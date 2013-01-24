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Viva Collection

Соковижималка

HR1863/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
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    Viva Collection Соковижималка

    HR1863/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Соковижималка

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Ця соковижималка Philips вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня! Переглянути усі переваги

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      • QuickClean
      • 2 л, великий отвір для подачі
      • 700 Вт
      Технологія QuickClean

      Технологія QuickClean

      Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

      Просто налийте води для швидкого попереднього миття

      Просто налийте води для швидкого попереднього миття

      Унікальна функція попереднього очищення від Philips дає змогу швидко помити соковижималку для вичавлення різних соків або після вичавлювання. Якщо налити воду в штовхач, утвориться фонтан води, який вимиє всі залишки.

      М’якоть потрапляє в один контейнер

      М’якоть потрапляє в один контейнер

      З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.

      Готуйте до 2 л соку за один раз

      Готуйте до 2 л соку за один раз

      Можна за один раз вичавити до 2 л соку без необхідності спорожнювати збирач м’якоті.

      Потужний двигун 700 Вт

      Потужний двигун 700 Вт

      Потужний двигун 700 Вт для ефективного змішування та подрібнення.

      Великий отвір для подачі (75 мм)

      Великий отвір для подачі (75 мм)

      Надзвичайно великий отвір для подачі 75 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.

      Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

      Перевірити кількість м’якоті легко завдяки прозорому збирачеві

      Насолоджуйтеся справді інтерактивним досвідом вичавлювання соку. Кришка та збирач м’якоті прозорі, тож Ви можете стежити за вичавлюванням соку з фруктів та овочів. Ви також побачите, коли збирач заповниться і його час спорожнити.

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин.

      Гладкі поверхні, які легко чистити

      Соковижималка має округлі форми та гладенькі поверхні, тож її легко мити під краном.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        1
        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Неслизька основа
        • Швидке чищення

      • Технічні характеристики

        Потужність
        700  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Довжина шнура
        1  м
        Місткість ємності
        0,8  л
        Ємність збирача м’якоті
        1,2  л

      • Аксесуари

        У комплекті
        Ємність

      • Конструкція

        Колір
        Металік

      • Покриття корпусу

        Матеріал ємності
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Алюмінієвий

      • Вага та розміри

        Діаметр отвору для подачі
        75  мм

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