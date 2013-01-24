Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги
Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Різноманіття свіжих страв щодня
Цей блендер Philips допоможе щодня готувати різноманітні страви. Приготуйте свіжий сік, поживний коктейль чи смачний домашній суп. Завдяки потужності 600 Вт, кільком режимам швидкості та млинку можливостям блендера немає меж. Переглянути усі переваги
Використовуйте млинок для подрібнення мокрих та сухих продуктів (наприклад, кавових зерен, сушених трав, чилі та перцю) за лічені секунди.
Уникнути проблеми пошкодження допоможе міцна пластикова чаша.
Ці надзвичайно гострі ножі блендера із тривалим терміном експлуатації дозволяють досконало подрібнювати та змішувати продукти.
Чистіть легше та ефективніше, виймаючи ніж із чаші.
Усі деталі, крім платформи блендера Philips, можна мити у посудомийній машині.
Подрібнюйте лід одним натисненням кнопки.
Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього поворотного регулятора, яким легко користуватися.
Технічні характеристики
Аксесуари
Загальні специфікації
Особливості дизайну