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  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
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  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Більше не доступний

Viva CollectionСоковижималка

HR1863/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки технології QUICKClean. Пригощайтеся корисним домашнім соком щодня!
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Готуйте до 2 л соку за один раз і чистіть приладдя за 1 хвилину

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • QuickClean

  • 2 л, великий отвір для подачі

  • 700 Вт

Технологія QuickClean

Технологія QuickClean

Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

Просто налийте води для швидкого попереднього миття

Просто налийте води для швидкого попереднього миття

Унікальна функція попереднього очищення від Philips дає змогу швидко помити соковижималку для вичавлення різних соків або після вичавлювання. Якщо налити воду в штовхач, утвориться фонтан води, який вимиє всі залишки.

М’якоть потрапляє в один контейнер

М’якоть потрапляє в один контейнер

З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую всем!!!

Когда наша семья пришла к здоровому питанию-встал вопрос покупки соковыжималки. Яблочный, морковный, свекольный, тыквенный с лимоном, капустный, виноградный, апельсиновый, грейпфрутовый, сельдереевый. Быстро разбирается, легко моется, занимает мало места.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1863/00 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1863/00 Соковижималка

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