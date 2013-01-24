Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) Philips розкриває клітини фруктів та овочів і вичавлює максимум із них. Тепер потрібно менше часу на підготовку завдяки великому отвору для подачі. Після витискання соку усі частини можна сполоснути водою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) Philips розкриває клітини фруктів та овочів і вичавлює максимум із них. Тепер потрібно менше часу на підготовку завдяки великому отвору для подачі. Після витискання соку усі частини можна сполоснути водою. Переглянути усі переваги
Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) Philips розкриває клітини фруктів та овочів і вичавлює максимум із них. Тепер потрібно менше часу на підготовку завдяки великому отвору для подачі. Після витискання соку усі частини можна сполоснути водою. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) Philips розкриває клітини фруктів та овочів і вичавлює максимум із них. Тепер потрібно менше часу на підготовку завдяки великому отвору для подачі. Після витискання соку усі частини можна сполоснути водою. Переглянути усі переваги
Фрукти та овочі мають тисячі клітин, які містять сік, вітаміни та інші життєво важливі поживні речовини. Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) від Philips призначена відкрити ці клітини та вичавити якнайбільше соку із Ваших улюблених інгредієнтів та допомогти отримати до 90%* із фруктів у склянку, а не як відходи.
Робіть смачні корисні соки з м’яких фруктів і твердих овочів. Сік можна вичавлювати в різних комбінаціях. Цю соковижималку можна використовувати для обробки навіть таких інгредієнтів із високим вмістом крохмалю, як банани чи манго, з яких зазвичай дуже важко вичавити сік.
Листя та зелень, багаті на клітковину, також можуть бути чудовими інгредієнтами корисних соків, і їх усі без винятку можна обробляти в цій соковижималці. Паростки пшениці, шпинат та багато іншого можуть слугувати цінним корисним додатком до Ваших щоденних соків завдяки технології мікровіджиму (MicroMasticating). Ви навіть зможете обробляти горіхи певних сортів (наприклад, мигдаль) для приготування мигдалевого молока.
Функція попереднього очищення – вичавлює сік до останньої краплі та одночасно очищає соковижималку. Це допоможе отримати максимум із фруктів та овочів та запобігти змарнуванню цінного соку під час очищення.
Завдяки легкому розбиранню та відсутності обідків на елементах цю соковижималку легко помити просто під краном. Оскільки в пристрої немає гострих кутів, клітковина або залишки інгредієнтів вимиються за кілька секунд.
Наша унікальна конструкція без сита дає змогу легко вичавлювати сік безпосередньо у склянку через фільтр, який вловлює всі непотрібні складові соку і який так легко мити без будь-яких щіток.
Повністю вбудована система "крапля-стоп" дає змогу робити перерви під час вичавлювання соку та завжди зберігати кухонну стільницю в чистоті. Просто натисніть на нижню частину вихідного отвору, не забруднюючи пальці, і сік перестане крапати.
Оптимізована конструкція шириною 11 см дає змогу завжди тримати соковижималку на столі та використовувати у будь-який час. Вона займає небагато місця як під час зберігання, так і під час використання, оскільки всі її елементи вбудовані, а тому для витискання соку не знадобляться жодні зовнішні засоби.
Вичавлювання соку безпосередньо в склянку дає Вам змогу зробити сік окремо для кожного члена родини без використання та миття зайвих частин і зберігати кухонну стільницю в чистоті.
Усі невеликі знімні частини соковижималки (наприклад, лоток, штовхач і ємність для соку) можна зберігати у збирачі м’якоті. Таким чином, усі частини будуть надійно зберігатися, а Ви завжди знатимете, де їх шукати, щоб вичавити наступну порцію соку.
Великий отвір для подачі максимально спрощує приготування соків. Поживні соки готуються миттєво, оскільки фрукти та овочі не доводиться попередньо нарізати.
Низка рецептів із переліком інгредієнтів – це важлива складова процесу приготування соку. Ця книга – джерело натхнення, адже в ній є 20 рецептів та всі вказівки щодо користі для Вашого здоров’я.
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Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу