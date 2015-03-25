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  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня
  • Різноманіття свіжих страв щодня

Більше не доступний

Viva CollectionБлендер

HR2161/40

4.3

| (8) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Різноманіття свіжих страв щодня

Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та млинку можливостям блендера немає меж.

Переглянути всі переваги

Готуйте надзвичайні коктейлі, смачні супи та свіжі соки

Різноманіття свіжих страв щодня

  • 600 Вт

  • пластикова чаша на 2 л

  • із млинком

  • Імпульсний режим, кнопка подріб. льоду

Млинок меле мокрі та сухі продукти до різного кінцевого результату

Млинок меле мокрі та сухі продукти до різного кінцевого результату

Використовуйте млинок для подрібнення мокрих та сухих продуктів (наприклад, кавових зерен, сушених трав, чилі та перцю) за лічені секунди.

Ударостійка чаша

Ударостійка чаша

Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

Довговічні та надзвичайно гострі зубчасті ножі

Довговічні та надзвичайно гострі зубчасті ножі

Ці надзвичайно гострі ножі блендера із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

8

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

3
2

25/03/2015

Polska

Polska

Świetny blender.

Polecam gorąco. Świetny blender. Szkoda, że nie ma na wyposażeniu końcówki rozdrabniacza.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender

29/03/2013

Polska

Polska

jest fajny

stoi na blacie i jest zawsze pod reka. to mnie inspiruje do eksperymentowania nowych miksów :). czesto uzywam mlynka: do mielenia kawy, przypraw, ziół, siemienia, orzeszkow, suchej bulki... jak do tej pory wycisnac soku za jego pomoca mi sie nie udalo :) i raczej sie nie uda. ale zblendowac soczyste owoce na koktail - owszem. jest dosc mocny i dobrze rozdrabnia nawet twarde warzywa (np. surowe buraki). podczas pracy wydaje nie drazniacy ucha burkot, wcale nie taki glosny. dobrze sie myje, latwo odejmuje sie przykrywka co ulatwia mycie. uzywam go bardzo czesto, od trzech miesiecy. ogolnie poelcam!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender

16/05/2012

Polska

Polska

Bardzo dobry i prosty w obsłudze

rewelacyjny blender,bardzo prosty w obsłudze, łatwo wyczyścić,dodatkowy plus to,że w załączonej instrukcji podane są przepisy.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender

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