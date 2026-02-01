Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Готувати сік ще ніколи не було так легко, як із цією соковижималкою Philips із корпусом з анодованого алюмінію та з унікальним мікросітчастим фільтром, двигуном потужністю 800 Вт, великим отвором для подачі з нержавіючої сталі, системою "крапля-стоп", збирачем м’якоті на 2 л та вишуканою ємністю для соку на 1,5 л.