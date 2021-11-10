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Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Соковижималка Philips HR1861/00 з анодованим алюмінієвим корпусом, унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном 700 Вт, великим отвором для подачі, збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,25 л.
700 Вт
2 л
Великий отвір для подачі
Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.
Збирач м’якоті на 2 л і ємність для соку на 1,5 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.
4.9
з 5
26
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Valia2021
10/11/2021
Україна
Чудова соковижималка
Користуємось цією соковижималкою вже більше 10 років. Навіть точно не пам'ятаю коли саме придбали, але дуже давно! Відповідно вона точно довговічна))) при тому, що активно нею користуємось. Періодами щодня вранці готуємо сік, а в сезон яблук заготовляємо багато соку, по 30-50 л, а іноді бувало і більше! Фільтр всередині металевий, відповідно довговічний! Стильний дизайн! Дякую за якісні товари! Так тримати!
Плюси
Металевий фільтр
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-11-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-11-10
26/10/2021
Україна
Пожалуй лучшая соковыжималка для дома
Стильная и качественная соковыжималка. Пользуюсь с 2007 года и ни разу не пожалел о её приобретении. Жмых сухой, сок сепарируется от пены. Чёткая работа и прогнозируемо прекрасный результат.
Плюси
Качество материалов и отличный результат
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-10-26
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-10-26
Okes
13/04/2019
Україна
Дуже якісний продукт
Потужна соковижималка, можна швидко приготувати багато соку, легко чистити та мити, в комплекті є спеціальна щітка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка