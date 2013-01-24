Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги
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Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги
Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.
Унікальна функція попереднього очищення від Philips дає змогу швидко помити соковижималку для вичавлення різних соків або після вичавлювання. Якщо налити воду в штовхач, утвориться фонтан води, який вимиє всі залишки.
З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.
Можна за один раз вичавити до 2 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.
Потужний двигун 700 Вт для ефективного змішування та подрібнення.
Надзвичайно великий отвір для подачі 75 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.
Насолоджуйтеся справді інтерактивним досвідом вичавлювання соку. Кришка та збирач м’якоті прозорі, тож Ви можете стежити за вичавлюванням соку з фруктів та овочів. Ви також побачите, коли збирач заповниться і його час спорожнити.
Швидке та просте збирання усіх частин.
Соковижималка має округлі форми та гладенькі поверхні, тож її легко мити під краном.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Аксесуари
Конструкція
Покриття корпусу
Вага та розміри