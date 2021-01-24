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  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати

Більше не доступний

Daily CollectionБлендер

HR2100/00

4.8
| (39) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
Цей блендер Philips Daily Collection обладнано двигуном потужністю 400 Вт, чашею об’ємом 1,5 л і лезом ProBlend на 4 лопаті – що в поєднанні забезпечує ідеальний результат під час приготування смузі та їжі. Тепер змішувати продукти так легко!
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Потужний блендер із лезом ProBlend

Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати

  • 400 Вт

  • Пластикова чаша на 1,5 л

  • 2 швидкості та імпульсний режим

  • ProBlend 4

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт для легкого змішування.

Лезо ProBlend на 4 лопаті для ефективного змішування

Лезо ProBlend на 4 лопаті для ефективного змішування

Лезо нової конструкції ефективно змішає та наріже продукти і допоможе приготувати ідеальне смузі для Вас і Вашої родини.

Ударостійка пластикова чаша

Ця міцна пластикова чаша дозволяє уникнути проблеми пошкодження. Чаша на 1,5 л має робочу ємність 1,25 літра.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

39

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

3

24/01/2021

Україна

Україна

Отличный блендер

Пользуюсь этой моделью больше 2х лет, отличный вариант для дома, любимые коктейли готовит на ура, благодаря насадки с сеткой даже малину в джем без косточек получается приготовить. Очень рекомендую

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2103/00 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2103/00 Блендер

20/08/2020

Україна

Україна

Отличный блендер!

Блендер хорошо смешивает и взбивает жидкое тесто, коктейли, смузи, соусы! Благодаря такому помощнику в моей семье более разнообразное меню. Мельничка, входящая в комплект отлично измельчает орехи, специи, кофе! Есть фильтр для приготовления свежевыжатого сока. Я очень довольна приобретением, мой помощник всегда выручает, пользуюсь почти каждый день! Рекомендую

Плюси

Большая и удобная чаша для всей семьи, компактная мельничка, отличный дизайн

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2100/00 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2100/00 Блендер

31/10/2019

Україна

Україна

Чудовий блендер

Абсолютно задоволені. Ця модель зручна, потужна, виконує усі поставлені задачі, легка у використанні та просто миється :) Повністю оправдав сподівання

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2103/00 Блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2103/00 Блендер

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