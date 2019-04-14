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  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів
  • Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів

Більше не доступний

Колекція AvanceБлендер

HR2096/00

4.4

| (16) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів

Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 800 Вт зможе дати раду практично з будь-чим, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, покришити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції.

Переглянути всі переваги

Технологія ProBlend 6 забезпечує до 50% кращий результат*

Найкраще змішування, без шматків необроблених продуктів

  • 800 Вт

  • Скляна чаша на 2 л

  • із лопаткою

  • ProBlend 6

Унікальний відцентровий дизайн чаші для ефективного змішування продуктів

Унікальний відцентровий дизайн чаші для ефективного змішування продуктів

Нецентроване лезо в чаші створюватиме вихор і змішуватиме продукти у найбільш ефективний спосіб.

Потужний двигун 800 Вт

Потужний двигун 800 Вт

Цей блендер Philips обладнано потужним двигуном 800 Вт для ефективного змішування та подрібнення.

Велика скляна чаша з високоякісного скла на 2 л (1,5 л з продуктами)

Велика скляна чаша з високоякісного скла на 2 л (1,5 л з продуктами)

Чаша на 2 л з високоякісного скла із захистом від подряпин дає змогу обробляти гарячі продукти.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-612378

Відгуки

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4.4

з 5

16

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

1

14/04/2019

Україна

Україна

Отличное качество.

Надёжный аппарат! Рекомендую. За 5 лет ежедневной активной эксплуатации стёрлись буквы на панели и на кнопках, поменял затупившийся нож, но двигатель работает отлично. Продолжаю пользоваться. Как перестанет работать буду искать такой же или подобный. Стеклянная чаша хоть и тяжёлая, но очень удобная и долговечная.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR2096/00 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Колекція Avance HR2096/00 Блендер

16/05/2017

Polska

Polska

Blender 5+

Zdecydowanie polecam , nic mu nie jest straszne...zmiksuje dosłownie wszystko.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender Avance Collection HR2096/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender Avance Collection HR2096/00

07/01/2016

Polska

Polska

Świetny blender, doskonale działa, kruszy lód a przy tym pięknie wygląda.

Działa bez zarzutu, kruszy lód. Bardzo dobry blender.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender Avance Collection HR2096/00

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Blender Avance Collection HR2096/00

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  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Порівняно з першокласним блендером Philips HR2094