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Avance Collection

Соковижималка

HR1919/70
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите
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    Avance Collection Соковижималка

    HR1919/70
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

    Технологія FiberBoost дає змогу обирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, від освіжаючого чистого соку і до густішого соку, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Соковижималка

    Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

    Технологія FiberBoost дає змогу обирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, від освіжаючого чистого соку і до густішого соку, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги

    Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

    Технологія FiberBoost дає змогу обирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, від освіжаючого чистого соку і до густішого соку, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги

    Avance Collection Соковижималка

    Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

    Технологія FiberBoost дає змогу обирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, від освіжаючого чистого соку і до густішого соку, який містить на 50% більше клітковини. Переглянути усі переваги

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      Свіжий сік із клітковиною, як Ви любите

      Отримуйте до 50% більше клітковини

      • QuickClean
      • 1000 Вт
      • Надзвичайно широкий отвір для подачі
      Система "крапля-стоп" для чистоти кухонної стільниці

      Система "крапля-стоп" для чистоти кухонної стільниці

      Вбудована система "крапля-стоп" дає змогу робити перерви під час вичавлювання соку, не забруднюючи кухонної стільниці. Щоб активувати систему "крапля-стоп", достатньо повернути носик.

      Сито, яке легко чистити

      Сито, яке легко чистити

      Завдяки поліруванню сито надзвичайно легко відмити від залишків кухонною губкою.

      Технологія FiberBoost – на 50% більше клітковини

      Технологія FiberBoost – на 50% більше клітковини

      Технологія FiberBoost дає змогу вибирати бажану текстуру соку шляхом перемикання кнопки, починаючи з освіжаючого прозорого соку і закінчуючи густішим соком, який містить на 50% більше клітковини. Унікальне поєднання інтелектуального контролю постійної швидкості із особливою конструкцією сита дає змогу отримувати більше або менше клітковини в соці, тож кожен зможе отримати улюблений напій.

      Менше шуму

      Менше шуму

      Новий двигун створює під час роботи менше шуму та вібрації, тож вичавлювати сік тепер загалом можна тихіше.

      Просто налийте води для швидкого попереднього миття

      Просто налийте води для швидкого попереднього миття

      Унікальна функція попереднього очищення від Philips дає змогу швидко помити соковижималку для вичавлення різних соків або після вичавлювання. Якщо налити воду в штовхач, утвориться фонтан води, який вимиє всі залишки.

      М’якоть, звичайно, потрапляє в один контейнер

      М’якоть, звичайно, потрапляє в один контейнер

      З огляду на круглу форму без згинів залишки потраплятимуть у спеціальний збирач м’якоті.

      Надзвичайно широкий отвір для подачі (80 мм)

      Надзвичайно широкий отвір для подачі (80 мм)

      Економте час і вичавлюйте сік швидше. Більше не потрібно розрізати більшість фруктів та овочів, щоб помістити їх у цю соковижималку. Просто покладіть усе в надзвичайно широкий отвір для подачі 80 мм і харчуйтеся поживною їжею щодня.

      Потужний двигун на 1000 Вт

      Потужний двигун на 1000 Вт

      Вичавлюйте без зусиль соки з найтвердіших фруктів та овочів за допомогою потужного двигуна 1000 Вт.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Ємність
        • Брошура з рецептами

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китаї

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        2
        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Вбудований блок для зберігання шнура
        • Неслизька основа
        • QuickClean

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Ємність чаші
        1  л
        Ємність збирача м’якоті
        2,1  л
        Довжина шнура
        1  м
        Потужність
        1000  Вт
        Напруга
        220–240  В

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        550 x 320 x 220  мм
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        296 x 250 x 432  мм
        Діаметр отвору для подачі
        80  мм
        Вага з упаковкою
        4,4  кг

      • Дизайн

        Колір
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал ємності
        SAN
        Матеріал основного корпусу
        Пластик SAN

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