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Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та млинку можливостям блендера немає меж.
600 Вт
пластикова чаша на 2 л
із млинком
Імпульсний режим, кнопка подріб. льоду
Використовуйте млинок для подрібнення мокрих та сухих продуктів (наприклад, кавових зерен, сушених трав, чилі та перцю) за лічені секунди.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
Ці надзвичайно гострі ножі блендера із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.
4.3
з 5
8
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
dawidsab
25/03/2015
Polska
Świetny blender.
Polecam gorąco. Świetny blender. Szkoda, że nie ma na wyposażeniu końcówki rozdrabniacza.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender
anett
29/03/2013
Polska
jest fajny
stoi na blacie i jest zawsze pod reka. to mnie inspiruje do eksperymentowania nowych miksów :). czesto uzywam mlynka: do mielenia kawy, przypraw, ziół, siemienia, orzeszkow, suchej bulki... jak do tej pory wycisnac soku za jego pomoca mi sie nie udalo :) i raczej sie nie uda. ale zblendowac soczyste owoce na koktail - owszem. jest dosc mocny i dobrze rozdrabnia nawet twarde warzywa (np. surowe buraki). podczas pracy wydaje nie drazniacy ucha burkot, wcale nie taki glosny. dobrze sie myje, latwo odejmuje sie przykrywka co ulatwia mycie. uzywam go bardzo czesto, od trzech miesiecy. ogolnie poelcam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender
Edit
16/05/2012
Polska
Bardzo dobry i prosty w obsłudze
rewelacyjny blender,bardzo prosty w obsłudze, łatwo wyczyścić,dodatkowy plus to,że w załączonej instrukcji podane są przepisy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2161/40 Blender