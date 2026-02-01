Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Готувати сік ще ніколи не було так легко, як із цією соковижималкою Philips з анодованого алюмінію та з унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном потужністю 700 Вт, надзвичайно великим отвором для подачі з нержавіючої сталі, системою запобігання протіканню, контейнером для м'якоті на 2 л та вишуканим глеком для соку на 1,5 л.