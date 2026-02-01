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  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Більше не доступний

Соковижималка

HR1865/00

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Готувати сік ще ніколи не було так легко, як із цією соковижималкою Philips з анодованого алюмінію та з унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном потужністю 700 Вт, надзвичайно великим отвором для подачі з нержавіючої сталі, системою запобігання протіканню, контейнером для м'якоті на 2 л та вишуканим глеком для соку на 1,5 л.

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Унікальний мікросітчастий фільтр, великий отвір, система проти протікання

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • 700 Вт

  • 2 л

Система проти протікання – для запобігання крапання соку

Система проти протікання – для запобігання крапання соку

Система запобігання протіканню води зупиняє витікання соку після приготування.

Надзвичайно широкий отвір може поглинати більш великі овочі та фрукти

Надзвичайно широкий отвір може поглинати більш великі овочі та фрукти

Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.

Можливість безперервного приготування великої кількості соку завдяки надто великій ємності

Можливість безперервного приготування великої кількості соку завдяки надто великій ємності

Контейнер для м'якоті ємністю 2 л і глек для соку на 1,5 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції