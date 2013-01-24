Найкраще змішування, без грудочок
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 800 Вт зможе дати раду практично будь-яким продуктам, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, покришити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраще змішування, без грудочок
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 800 Вт зможе дати раду практично будь-яким продуктам, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, покришити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги
Найкраще змішування, без грудочок
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 800 Вт зможе дати раду практично будь-яким продуктам, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, покришити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраще змішування, без грудочок
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 800 Вт зможе дати раду практично будь-яким продуктам, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, покришити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги
Нецентроване лезо в чаші створюватиме вихор і змішуватиме продукти у найбільш ефективний спосіб.
Цей блендер Philips обладнано потужним двигуном 800 Вт для ефективного змішування та подрібнення.
Чаша на 2 л з високоякісного скла із захистом від подряпин дає змогу обробляти гарячі продукти.
Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього унікального регулятора.
Двигун працюватиме згідно з попередньо запрограмованою послідовністю для легкого подрібнення льоду одним натисненням кнопки
Кнопка імпульсного режиму для керування роботою так, як це потрібно, та кнопка приготування смузі для приготування найсмачніших фруктових коктейлів одним натисненням.
Зручна лопатка блендера Philips забезпечує ефективне перемішування продуктів під час змішування.
Усі частини можна мити в посудомийній машині, за винятком блока двигуна та ріжучого модуля.
Блендер Philips з інноваційною технологією ProBlend 6 як ніколи ефективно змішує фрукти, нарізає овочі та подрібнює лід.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Конструкція
Покриття корпусу