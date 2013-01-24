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    Daily Collection

    Блендер

    HR2052/00
    Загальна оцінка / 5
    • Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня
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      Daily Collection Блендер

      HR2052/00
      Загальна оцінка / 5

      Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня

      Лише Philips пропонує цей надійний блендер із тривалим строком служби та винятковими характеристиками для приготування ніжних смузі, витончених соусів, ретельно перетертих приправ і подрібнення льоду. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Daily Collection Блендер

      Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня

      Лише Philips пропонує цей надійний блендер із тривалим строком служби та винятковими характеристиками для приготування ніжних смузі, витончених соусів, ретельно перетертих приправ і подрібнення льоду. Переглянути усі переваги

      Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня

      Лише Philips пропонує цей надійний блендер із тривалим строком служби та винятковими характеристиками для приготування ніжних смузі, витончених соусів, ретельно перетертих приправ і подрібнення льоду. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Daily Collection Блендер

      Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня

      Лише Philips пропонує цей надійний блендер із тривалим строком служби та винятковими характеристиками для приготування ніжних смузі, витончених соусів, ретельно перетертих приправ і подрібнення льоду. Переглянути усі переваги

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Блендер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня

        Із потужністю 450 Вт і захистом від перегрівання двигуна

        • 450 Вт
        • Пластикова чаша на 1,25 л
        • Лезо на 4 лопаті з нержавіючої сталі
        Ударостійка пластикова чаша

        Ударостійка пластикова чаша

        Ця міцна пластикова чаша дозволяє уникнути проблеми пошкодження. Чаша на 1,5 л має робочу ємність 1,25 літра.

        Лезо на 4 лопаті з нержавіючої сталі

        Лезо на 4 лопаті з нержавіючої сталі

        Лезо на 4 лопаті з нержавіючої сталі для ефективного змішування. Лезо нової конструкції змішає та наріже продукти і допоможе приготувати ідеальні смузі та соуси для Вас і Вашої родини.

        1 режим швидкості та імпульсний режим для обробки як м’яких, так і твердих продуктів, зокрема подрібнення льоду.

        1 режим швидкості та імпульсний режим для обробки як м’яких, так і твердих продуктів, зокрема подрібнення льоду.

        1 режим швидкості для потужного змішування та імпульсний режим для подрібнення льоду.

        Потужний двигун 450 Вт для ідеальних результатів

        Потужний двигун 450 Вт для ідеальних результатів

        Потужний двигун 450 Вт для ідеальних результатів. Ще ніколи приготування ранішніх смузі, соусів та кришення льоду не було таким простим

        Ручка для інтуїтивного легкого використання

        Ручка для інтуїтивного легкого використання

        Обирайте функцію змішування або імпульсний режим лише за допомогою однієї кнопки

        Вбудоване відділення для зберігання кабелю

        Вбудоване відділення для зберігання кабелю

        Економте простір завдяки зручній системі зберігання шнура під корпусом блендера.

        Усі частини можна мити в посуд. машині

        Усі частини можна мити в посуд. машині

        Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

        Із захистом від перегрівання двигуна

        Із захистом від перегрівання двигуна

        Ваш двигун блендера Philips створено із захистом від перегрівання та використання за умов максимального струму

        2 роки гарантії

        2 роки гарантії

        Компанія Philips пропонує 2 роки гарантії на цей виріб, щоб забезпечити його тривалий термін роботи у разі щоденного використання.

        Зручна ергономічна ручка

        Чашу із новою ручкою з заглибиною для великого пальця тепер так просто тримати та переносити.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          У комплекті
          Ємність

        • Загальні специфікації

          Кількість режимів швидкості
          1
          Характеристики виробу
          • Можна мити в посудомийній машині
          • Вбудований блок для зберігання шнура
          • Неслизька основа
          • Імпульсний режим

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Технічні характеристики

          Об’єм ємності
          1,25  л
          Потужність
          450  Вт

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Покриття корпусу

          Матеріал ножа
          Нержавіюча сталь
          Матеріал мірного стакана
          Пластик

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