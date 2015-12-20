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  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати
  • Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати

Більше не доступний

Daily CollectionБлендер

HR2102/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати

Цей блендер Philips Daily Collection обладнано двигуном потужністю 400 Вт, чашею об’ємом 1,5 л і лезом ProBlend на 4 лопаті – що в поєднанні забезпечує ідеальний результат під час приготування смузі та їжі. Тепер змішувати продукти так легко!

Переглянути всі переваги

Із надвисокою потужністю та міцним ріжучим блоком

Свіжі фруктові коктейлі та страви, які легко готувати

  • 400 Вт

  • Пластикова чаша на 1,5 л

  • із міні-подрібнювачем

  • ProBlend 4

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт

Потужний двигун 400 Вт для легкого змішування.

Ударостійка пластикова чаша

Ця міцна пластикова чаша дозволяє уникнути проблеми пошкодження. Чаша на 1,5 л має робочу ємність 1,25 літра.

Лезо ProBlend на 4 лопаті для ефективного змішування

Лезо ProBlend на 4 лопаті для ефективного змішування

Лезо нової конструкції ефективно змішає та наріже продукти і допоможе приготувати ідеальне смузі для Вас і Вашої родини.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-961310

Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Перевірений покупець

Super blender

Ovaj uređaj ispunjava sva moja očekivanja, reže, sjecka, radi guste juhe, sokove...odličan!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2102/00 Blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Daily Collection HR2102/00 Blender

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