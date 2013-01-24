Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину
Випивайте щодня порцію корисного соку. Шнекова соковижималка Philips – неперевершена. Ця повільна соковижималка має великий отвір для подачі, щоб вичавлювати соки з цілих фруктів, овочів та листяної зелені. Час споліскування – лише 90 секунд. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину
Випивайте щодня порцію корисного соку. Шнекова соковижималка Philips – неперевершена. Ця повільна соковижималка має великий отвір для подачі, щоб вичавлювати соки з цілих фруктів, овочів та листяної зелені. Час споліскування – лише 90 секунд. Переглянути усі переваги
Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину
Випивайте щодня порцію корисного соку. Шнекова соковижималка Philips – неперевершена. Ця повільна соковижималка має великий отвір для подачі, щоб вичавлювати соки з цілих фруктів, овочів та листяної зелені. Час споліскування – лише 90 секунд. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваш денний заряд поживних речовин лише за 1 хвилину
Випивайте щодня порцію корисного соку. Шнекова соковижималка Philips – неперевершена. Ця повільна соковижималка має великий отвір для подачі, щоб вичавлювати соки з цілих фруктів, овочів та листяної зелені. Час споліскування – лише 90 секунд. Переглянути усі переваги
Вивільніть харчову цінність із фруктів та овочів, вичавлюючи до 80% соку*. Чудова повільна соковижималка для листової зелені.
Економте час і вичавлюйте сік швидше. Більше не потрібно розрізати більшість фруктів та овочів, щоб помістити їх у цю соковижималку. Просто покладіть усе в великий отвір для подачі 70 мм і харчуйтеся поживною їжею щодня.
Завдяки унікальному дизайну нову шнекову соковижималку можна швидко зібрати та почати користуватися. Її також можна легко розібрати та швидко почистити. Усі знімні частини можна безпечно помити в посудомийній машині – це робить чищення ще простішим після щоденного вичавлення соку.
З технологією QuickClean – включно з нашим мікроситом, яке легко чистити. Усі частини можна легко зняти і сполоснути.
Робоча поверхня на Вашій кухні залишатиметься охайною та чистою завдяки нашій вбудованій системі "крапля-стоп".
Аксесуари
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу