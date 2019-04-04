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Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Ця соковижималка вичавлює більше соку з фруктів та овочів. Очищення займе 1 хвилину завдяки революційній технології QUICKClean. Куштуйте корисний домашній сік щодня!
900 Вт
QuickClean
2,5 л, надзвичайно великий отвір
Система "крапля-стоп"
Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом ця соковижималка вичавлює на 10% більше соку*. Залежно від типу фруктів або овочів, з яких вичавлюється сік, можна отримати до 2,5 л соку за один раз без потреби спорожнювати збирач м’якоті.
Надзвичайно великий отвір для подачі 80 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.
Завдяки 2 швидкостям соковижималка Philips дозволяє переробляти на сік найулюбленіші фрукти та овочі – як м'які, так і тверді.
4.8
з 5
57
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
OlenaS
04/04/2019
Україна
Чудовий варіант для домашнього користування
Соковижималка має лаконічний дизайн. Завдяки цьому її легко збирати/розбирати і мити. Якщо щось зібрано неправильно або деталі не досатньо міцно закріплені соковижималка не вмикається, що дозволяє уникнути можливого травмування. Працює досить гучно, але завдяки своїй потужності дуже швидко справляється з великою кількістю фруктів, тому терпіти шум доводиться недовго. Прилад без проблем робить сік як їз м`яких, так і з твердих фркуктів чи овочів. при цьому жмих залишається майже сухим. в комплекті є кувшин для соку з кришкою.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/01 Соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/01 Соковижималка
lezak1968
27/06/2016
Polska
Mocny, wydajny i bardzo szybki w czyszczeniu
Bardzo mocny. Faktycznie bez żadnego problemu wyciska sok z całych jabłek i buraków. Czyszczenie - 2 minuty. Super sprzęt !!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/70 Sokowirówka
AgaCh
28/05/2016
Polska
świetnie się spisuje - polecam
Jest łatwa w czyszczeniu, wystarczy rozłożyć na elementy i opłukać pod bieżącą wodą. Nie jest głośna. Można używać jej nie tylko do robienia soków, ale także do starcia ziemniaków na placki ziemniaczane (świetnie ściera i odciąga skrobię) czy przeciery, soki pomidorowe.U mnie świetnie się spisuje - polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/01 Sokowirówka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR1869/01 Sokowirówka
У порівнянні з попередньою моделлю Philips HR1858