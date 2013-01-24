Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Соковижималка Philips Avance вичавлює фрукти й овочі до останньої краплі завдяки системі з перевернутим ситом. Завдяки технології QuickClean чистити соковижималку надзвичайно легко. Переглянути усі переваги
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Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
Соковижималка Philips Avance вичавлює фрукти й овочі до останньої краплі завдяки системі з перевернутим ситом. Завдяки технології QuickClean чистити соковижималку надзвичайно легко. Переглянути усі переваги
Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом соковижималка вичавлює фрукти й овочі до останньої краплі, утворюючи фонтан соку. Ви отримуєте на 10% більше соку у порівнянні з соковижималкою Philips HR1861 номер один.
Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом ця соковижималка вичавлює на 10% більше соку*. Залежно від типу фруктів або овочів, з яких вичавлюється сік, можна отримати до 2,5 л соку за один раз без потреби спорожнювати збирач м’якоті.
Надзвичайно великий отвір для подачі 80 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.
Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Завдяки функції попереднього очищення та полірованому ситу QuickClean мити тепер так само просто, як і полоскати.
Соковижималка Philips – це перша центрифужна соковижималка на ринку, в якій передбачено функцію попереднього очищення. Якщо налити воду в штовхач, у приладі утворюється фонтан води, який вимиває зайве волокно з кришки та спрощує миття сита.
М’якоть сильно застрягає у звичайному ситі, а тому його надзвичайно важко мити. Це не стосується полірованого сита QuickClean соковижималки Philips, оскільки всі поверхні сита гладкі. Після попереднього очищення м’якоть, що залишилася, можна легко вимити звичайною кухонною щіткою. Помити соковижималку тепер можна за кілька хвилин!
М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Швидке та просте збирання усіх частин.
У разі активування система "крапля-стоп" запобігатиме витіканню соку з соковижималки. Носик системи "крапля-стоп" легко мити, оскільки він знімний та виготовлений із матеріалів, які можна мити в посудомийній машині. Один простий рух – і сік не капатиме, а кухонна стільниця залишиться чистою.
Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів завдяки потужному двигуну 900 Вт.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Аксесуари
Легко мити