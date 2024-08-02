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Вичавлення до 90% фруктів
Швидке чищення за 60 секунд
Тонка конструкція, металік
2 налаштування консистенції соку
Фрукти та овочі мають тисячі клітин, які містять сік, вітаміни та інші життєво важливі поживні речовини. Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) від Philips призначена відкрити ці клітини та вичавити якнайбільше соку із ваших улюблених інгредієнтів та допомогти отримати до 90%* із фруктів у склянку, а не як відходи.
Робіть смачні корисні соки з м’яких фруктів і твердих овочів. Сік можна вичавлювати в різних комбінаціях. Цю соковижималку можна використовувати для обробки навіть таких інгредієнтів із високим вмістом крохмалю, як банани чи манго, з яких зазвичай дуже важко вичавити сік.
Листя та зелень, багаті на клітковину, також можуть бути чудовими інгредієнтами корисних соків, і їх усі без винятку можна обробляти в цій соковижималці. Паростки пшениці, шпинат та багато іншого можуть слугувати цінним корисним додатком до ваших щоденних соків завдяки технології мікровіджиму (MicroMasticating). Ви навіть зможете обробляти горіхи певних сортів (наприклад, мигдаль) для приготування мигдалевого молока.
Нагороди
4.6
з 5
90
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Pirelli74
02/08/2024
Україна
Перевірений покупець
Це дуже технологічний пристрій
Неймовірно то, що є тільки шнек та сіто. Форма шнеку настільки технологічна, що один шнек переміщує жмих в одну сторону, а рідину (сік) – в іншу. Тобто розділяє потрібне і непотрібне. Це справжнє технологічне чудо – є тільки шнек та сіто, а сік вичавлюється та відділяється від жмиху дуже ретельно. Мені кажется що інженери фірми Philips попрацювали дуже гарно та провели немало випробуваннь щоб досягти такої досконалості... Ну і сама машинка – мінімум деталей, які дуже легко миються (сполоснути). Неймовірний дізайн та неперевершена якість..
Плюси
Тут нема нічого що взагалі може поламатися
Мінуси
Мінусів нема
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
IVAnna
10/09/2022
Україна
Дуже класний девайс хто полюбляє свіжий сік.
Чи купувати дану соковижималку вирішувала довго, але придбавши ні разу не пошкодувала. Дуже добре віджимає і сік виходить дуже класний, жмих на виході дуже сухий що здивувало сильно. Мити її взагалі легко, що є великим плюсом. Єдиний для мене мінус то це маленький отвір для виходу жмиху. А так покупкою я задоволена.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Катерина 0712
02/11/2021
Україна
Чудова якість ттвару
Сподобалась якість , швидкість та зручність товару
Плюси
Якість
Мінуси
Все супер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Власні тестування з використанням 1000 г винограду, яблук, ожини, полуниці, помідорів, кавунів, апельсинів та гранатів.