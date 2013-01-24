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Avance Collection

Блендер

HR2096/00
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Найкраще змішування, без грудочок Найкраще змішування, без грудочок Найкраще змішування, без грудочок
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    Avance Collection Блендер

    HR2096/00
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    Найкраще змішування, без грудочок

    Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 800 Вт зможе дати раду практично будь-яким продуктам, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, покришити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Блендер

    Найкраще змішування, без грудочок

    Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 800 Вт зможе дати раду практично будь-яким продуктам, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, покришити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги

    Найкраще змішування, без грудочок

    Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 800 Вт зможе дати раду практично будь-яким продуктам, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, покришити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Avance Collection Блендер

    Найкраще змішування, без грудочок

    Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 800 Вт зможе дати раду практично будь-яким продуктам, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, покришити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги

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      Найкраще змішування, без грудочок

      Технологія ProBlend 6 забезпечує до 50% кращий результат*

      • 800 Вт
      • Скляна чаша на 2 л
      • із лопаткою
      • ProBlend 6
      Унікальний відцентровий дизайн чаші для ефективного змішування продуктів

      Унікальний відцентровий дизайн чаші для ефективного змішування продуктів

      Нецентроване лезо в чаші створюватиме вихор і змішуватиме продукти у найбільш ефективний спосіб.

      Потужний двигун 800 Вт

      Потужний двигун 800 Вт

      Цей блендер Philips обладнано потужним двигуном 800 Вт для ефективного змішування та подрібнення.

      Велика скляна чаша з високоякісного скла на 2 л (1,5 л з продуктами)

      Велика скляна чаша з високоякісного скла на 2 л (1,5 л з продуктами)

      Чаша на 2 л з високоякісного скла із захистом від подряпин дає змогу обробляти гарячі продукти.

      Регулятор швидкості з підсвіткою

      Регулятор швидкості з підсвіткою

      Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього унікального регулятора.

      Програмована функція подрібнення льоду

      Програмована функція подрібнення льоду

      Двигун працюватиме згідно з попередньо запрограмованою послідовністю для легкого подрібнення льоду одним натисненням кнопки

      Кнопка імпульсного режиму і приготування напоїв одним дотиком

      Кнопка імпульсного режиму і приготування напоїв одним дотиком

      Кнопка імпульсного режиму для керування роботою так, як це потрібно, та кнопка приготування смузі для приготування найсмачніших фруктових коктейлів одним натисненням.

      Лопатка для легкого перемішування продуктів

      Лопатка для легкого перемішування продуктів

      Зручна лопатка блендера Philips забезпечує ефективне перемішування продуктів під час змішування.

      Можна мити в посудомийній машині, за винятком блока двигуна та ріжучого модуля

      Можна мити в посудомийній машині, за винятком блока двигуна та ріжучого модуля

      Усі частини можна мити в посудомийній машині, за винятком блока двигуна та ріжучого модуля.

      Лезо ProBlend на 6 лопатей для ефективного змішування

      Лезо ProBlend на 6 лопатей для ефективного змішування

      Блендер Philips з інноваційною технологією ProBlend 6 як ніколи ефективно змішує фрукти, нарізає овочі та подрібнює лід.

      Легке чищення завдяки знімному ріжучому блоку

      Легке чищення завдяки знімному ріжучому блоку

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        4
        Характеристики виробу
        • Пристосування для шнура
        • Неслизька основа

      • Технічні характеристики

        Потужність
        800  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Об’єм ємності
        2  л
        Місткість ємності
        2  л
        Довжина шнура
        1  м
        Ефективна ємність
        1,5  л

      • Конструкція

        Колір
        Платиновий

      • Покриття корпусу

        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал мірного стакана
        Скло
        Матеріал основного корпусу
        Алюмінієвий

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          • Порівняно з першокласним блендером Philips HR2094

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