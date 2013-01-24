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    Соковижималка

    HR1865
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    Загальна оцінка / 5
    • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
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      Соковижималка

      HR1865
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

      Готувати сік ще ніколи не було так легко, як із цією соковижималкою Philips з анодованого алюмінію та з унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном потужністю 700 Вт, надзвичайно великим отвором для подачі з нержавіючої сталі, системою запобігання протіканню, контейнером для м'якоті на 2 л та вишуканим глеком для соку на 1,5 л. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Соковижималка

      Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

      Готувати сік ще ніколи не було так легко, як із цією соковижималкою Philips з анодованого алюмінію та з унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном потужністю 700 Вт, надзвичайно великим отвором для подачі з нержавіючої сталі, системою запобігання протіканню, контейнером для м'якоті на 2 л та вишуканим глеком для соку на 1,5 л. Переглянути усі переваги

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        Соковижималка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

        Унікальний мікросітчастий фільтр, великий отвір, система проти протікання

        • 700 Вт
        • 2 л
        Мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі

        Мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі

        Унікальний мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі, витискає сік до останньої краплини, тому вичавлює більше соку.

        Можливість безперервного приготування великої кількості соку завдяки надто великій ємності

        Можливість безперервного приготування великої кількості соку завдяки надто великій ємності

        Контейнер для м'якоті ємністю 2 л і глек для соку на 1,5 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.

        Надзвичайно широкий отвір може поглинати більш великі овочі та фрукти

        Надзвичайно широкий отвір може поглинати більш великі овочі та фрукти

        Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.

        Зупиняє витікання соку після приготування

        Зупиняє витікання соку після приготування

        Система запобігання протіканню води зупиняє витікання соку після приготування.

        Швидке приготування соку завдяки потужному двигуну 700 Вт

        Швидке приготування соку завдяки потужному двигуну 700 Вт.

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Зберігання шнура
          Так
          Неслизька основа
          Так
          Затискачі
          Так
          2 швидкості
          Так

        • Технічні специфікації

          Потужність
          700  Вт
          Збирач м'якоті
          2  л
          Напруга
          220 - 240  В
          Діаметр отвору для подачі
          83  мм
          Частота
          50 / 60  Гц
          Довжина шнура
          1,2  м

        • Особливості дизайну

          Матеріал корпусу та затискачів
          Алюміній з матовою поверхнею
          Матеріал кришки
          SAN з трубкою для подачі SS
          Матеріал збирача м'якоті та штовхача
          Поліпропілен
          Матеріал носика
          Нержавіюча сталь
          Наявні кольори
          Алюміній з матовою поверхнею та блакитним індикатором швидкості

        • Приладдя

          Глек для соку
          1500  мл
          Щітка для чищення
          Так

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