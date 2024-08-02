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  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
  • Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці

Більше не доступний

Avance CollectionСоковижималка з технологією мікровіджиму

HR1947/30

4.6
| (90) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці
Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) Philips розкриває клітини фруктів та овочів і вичавлює максимум із них. Тепер потрібно менше часу на підготовку завдяки великому отвору для подачі. Після витискання соку усі частини можна сполоснути водою.
Переглянути всі переваги

Технологія мікровіджиму (MicroMasticating) вичавлює до 90%* фруктів

Зберіть усі корисні речовини у своїй склянці

  • Вичавлення до 90% фруктів

  • Швидке чищення за 60 секунд

  • Тонка конструкція, металік

  • 2 налаштування консистенції соку

Технологія мікровіджиму (MicroMasticating) вичавлює до 90%* фруктів

Технологія мікровіджиму (MicroMasticating) вичавлює до 90%* фруктів

Фрукти та овочі мають тисячі клітин, які містять сік, вітаміни та інші життєво важливі поживні речовини. Інноваційна технологія мікровіджиму (MicroMasticating) від Philips призначена відкрити ці клітини та вичавити якнайбільше соку із ваших улюблених інгредієнтів та допомогти отримати до 90%* із фруктів у склянку, а не як відходи.

Вичавлюйте сік із будь-яких своїх улюблених фруктів, зокрема бананів та манго

Вичавлюйте сік із будь-яких своїх улюблених фруктів, зокрема бананів та манго

Робіть смачні корисні соки з м’яких фруктів і твердих овочів. Сік можна вичавлювати в різних комбінаціях. Цю соковижималку можна використовувати для обробки навіть таких інгредієнтів із високим вмістом крохмалю, як банани чи манго, з яких зазвичай дуже важко вичавити сік.

Додавайте у свої напої листя, зелень та горіхи

Додавайте у свої напої листя, зелень та горіхи

Листя та зелень, багаті на клітковину, також можуть бути чудовими інгредієнтами корисних соків, і їх усі без винятку можна обробляти в цій соковижималці. Паростки пшениці, шпинат та багато іншого можуть слугувати цінним корисним додатком до ваших щоденних соків завдяки технології мікровіджиму (MicroMasticating). Ви навіть зможете обробляти горіхи певних сортів (наприклад, мигдаль) для приготування мигдалевого молока.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-612378

Відгуки

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4.6

з 5

90

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

02/08/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Це дуже технологічний пристрій

Неймовірно то, що є тільки шнек та сіто. Форма шнеку настільки технологічна, що один шнек переміщує жмих в одну сторону, а рідину (сік) – в іншу. Тобто розділяє потрібне і непотрібне. Це справжнє технологічне чудо – є тільки шнек та сіто, а сік вичавлюється та відділяється від жмиху дуже ретельно. Мені кажется що інженери фірми Philips попрацювали дуже гарно та провели немало випробуваннь щоб досягти такої досконалості... Ну і сама машинка – мінімум деталей, які дуже легко миються (сполоснути). Неймовірний дізайн та неперевершена якість..

Плюси

Тут нема нічого що взагалі може поламатися

Мінуси

Мінусів нема

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

10/09/2022

Україна

Україна

Дуже класний девайс хто полюбляє свіжий сік.

Чи купувати дану соковижималку вирішувала довго, але придбавши ні разу не пошкодувала. Дуже добре віджимає і сік виходить дуже класний, жмих на виході дуже сухий що здивувало сильно. Мити її взагалі легко, що є великим плюсом. Єдиний для мене мінус то це маленький отвір для виходу жмиху. А так покупкою я задоволена.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

02/11/2021

Україна

Україна

Чудова якість ттвару

Сподобалась якість , швидкість та зручність товару

Плюси

Якість

Мінуси

Все супер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

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