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Більше не доступний
400 Вт
Пластикова чаша на 1,5 л
2 швидкості та імпульсний режим
ProBlend 4
Потужний двигун 400 Вт для легкого змішування.
Лезо нової конструкції ефективно змішає та наріже продукти і допоможе приготувати ідеальне смузі для Вас і Вашої родини.
Ця міцна пластикова чаша дозволяє уникнути проблеми пошкодження. Чаша на 1,5 л має робочу ємність 1,25 літра.
4.8
з 5
39
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
24/01/2021
Україна
Отличный блендер
Пользуюсь этой моделью больше 2х лет, отличный вариант для дома, любимые коктейли готовит на ура, благодаря насадки с сеткой даже малину в джем без косточек получается приготовить. Очень рекомендую
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2103/00 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2103/00 Блендер
Tanushka84
20/08/2020
Україна
Отличный блендер!
Блендер хорошо смешивает и взбивает жидкое тесто, коктейли, смузи, соусы! Благодаря такому помощнику в моей семье более разнообразное меню. Мельничка, входящая в комплект отлично измельчает орехи, специи, кофе! Есть фильтр для приготовления свежевыжатого сока. Я очень довольна приобретением, мой помощник всегда выручает, пользуюсь почти каждый день! Рекомендую
Плюси
Большая и удобная чаша для всей семьи, компактная мельничка, отличный дизайн
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2100/00 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2100/00 Блендер
Олена77
31/10/2019
Україна
Чудовий блендер
Абсолютно задоволені. Ця модель зручна, потужна, виконує усі поставлені задачі, легка у використанні та просто миється :) Повністю оправдав сподівання
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2103/00 Блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2103/00 Блендер