура з рецептами
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Чорний з червоними відтінками
        Матеріал корпусу та затискачів
        ABS
        Матеріал ємності
        Ємність SAN і кришка PP
        Матеріал кришки
        SAN
        Матеріал збирача м’якоті та штовхача
        Поліпропілен
        Матеріал носика
        Нержавіюча сталь

      • Технічні характеристики

        Потужність
        650  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Довжина шнура
        1,2  м
        Діаметр отвору для подачі
        75  мм
        Частота
        50 / 60  Гц
        Збирач м’якоті
        2  л
        Місткість ємності для соку
        1250  мл

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