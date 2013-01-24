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Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня
Лише Philips пропонує цей надійний блендер із тривалим строком служби та винятковими характеристиками для приготування ніжних смузі, витончених соусів, ретельно перетертих приправ і подрібнення льоду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня
Лише Philips пропонує цей надійний блендер із тривалим строком служби та винятковими характеристиками для приготування ніжних смузі, витончених соусів, ретельно перетертих приправ і подрібнення льоду. Переглянути усі переваги
Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня
Лише Philips пропонує цей надійний блендер із тривалим строком служби та винятковими характеристиками для приготування ніжних смузі, витончених соусів, ретельно перетертих приправ і подрібнення льоду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Корисні смузі, соуси та подрібнення льоду щодня
Лише Philips пропонує цей надійний блендер із тривалим строком служби та винятковими характеристиками для приготування ніжних смузі, витончених соусів, ретельно перетертих приправ і подрібнення льоду. Переглянути усі переваги
Блендер
Ціна магазину Philips
Усього:
Ця міцна пластикова чаша дозволяє уникнути проблеми пошкодження. Чаша на 1,5 л має робочу ємність 1,25 літра.
Лезо на 4 лопаті з нержавіючої сталі для ефективного змішування. Лезо нової конструкції змішає та наріже продукти і допоможе приготувати ідеальні смузі та соуси для Вас і Вашої родини.
1 режим швидкості для потужного змішування та імпульсний режим для подрібнення льоду.
Потужний двигун 450 Вт для ідеальних результатів. Ще ніколи приготування ранішніх смузі, соусів та кришення льоду не було таким простим
Обирайте функцію змішування або імпульсний режим лише за допомогою однієї кнопки
Економте простір завдяки зручній системі зберігання шнура під корпусом блендера.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Ваш двигун блендера Philips створено із захистом від перегрівання та використання за умов максимального струму
Компанія Philips пропонує 2 роки гарантії на цей виріб, щоб забезпечити його тривалий термін роботи у разі щоденного використання.
Чашу із новою ручкою з заглибиною для великого пальця тепер так просто тримати та переносити.
Аксесуари
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу