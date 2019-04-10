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Більше не доступний
QuickClean
2 л, великий отвір для подачі
700 Вт
Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.
Унікальна функція попереднього очищення від Philips дає змогу швидко помити соковижималку для вичавлення різних соків або після вичавлювання. Якщо налити воду в штовхач, утвориться фонтан води, який вимиє всі залишки.
З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекомендую всем!!!
Когда наша семья пришла к здоровому питанию-встал вопрос покупки соковыжималки. Яблочный, морковный, свекольный, тыквенный с лимоном, капустный, виноградный, апельсиновый, грейпфрутовый, сельдереевый. Быстро разбирается, легко моется, занимает мало места.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1863/00 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1863/00 Соковижималка