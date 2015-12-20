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Більше не доступний
Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
Цей блендер Philips Daily Collection обладнано двигуном потужністю 400 Вт, чашею об’ємом 1,5 л і лезом ProBlend на 4 лопаті – що в поєднанні забезпечує ідеальний результат під час приготування смузі та їжі. Тепер змішувати продукти так легко!
400 Вт
Пластикова чаша на 1,5 л
із міні-подрібнювачем
ProBlend 4
Потужний двигун 400 Вт для легкого змішування.
Ця міцна пластикова чаша дозволяє уникнути проблеми пошкодження. Чаша на 1,5 л має робочу ємність 1,25 літра.
Лезо нової конструкції ефективно змішає та наріже продукти і допоможе приготувати ідеальне смузі для Вас і Вашої родини.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Neli
20/12/2015
Hrvatska
Перевірений покупець
Super blender
Ovaj uređaj ispunjava sva moja očekivanja, reže, sjecka, radi guste juhe, sokove...odličan!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2102/00 Blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HR2102/00 Blender