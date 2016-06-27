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Більше не доступний
Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Ця соковижималка Philips HR1869/00 вичавлює ще більше соку з фруктів та овочів. Її легко мити, оскільки її оснащено інноваційним ситом із технологією QuickClean та вбудованим збирачем м’якоті. Смакуйте корисні домашні соки щодня!
900 Вт
QuickClean
2,5 л, надзвичайно великий отвір
Система "крапля-стоп"
Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом ця соковижималка вичавлює на 10% більше соку*. Залежно від типу фруктів або овочів, з яких вичавлюється сік, можна отримати до 2,5 л соку за один раз без потреби спорожнювати збирач м’якоті.
Надзвичайно великий отвір для подачі 80 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.
Завдяки 2 швидкостям соковижималка Philips дозволяє переробляти на сік найулюбленіші фрукти та овочі – як м'які, так і тверді.
4.8
з 5
56
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
lezak1968
27/06/2016
Polska
Mocny, wydajny i bardzo szybki w czyszczeniu
Bardzo mocny. Faktycznie bez żadnego problemu wyciska sok z całych jabłek i buraków. Czyszczenie - 2 minuty. Super sprzęt !!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
AgaCh
28/05/2016
Polska
świetnie się spisuje - polecam
Jest łatwa w czyszczeniu, wystarczy rozłożyć na elementy i opłukać pod bieżącą wodą. Nie jest głośna. Można używać jej nie tylko do robienia soków, ale także do starcia ziemniaków na placki ziemniaczane (świetnie ściera i odciąga skrobię) czy przeciery, soki pomidorowe.U mnie świetnie się spisuje - polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/01 Sokowirówka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/01 Sokowirówka
Katarzyna100
21/05/2016
Polska
Dobry wybór
Ta sokowirówka to mój ulubiony sprzęt w kuchni. Nadaje się do codziennego użytku, małe gabaryty, największą zaletą jest łatwość demontażu i mycia wszystkich elementów, następne bardzo dobre doświadczenie z marką Philips.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
У порівнянні з попередньою моделлю Philips HR1858