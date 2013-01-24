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Viva Collection

Блендер

HR2161/40
Загальна оцінка / 5
  • Різноманіття свіжих страв щодня Різноманіття свіжих страв щодня Різноманіття свіжих страв щодня
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    Viva Collection Блендер

    HR2161/40
    Загальна оцінка / 5

    Різноманіття свіжих страв щодня

    Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Блендер

    Різноманіття свіжих страв щодня

    Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги

    Різноманіття свіжих страв щодня

    Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Блендер

    Різноманіття свіжих страв щодня

    Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги

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    See all blender

      Різноманіття свіжих страв щодня

      Готуйте надзвичайні коктейлі, смачні супи та свіжі соки

      • 600 Вт
      • пластикова чаша на 2 л
      • із млинком
      • Імпульсний режим, кнопка подріб. льоду
      Млинок меле мокрі та сухі продукти до різного кінцевого результату

      Млинок меле мокрі та сухі продукти до різного кінцевого результату

      Використовуйте млинок для подрібнення мокрих та сухих продуктів (наприклад, кавових зерен, сушених трав, чилі та перцю) за лічені секунди.

      Ударостійка чаша

      Ударостійка чаша

      Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.

      Довговічні та надзвичайно гострі зубчасті ножі

      Довговічні та надзвичайно гострі зубчасті ножі

      Ці надзвичайно гострі ножі блендера із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.

      Знімні ножі

      Знімні ножі

      Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині

      Усі деталі, крім платформи блендера Philips, можна мити у посудомийній машині.

      Кнопка для подрібнення льоду

      Кнопка для подрібнення льоду

      Подрібнюйте лід одним натисненням кнопки.

      Регулятор швидкості

      Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього поворотного регулятора, яким легко користуватися.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Потужність
        600  Вт
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Ємність чаші блендера
        2  л
        Фактична ємність чаші
        1,5  л
        Ємність млинка
        450  мл

      • Аксесуари

        Млинок
        Так

      • Загальні специфікації

        Зберігання шнура
        Так
        Швидкості
        регульовані

      • Особливості дизайну

        Матеріал корпусу
        Поліпропілен
        Матеріал чаші
        SAN
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Колір (кольори)
        Білий та бузковий

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