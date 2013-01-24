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    Avance Collection

    Соковижималка

    HR1870/10
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль. Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.
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      Avance Collection Соковижималка

      HR1870/10
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Соковижималка

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Максимальний вихід соку. Мінімум зусиль.

        Отримуйте на 10% більше соку* та швидке чищення за хвилину!

        • 900 Вт
        • QuickClean
        • 2,5 л, надзвичайно великий отвір
        • Система "крапля-стоп", цитрус-прес
        Готуйте до 2,5 л соку за один раз

        Готуйте до 2,5 л соку за один раз

        Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом ця соковижималка вичавлює на 10% більше соку*. Залежно від типу фруктів або овочів, з яких вичавлюється сік, можна отримати до 2,5 л соку за один раз без потреби спорожнювати збирач м’якоті.

        Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі нема потреби розрізати продукти

        Завдяки надзвичайно широкому отвору для подачі нема потреби розрізати продукти

        Надзвичайно великий отвір для подачі 80 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.

        Технологія QuickClean

        Технологія QuickClean

        Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.

        Сито QuickClean

        Сито QuickClean

        Зазвичай м’якоть сильно застрягає в ситі, а тому його надзвичайно важко мити. Завдяки інноваційній технології QuickClean усі поверхні сита гладенькі, а тому м’якоть можна вимити звичайною кухонною губкою.

        М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

        М’якоть зібрана в одному місці для легкого видалення

        М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.

        Аксесуари для вичавлення соку з цитрусових

        Аксесуари для вичавлення соку з цитрусових

        Завдяки аксесуару для вичавлення соку з цитрусових можна готувати свіжий домашній апельсиновий сік щодня. Система, що обертається самостійно, використовує оптимальну швидкість для швидкого та легкого вичавлення соку. Більше не потрібно тиснути.

        Швидке та просте збирання усіх частин

        Швидке та просте збирання усіх частин

        Швидке та просте збирання усіх частин.

        Система запобігання протіканню вбудована в носик

        Система запобігання протіканню вбудована в носик

        Тримайте кухонну стільницю у чистоті навіть після вичавлення соку. Система "крапля-стоп" запобігає скапуванню соку на стіл.

        Брошура з дивовижними рецептами приготування соку

        Брошура з дивовижними рецептами приготування соку

        Можна користуватися брошурою з дивовижними рецептами приготування соку щодня.

        Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів – 900 Вт

        Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів – 900 Вт

        Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів завдяки потужному двигуну 900 Вт.

        2 швидкості для м’яких або твердих фруктів та овочів

        2 швидкості для м’яких або твердих фруктів та овочів

        Гладкі поверхні, які легко чистити

        Соковижималка має округлі форми та гладенькі поверхні, тож її легко мити під краном.

        Технічні характеристики

        • Особливості конструкції

          Матеріал кришки
          SAN
          Матеріал збирача м’якоті та штовхача
          PS
          Матеріал носика
          Нержавіюча сталь
          Колір (кольори)
          Чорний
          Матеріал корпусу
          Пластик PP
          Матеріал ємності
          Ємність SAN і кришка PS

        • Загальні специфікації

          Неслизька основа
          Так
          Затискачі
          Так
          Брошура з рецептами
          Так
          Вбудований блок для зберігання шнура
          Так
          Режими швидкості
          2

        • Технічні характеристики

          Потужність
          900  Вт
          Напруга
          220–240  В
          Частота
          50 / 60  Гц
          Довжина шнура
          1  м
          Збирач м’якоті
          1,6  л
          Діаметр отвору для подачі
          80  мм
          Місткість ємності для соку
          1500  мл

        • Аксесуари

          Ємність для соку
          Так
          Носик
          Так

        • Розміри

          Вага виробу
          5,2  кг

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