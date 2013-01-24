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Aluminium Collection

Соковижималка

HR1861/00
Загальна оцінка / 5
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
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    Aluminium Collection Соковижималка

    HR1861/00
    Загальна оцінка / 5

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Соковижималка Philips HR1861/00 з анодованим алюмінієвим корпусом, унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном 700 Вт, великим отвором для подачі, збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,25 л. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Aluminium Collection Соковижималка

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Соковижималка Philips HR1861/00 з анодованим алюмінієвим корпусом, унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном 700 Вт, великим отвором для подачі, збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,25 л. Переглянути усі переваги

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Соковижималка Philips HR1861/00 з анодованим алюмінієвим корпусом, унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном 700 Вт, великим отвором для подачі, збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,25 л. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Aluminium Collection Соковижималка

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Соковижималка Philips HR1861/00 з анодованим алюмінієвим корпусом, унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном 700 Вт, великим отвором для подачі, збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,25 л. Переглянути усі переваги

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      Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

      Унікальний мікросітчастий фільтр і великий отвір для подачі

      • 700 Вт
      • 2 л
      • Великий отвір для подачі
      Надзвичайно широкий отвір може поглинати більш великі овочі та фрукти

      Надзвичайно широкий отвір може поглинати більш великі овочі та фрукти

      Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.

      Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

      Безперервне приготування соку завдяки великій ємності

      Збирач м’якоті на 2 л і ємність для соку на 1,5 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.

      Кілька режимів швидкості для м’яких та твердих фруктів

      Кілька режимів швидкості для м’яких та твердих фруктів

      Завдяки кільком режимам швидкості соковижималки Philips можна легко вичавлювати сік із м’яких або твердих фруктів та овочів.

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      Мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі

      Мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі

      Швидке приготування соку завдяки потужному двигуну 700 Вт

      Швидке приготування соку завдяки потужному двигуну 700 Вт.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Так
        Ємність для соку
        Так

      • Особливості дизайну

        Колір (кольори)
        Алюміній з матовою поверхнею
        Матеріал кришки
        SAN
        Матеріал збирача м’якоті та штовхача
        Поліпропілен
        Матеріал носика
        Нержавіюча сталь
        Матеріал корпусу
        Алюміній з матовою поверхнею
        Матеріал ємності
        Ємність SAN і кришка PP

      • Загальні специфікації

        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так
        Затискачі
        Так
        Режими швидкості
        2
        Брошура з рецептами
        Так

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,2  м
        Діаметр отвору для подачі
        75  мм
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        700  Вт
        Збирач м’якоті
        2  л
        Напруга
        220–240  В
        Місткість ємності для соку
        1500  мл

      • Легко чистити

        Аксесуари можна мити в посудомийній машині
        Так

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