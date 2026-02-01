КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Більше не доступний

Aluminium CollectionСоковижималка

HR1866/30

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Готувати сік ще ніколи не було так легко, як із цією соковижималкою Philips із корпусом з анодованого алюмінію та з унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном потужністю 800 Вт, великим отвором для подачі з нержавіючої сталі, системою "крапля-стоп", збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,5 л.

Переглянути всі переваги

Простий спосіб насолоджуватися свіжим соком щодня

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • 800 Вт

  • 2 л

  • Великий отвір для подачі

Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

Надзвичайно великий отвір для подачі вміщає цілі фрукти та овочі

Надзвичайно великий отвір для подачі дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.

Швидке приготування соку завдяки потужному двигуну 800 Вт

Швидке приготування соку завдяки потужному двигуну 800 Вт

Швидке приготування соку завдяки потужному двигуну 800 Вт

Кілька режимів швидкості для м’яких та твердих фруктів

Завдяки кільком режимам швидкості соковижималки Philips можна легко вичавлювати сік із м’яких або твердих фруктів та овочів.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції