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Avance Collection

Соковижималка

HR1869/70
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Загальна оцінка / 5
  • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
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    Avance Collection Соковижималка

    HR1869/70
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Соковижималка Philips Avance вичавлює фрукти й овочі до останньої краплі завдяки системі з перевернутим ситом. Завдяки технології QuickClean чистити соковижималку надзвичайно легко. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Соковижималка

    Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

    Соковижималка Philips Avance вичавлює фрукти й овочі до останньої краплі завдяки системі з перевернутим ситом. Завдяки технології QuickClean чистити соковижималку надзвичайно легко. Переглянути усі переваги

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      Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

      Вичавлення на 10% більше соку* та легке споліскування!

      • 900 Вт
      • QuickClean
      • 2,5 л, надзвичайно великий отвір
      • Система "крапля-стоп"
      Вичавлюйте на 10% більше соку

      Вичавлюйте на 10% більше соку

      Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом соковижималка вичавлює фрукти й овочі до останньої краплі, утворюючи фонтан соку. Ви отримуєте на 10% більше соку у порівнянні з соковижималкою Philips HR1861 номер один.

      Готуйте до 2,5 л соку за один раз

      Готуйте до 2,5 л соку за один раз

      Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом ця соковижималка вичавлює на 10% більше соку*. Залежно від типу фруктів або овочів, з яких вичавлюється сік, можна отримати до 2,5 л соку за один раз без потреби спорожнювати збирач м’якоті.

      Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі нема потреби розрізати продукти

      Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі нема потреби розрізати продукти

      Надзвичайно великий отвір для подачі 80 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.

      Технологія QuickClean із полірованим ситом

      Технологія QuickClean із полірованим ситом

      Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Завдяки функції попереднього очищення та полірованому ситу QuickClean мити тепер так само просто, як і полоскати.

      Функція попереднього очищення ополіскує небажані волокона

      Функція попереднього очищення ополіскує небажані волокона

      Соковижималка Philips – це перша центрифужна соковижималка на ринку, в якій передбачено функцію попереднього очищення. Якщо налити воду в штовхач, у приладі утворюється фонтан води, який вимиває зайве волокно з кришки та спрощує миття сита.

      Легке вимивання волокон із сита з гладкою поверхнею

      Легке вимивання волокон із сита з гладкою поверхнею

      М’якоть сильно застрягає у звичайному ситі, а тому його надзвичайно важко мити. Це не стосується полірованого сита QuickClean соковижималки Philips, оскільки всі поверхні сита гладкі. Після попереднього очищення м’якоть, що залишилася, можна легко вимити звичайною кухонною щіткою. Помити соковижималку тепер можна за кілька хвилин!

      М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

      М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

      М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин

      Швидке та просте збирання усіх частин.

      Система проти протікання – для запобігання скапуванню соку

      Система проти протікання – для запобігання скапуванню соку

      У разі активування система "крапля-стоп" запобігатиме витіканню соку з соковижималки. Носик системи "крапля-стоп" легко мити, оскільки він знімний та виготовлений із матеріалів, які можна мити в посудомийній машині. Один простий рух – і сік не капатиме, а кухонна стільниця залишиться чистою.

      Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів – 900 Вт

      Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів – 900 Вт

      Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів завдяки потужному двигуну 900 Вт.

      2 швидкості для м’яких або твердих фруктів та овочів

      2 швидкості для м’яких або твердих фруктів та овочів

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Чорний

      • Загальні специфікації

        2 швидкості
        Так
        Система запобігання протіканню води
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        900  Вт
        Ємність
        2,5  л

      • Аксесуари

        Носик
        Так

      • Легко мити

        Аксесуари можна мити в посудомийній машині
        Так
        Швидке чищення
        Так

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          • У порівнянні з соковижималкою Philips HR1861 номер один

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