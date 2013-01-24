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Daily Collection

Блендер

HR2102/00
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Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
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    Daily Collection Блендер

    HR2102/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати

    Цей блендер Philips Daily Collection обладнано двигуном потужністю 400 Вт, чашею об’ємом 1,5 л і лезом ProBlend на 4 лопаті – що в поєднанні забезпечує ідеальний результат під час приготування смузі та їжі. Тепер змішувати продукти так легко! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Daily Collection Блендер

    Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати

    Цей блендер Philips Daily Collection обладнано двигуном потужністю 400 Вт, чашею об’ємом 1,5 л і лезом ProBlend на 4 лопаті – що в поєднанні забезпечує ідеальний результат під час приготування смузі та їжі. Тепер змішувати продукти так легко! Переглянути усі переваги

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      Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати

      Із надвисокою потужністю та міцним ріжучим блоком

      • 400 Вт
      • Пластикова чаша на 1,5 л
      • із міні-подрібнювачем
      • ProBlend 4
      Потужний двигун 400 Вт

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      Міні-подрібнювач для подрібнення м’яких продуктів

      Міні-подрібнювач для подрібнення м’яких продуктів

      Використовуйте міні-подрібнювач для подрібнення будь-яких м’яких продуктів, зокрема зелені, перцю чилі, цибулі та м’яса.

      Кілька режимів швидкостей для м’яких і твердих продуктів

      Кілька режимів швидкостей для м’яких і твердих продуктів

      Завдяки широкому вибору налаштувань можна змішувати продукти до будь-якої консистенції.

      Імпульсний режим для кращого змішування

      Імпульсний режим для кращого змішування

      Ви можете використовувати імпульсний режим для зручного керування ступенем змішування та часом обробки.

      Індикатор блокування для готовності до використання

      Індикатор блокування для готовності до використання

      Цей простий і впізнаваний індикатор блокування повідомить, коли пристрій можна безпечно використовувати.

      Вдосконалений процес наливання завдяки новому носику

      Вдосконалений процес наливання завдяки новому носику

      Нова конструкція носика для запобігання протіканню під час наливання у склянку.

      Зручна ергономічна ручка

      Зручна ергономічна ручка

      Чашу із новою ручкою з заглибиною для великого пальця тепер так просто тримати та переносити.

      Вбудоване відділення для зберігання кабелю

      Вбудоване відділення для зберігання кабелю

      Економте простір завдяки зручній системі зберігання шнура під корпусом блендера.

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі частини можна мити в посуд. машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії, яка діє у всіх країнах світу.

      Ударостійка чаша

      Ударостійка чаша

      Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

      Ударостійка пластикова чаша

      Ця міцна пластикова чаша дозволяє уникнути проблеми пошкодження. Чаша на 1,5 л має робочу ємність 1,25 літра.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Міні-подрібнювач
        Так

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Білий із бежевим
        Матеріал чаші блендера
        SAN
        Матеріал корпусу
        Поліпропілен
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь

      • Загальні специфікації

        Режими швидкості
        2 режими та імпульсний режим
        Пристосування для шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        400  Вт
        Напруга
        220–240 В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Максимальна ємність чаші
        1,5 л
        Фактична ємність чаші
        1,25  л
        Ємність міні-подрібнювача
        120  мл
        Довжина шнура
        0,85  м

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