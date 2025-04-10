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  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
  • Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину

Більше не доступний

Viva CollectionШнекова соковижималка

HR1889/70

4.7
| (67) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину
Випивайте щодня порцію корисного соку. Шнекова соковижималка Philips – неперевершена. Ця соковижималка має великий отвір для подачі, щоб вичавлювати соки з цілих фруктів, овочів та листяної зелені. Час споліскування – лише 90 секунд.
Переглянути всі переваги

Корисні соки щодня – це легко

Ваша денна порція поживних речовин лише за 1 хвилину

  • 150 Вт

  • Технологія QuickClean

  • Широкий отвір для подачі (70 мм)

  • Система "крапля-стоп"

Вичавлюйте сік з усіх ваших улюблених фруктів, включаючи гранат

Вичавлюйте сік з усіх ваших улюблених фруктів, включаючи гранат

Вивільняє поживні речовини з фруктів, овочів із вичавленням до 80%*. Чудова повільна соковижималка для листової зелені.

Широкий подавальний отвір 70 мм

Широкий подавальний отвір 70 мм

Економте час і вичавлюйте сік швидше. Більше не потрібно розрізати більшість фруктів та овочів, щоб помістити їх у цю соковижималку. Просто покладіть усе в широкий отвір для подачі 70 мм і харчуйтеся поживною їжею щодня.

Компактне зберігання збирача м’якоті всередині збирача соку

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

67

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

10/04/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

26/10/2021

Україна

Україна

Классная соковыжималка

Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)

Плюси

Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

28/07/2020

Україна

Україна

Перфекто!!!

Я змінив 3 соковитискача, проте вони всі були відцентрові. Стільки шуму!!! Та ще й незручно мити. Однак ця "соковижималка" срравжній витискач. Після народження третьої дитини саме цейпродукт став у нагоді для першого прикорму яблучним соком! Причому користуються єю мої старші сини - надзвичайно легко збирається-розбирається-миється. Тихо працює -дитина не просинається! Вона не призначена для бананів, суниці тощо - проте для цих продуктів витискач і не потрібен. Я користуюсь вже 7 місяців і дуже задоволений. З недоліків - тільки ціна..

Плюси

Тихо, надійно, просто користувптись-мити-збирати

Мінуси

Ціна :(

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

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      Примітки

      1. Власні тестування з використанням 1000 г винограду, яблук, ожини, полуниці, помідорів, кавунів, апельсинів і гранатів.