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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
150 Вт
Технологія QuickClean
Широкий отвір для подачі (70 мм)
Система "крапля-стоп"
Вивільняє поживні речовини з фруктів, овочів із вичавленням до 80%*. Чудова повільна соковижималка для листової зелені.
Економте час і вичавлюйте сік швидше. Більше не потрібно розрізати більшість фруктів та овочів, щоб помістити їх у цю соковижималку. Просто покладіть усе в широкий отвір для подачі 70 мм і харчуйтеся поживною їжею щодня.
4.7
з 5
67
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Russ5566
10/04/2025
Україна
Перевірений покупець
В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
OlyaSam
26/10/2021
Україна
Классная соковыжималка
Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)
Плюси
Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Інгвар
28/07/2020
Україна
Перфекто!!!
Я змінив 3 соковитискача, проте вони всі були відцентрові. Стільки шуму!!! Та ще й незручно мити. Однак ця "соковижималка" срравжній витискач. Після народження третьої дитини саме цейпродукт став у нагоді для першого прикорму яблучним соком! Причому користуються єю мої старші сини - надзвичайно легко збирається-розбирається-миється. Тихо працює -дитина не просинається! Вона не призначена для бананів, суниці тощо - проте для цих продуктів витискач і не потрібен. Я користуюсь вже 7 місяців і дуже задоволений. З недоліків - тільки ціна..
Плюси
Тихо, надійно, просто користувптись-мити-збирати
Мінуси
Ціна :(
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Власні тестування з використанням 1000 г винограду, яблук, ожини, полуниці, помідорів, кавунів, апельсинів і гранатів.