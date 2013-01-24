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Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Готувати сік ще ніколи не було так легко, як із цією соковижималкою Philips з анодованого алюмінію та з унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном потужністю 700 Вт, надзвичайно великим отвором для подачі з нержавіючої сталі, системою запобігання протіканню, контейнером для м'якоті на 2 л та вишуканим глеком для соку на 1,5 л. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Готувати сік ще ніколи не було так легко, як із цією соковижималкою Philips з анодованого алюмінію та з унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном потужністю 700 Вт, надзвичайно великим отвором для подачі з нержавіючої сталі, системою запобігання протіканню, контейнером для м'якоті на 2 л та вишуканим глеком для соку на 1,5 л. Переглянути усі переваги
Соковижималка
Ціна магазину Philips
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Унікальний мікросітчастий фільтр, виготовлений з нержавіючої сталі, витискає сік до останньої краплини, тому вичавлює більше соку.
Контейнер для м'якоті ємністю 2 л і глек для соку на 1,5 л дозволяють приготувати більше соку за один раз.
Надзвичайно широкий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі, тому не потребує їх попереднього подрібнення.
Система запобігання протіканню води зупиняє витікання соку після приготування.
Швидке приготування соку завдяки потужному двигуну 700 Вт.
Загальні специфікації
Технічні специфікації
Особливості дизайну
Приладдя