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Viva Collection

Шнекова соковижималка

HR1889/70
Загальна оцінка / 5
  • Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину
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    Viva Collection Шнекова соковижималка

    HR1889/70
    Загальна оцінка / 5

    Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину

    Випивайте щодня порцію корисного соку. Шнекова соковижималка Philips – неперевершена. Ця повільна соковижималка має великий отвір для подачі, щоб вичавлювати соки з цілих фруктів, овочів та листяної зелені. Час споліскування – лише 90 секунд. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Шнекова соковижималка

    Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину

    Випивайте щодня порцію корисного соку. Шнекова соковижималка Philips – неперевершена. Ця повільна соковижималка має великий отвір для подачі, щоб вичавлювати соки з цілих фруктів, овочів та листяної зелені. Час споліскування – лише 90 секунд. Переглянути усі переваги

    Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину

    Випивайте щодня порцію корисного соку. Шнекова соковижималка Philips – неперевершена. Ця повільна соковижималка має великий отвір для подачі, щоб вичавлювати соки з цілих фруктів, овочів та листяної зелені. Час споліскування – лише 90 секунд. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Шнекова соковижималка

    Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину

    Випивайте щодня порцію корисного соку. Шнекова соковижималка Philips – неперевершена. Ця повільна соковижималка має великий отвір для подачі, щоб вичавлювати соки з цілих фруктів, овочів та листяної зелені. Час споліскування – лише 90 секунд. Переглянути усі переваги

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      Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину

      Корисні соки щодня – це легко

      • Великий отвір для подачі, 70 мм
      • Швидке чищення за 90 секунд
      • Книга рецептів
      • Легко збирати
      Вичавлюйте сік з усіх улюблених фруктів, зокрема гранатів

      Вичавлюйте сік з усіх улюблених фруктів, зокрема гранатів

      Вивільніть харчову цінність із фруктів та овочів, вичавлюючи до 80% соку*. Чудова повільна соковижималка для листової зелені.

      Широкий отвір для подачі на 70 мм

      Широкий отвір для подачі на 70 мм

      Економте час і вичавлюйте сік швидше. Більше не потрібно розрізати більшість фруктів та овочів, щоб помістити їх у цю соковижималку. Просто покладіть усе в великий отвір для подачі 70 мм і харчуйтеся поживною їжею щодня.

      Знімні частини можна також мити в посудомийній машині

      Знімні частини можна також мити в посудомийній машині

      Завдяки унікальному дизайну нову шнекову соковижималку можна швидко зібрати та почати користуватися. Її також можна легко розібрати та швидко почистити. Усі знімні частини можна безпечно помити в посудомийній машині – це робить чищення ще простішим після щоденного вичавлення соку.

      Технологія QuickClean з мікроситом, яке легко чистити

      Технологія QuickClean з мікроситом, яке легко чистити

      З технологією QuickClean – включно з нашим мікроситом, яке легко чистити. Усі частини можна легко зняти і сполоснути.

      Із системою "крапля-стоп", що підтримує чистоту робочої поверхні

      Із системою "крапля-стоп", що підтримує чистоту робочої поверхні

      Робоча поверхня на Вашій кухні залишатиметься охайною та чистою завдяки нашій вбудованій системі "крапля-стоп".

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Ємність
        • Книга рецептів

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Великий отвір для подачі
        • Швидке чищення

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Споживання енергії в режимі очікування
        <0,5  Вт
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Ємність збирача м’якоті
        0,75  л
        Довжина шнура
        1,05  м
        Потужність
        150  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Місткість ємності
        1  л
        Обертів/хв.
        100 об./хв

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        440 х 185 х 395  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        361,7 x 136,5 x 360,9  мм
        Діаметр отвору для подачі
        70  мм
        Вага з упаковкою
        5,8  кг
        Вага виробу
        4,4  кг

      • Конструкція

        Колір
        • Білий
        • Чорний зі сріблястим
        Колір панелі керування
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал аксесуарів
        Пластик
        Матеріал ємності
        Пластик
        Матеріал основного корпусу
        Пластик

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