КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Більше не доступний

Aluminium CollectionСоковижималка

HR1861/00

4.9

| (26) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Соковижималка Philips HR1861/00 з анодованим алюмінієвим корпусом, унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном 700 Вт, великим отвором для подачі, збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,25 л.

Переглянути всі переваги

Унікальний мікросітчастий фільтр і великий отвір для подачі

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • 700 Вт

  • 2 л

  • Великий отвір для подачі

Мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі

Мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі

Надзвичайно широкий отвір може поглинати більш великі овочі та фрукти

Надзвичайно широкий отвір може поглинати більш великі овочі та фрукти

Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.

Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

Збирач м’якоті на 2 л і ємність для соку на 1,5 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

26

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова соковижималка

Користуємось цією соковижималкою вже більше 10 років. Навіть точно не пам'ятаю коли саме придбали, але дуже давно! Відповідно вона точно довговічна))) при тому, що активно нею користуємось. Періодами щодня вранці готуємо сік, а в сезон яблук заготовляємо багато соку, по 30-50 л, а іноді бувало і більше! Фільтр всередині металевий, відповідно довговічний! Стильний дизайн! Дякую за якісні товари! Так тримати!

Плюси

Металевий фільтр

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-11-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-11-10

26/10/2021

Україна

Україна

Пожалуй лучшая соковыжималка для дома

Стильная и качественная соковыжималка. Пользуюсь с 2007 года и ни разу не пожалел о её приобретении. Жмых сухой, сок сепарируется от пены. Чёткая работа и прогнозируемо прекрасный результат.

Плюси

Качество материалов и отличный результат

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-10-26

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-10-26

13/04/2019

Україна

Україна

Дуже якісний продукт

Потужна соковижималка, можна швидко приготувати багато соку, легко чистити та мити, в комплекті є спеціальна щітка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції