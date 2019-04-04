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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Juicer HR1869/01

Більше не доступний

Avance CollectionСоковижималка

HR1869/01

4.8

| (57) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

Ця соковижималка вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня!

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Отримуйте на 10% більше соку* та швидке чищення за хвилину!

Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

  • 900 Вт

  • QuickClean

  • 2,5 л, надзвичайно великий отвір

  • Система "крапля-стоп"

Готуйте до 2,5 л соку за один раз

Готуйте до 2,5 л соку за один раз

Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом ця соковижималка вичавлює на 10% більше соку*. Залежно від типу фруктів або овочів, з яких вичавлюється сік, можна отримати до 2,5 л соку за один раз без потреби спорожнювати збирач м’якоті.

Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі нема потреби розрізати продукти

Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі нема потреби розрізати продукти

Надзвичайно великий отвір для подачі 80 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.

2 швидкості для м’яких або твердих фруктів та овочів

2 швидкості для м’яких або твердих фруктів та овочів

Завдяки 2 швидкостям соковижималка Philips дозволяє переробляти на сік найулюбленіші фрукти та овочі – як м'які, так і тверді.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

57

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

2
1

04/04/2019

Україна

Україна

Чудовий варіант для домашнього користування

Соковижималка має лаконічний дизайн. Завдяки цьому її легко збирати/розбирати і мити. Якщо щось зібрано неправильно або деталі не досатньо міцно закріплені соковижималка не вмикається, що дозволяє уникнути можливого травмування. Працює досить гучно, але завдяки своїй потужності дуже швидко справляється з великою кількістю фруктів, тому терпіти шум доводиться недовго. Прилад без проблем робить сік як їз м`яких, так і з твердих фркуктів чи овочів. при цьому жмих залишається майже сухим. в комплекті є кувшин для соку з кришкою.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1869/01 Соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1869/01 Соковижималка

27/06/2016

Polska

Polska

Mocny, wydajny i bardzo szybki w czyszczeniu

Bardzo mocny. Faktycznie bez żadnego problemu wyciska sok z całych jabłek i buraków. Czyszczenie - 2 minuty. Super sprzęt !!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka

28/05/2016

Polska

Polska

świetnie się spisuje - polecam

Jest łatwa w czyszczeniu, wystarczy rozłożyć na elementy i opłukać pod bieżącą wodą. Nie jest głośna. Można używać jej nie tylko do robienia soków, ale także do starcia ziemniaków na placki ziemniaczane (świetnie ściera i odciąga skrobię) czy przeciery, soki pomidorowe.U mnie świetnie się spisuje - polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1869/01 Sokowirówka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR1869/01 Sokowirówka

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Примітки

  1. У порівнянні з попередньою моделлю Philips HR1858