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Більше не доступний
HR1865/00
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Готувати сік ще ніколи не було так легко, як із цією соковижималкою Philips з анодованого алюмінію та з унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном потужністю 700 Вт, надзвичайно великим отвором для подачі з нержавіючої сталі, системою запобігання протіканню, контейнером для м'якоті на 2 л та вишуканим глеком для соку на 1,5 л.
700 Вт
2 л
Система запобігання протіканню води зупиняє витікання соку після приготування.
Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.
Контейнер для м'якоті ємністю 2 л і глек для соку на 1,5 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.
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