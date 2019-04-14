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Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 800 Вт зможе дати раду практично з будь-чим, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, покришити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції.
800 Вт
Скляна чаша на 2 л
із лопаткою
ProBlend 6
Нецентроване лезо в чаші створюватиме вихор і змішуватиме продукти у найбільш ефективний спосіб.
Цей блендер Philips обладнано потужним двигуном 800 Вт для ефективного змішування та подрібнення.
Чаша на 2 л з високоякісного скла із захистом від подряпин дає змогу обробляти гарячі продукти.
Нагороди
4.4
з 5
16
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Макс75
14/04/2019
Україна
Отличное качество.
Надёжный аппарат! Рекомендую. За 5 лет ежедневной активной эксплуатации стёрлись буквы на панели и на кнопках, поменял затупившийся нож, но двигатель работает отлично. Продолжаю пользоваться. Как перестанет работать буду искать такой же или подобный. Стеклянная чаша хоть и тяжёлая, но очень удобная и долговечная.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR2096/00 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Колекція Avance HR2096/00 Блендер
Angelika279
16/05/2017
Polska
Blender 5+
Zdecydowanie polecam , nic mu nie jest straszne...zmiksuje dosłownie wszystko.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender Avance Collection HR2096/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender Avance Collection HR2096/00
kati856
07/01/2016
Polska
Świetny blender, doskonale działa, kruszy lód a przy tym pięknie wygląda.
Działa bez zarzutu, kruszy lód. Bardzo dobry blender.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender Avance Collection HR2096/00
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Blender Avance Collection HR2096/00
Порівняно з першокласним блендером Philips HR2094