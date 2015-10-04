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  • Ефективно змішувати – просто
  • Ефективно змішувати – просто
  • Ефективно змішувати – просто
  • Ефективно змішувати – просто
  • Ефективно змішувати – просто
  • Ефективно змішувати – просто

Більше не доступний

Daily CollectionБлендер

HR2000/70

4.5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Ефективно змішувати – просто

Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування.

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Блендер із лезом на 5 лопатей та двигуном 350 Вт

Ефективно змішувати – просто

  • 350 Вт

  • Пластикова чаша на 1,5 л

  • 2 швидкості та імпульсний режим

  • Лезо на 5 лопатей

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі частини можна мити в посуд. машині

Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

Ударостійка чаша

Ударостійка чаша

Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

Знімний ніж

Знімний ніж

Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Produkt jest SUPER !!!

Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2000/70 Blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2000/70 Blender

10/11/2013

Polska

Polska

Fajny blender

Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2000/50 Blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2000/50 Blender

22/09/2013

Polska

Polska

Dobry za rozsądną cenę

Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2000/70 Blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2000/70 Blender

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