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Соковижималка
Ціна магазину Philips
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Завдяки інноваційній системі вичавлювання соку з перевернутим ситом ця соковижималка вичавлює на 10% більше соку*. Залежно від типу фруктів або овочів, з яких вичавлюється сік, можна отримати до 2,5 л соку за один раз без потреби спорожнювати збирач м’якоті.
Надзвичайно великий отвір для подачі 80 мм дає змогу вичавлювати сік навіть із більших фруктів та овочів (зокрема яблук, моркви та буряків) без попереднього нарізання.
Соковижималку Philips легко мити завдяки технології QuickClean. Тепер її можна помити за 1 хвилину завдяки вбудованому збирачу м’якоті та гладеньким поверхням.
Зазвичай м’якоть сильно застрягає в ситі, а тому його надзвичайно важко мити. Завдяки інноваційній технології QuickClean усі поверхні сита гладенькі, а тому м’якоть можна вимити звичайною кухонною губкою.
М’якоть буде збиратися лише в тому місці, де й потрібно: у збирачі м’якоті соковижималки Philips. А це означає, що більше не потрібно видаляти м’якоть з інших частин, зокрема, кришки. Завдяки округлій формі та гладеньким поверхням без заглибин і згинів м’якоть легко видаляти, а збирач набагато легше мити.
Завдяки аксесуару для вичавлення соку з цитрусових можна готувати свіжий домашній апельсиновий сік щодня. Система, що обертається самостійно, використовує оптимальну швидкість для швидкого та легкого вичавлення соку. Більше не потрібно тиснути.
Швидке та просте збирання усіх частин.
Тримайте кухонну стільницю у чистоті навіть після вичавлення соку. Система "крапля-стоп" запобігає скапуванню соку на стіл.
Можна користуватися брошурою з дивовижними рецептами приготування соку щодня.
Вичавлюйте сік із найтвердіших продуктів завдяки потужному двигуну 900 Вт.
Соковижималка має округлі форми та гладенькі поверхні, тож її легко мити під краном.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Аксесуари
Розміри