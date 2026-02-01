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Більше не доступний
HR1866/30
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Готувати сік ще ніколи не було так легко, як із цією соковижималкою Philips із корпусом з анодованого алюмінію та з унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном потужністю 800 Вт, великим отвором для подачі з нержавіючої сталі, системою "крапля-стоп", збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,5 л.
800 Вт
2 л
Великий отвір для подачі
Надзвичайно великий отвір для подачі дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.
Швидке приготування соку завдяки потужному двигуну 800 Вт
Завдяки кільком режимам швидкості соковижималки Philips можна легко вичавлювати сік із м’яких або твердих фруктів та овочів.
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