Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
Цей блендер Philips Daily Collection обладнано двигуном потужністю 400 Вт, чашею об’ємом 1,5 л і лезом ProBlend на 4 лопаті – що в поєднанні забезпечує ідеальний результат під час приготування смузі та їжі. Тепер змішувати продукти так легко! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
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Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
Цей блендер Philips Daily Collection обладнано двигуном потужністю 400 Вт, чашею об’ємом 1,5 л і лезом ProBlend на 4 лопаті – що в поєднанні забезпечує ідеальний результат під час приготування смузі та їжі. Тепер змішувати продукти так легко! Переглянути усі переваги
Потужний двигун 400 Вт для легкого змішування.
Лезо нової конструкції ефективно змішає та наріже продукти і допоможе приготувати ідеальне смузі для Вас і Вашої родини.
Завдяки широкому вибору налаштувань можна змішувати продукти до будь-якої консистенції.
Ви можете використовувати імпульсний режим для зручного керування ступенем змішування та часом обробки.
Цей простий і впізнаваний індикатор блокування повідомить, коли пристрій можна безпечно використовувати.
Нова конструкція носика для запобігання протіканню під час наливання у склянку.
Чашу із новою ручкою з заглибиною для великого пальця тепер так просто тримати та переносити.
Економте простір завдяки зручній системі зберігання шнура під корпусом блендера.
Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
2 роки гарантії, яка діє у всіх країнах світу.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
Ця міцна пластикова чаша дозволяє уникнути проблеми пошкодження. Чаша на 1,5 л має робочу ємність 1,25 літра.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики