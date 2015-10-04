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Більше не доступний
Ефективно змішувати – просто
Цей блендер Philips поєднує у собі двигун 350 Вт, чашу 1,5 л та лезо на 5 лопатей для забезпечення чудових результатів і легкого змішування.
350 Вт
Пластикова чаша на 1,5 л
2 швидкості та імпульсний режим
Лезо на 5 лопатей
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
patiauto
04/10/2015
Polska
Перевірений покупець
Produkt jest SUPER !!!
Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2000/70 Blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2000/70 Blender
pawea
10/11/2013
Polska
Fajny blender
Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2000/50 Blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2000/50 Blender
Michał736
22/09/2013
Polska
Dobry za rozsądną cenę
Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2000/70 Blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2000/70 Blender