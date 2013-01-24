Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Соковижималка Philips HR1861/00 з анодованим алюмінієвим корпусом, унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном 700 Вт, великим отвором для подачі, збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,25 л. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Соковижималка Philips HR1861/00 з анодованим алюмінієвим корпусом, унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном 700 Вт, великим отвором для подачі, збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,25 л. Переглянути усі переваги
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Соковижималка Philips HR1861/00 з анодованим алюмінієвим корпусом, унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном 700 Вт, великим отвором для подачі, збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,25 л. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Соковижималка Philips HR1861/00 з анодованим алюмінієвим корпусом, унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном 700 Вт, великим отвором для подачі, збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,25 л. Переглянути усі переваги
Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.
Збирач м’якоті на 2 л і ємність для соку на 1,5 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.
Завдяки кільком режимам швидкості соковижималки Philips можна легко вичавлювати сік із м’яких або твердих фруктів та овочів.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Швидке приготування соку завдяки потужному двигуну 700 Вт.
Аксесуари
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Легко чистити