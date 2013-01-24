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Avance Collection

Блендер

HR2195/00
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Найкраще змішування, без грудочок Найкраще змішування, без грудочок Найкраще змішування, без грудочок
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    Avance Collection Блендер

    HR2195/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Найкраще змішування, без грудочок

    Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 900 Вт зможе дати раду практично з будь-чим, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, подрібнити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Avance Collection Блендер

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    Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 900 Вт зможе дати раду практично з будь-чим, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, подрібнити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги

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      • ProBlend 6
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      Програмована функція подрібнення льоду

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      Лопатка для легкого перемішування продуктів

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      Вибір імпульсного режиму і тихого режиму одним дотиком

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      Кнопка імпульсного режиму для керування роботою пристрою і тихий режим для роботи з низькою швидкістю із нижчим рівнем шуму.

      Усі частини можна мити в посудомийній машині, за винятком блока двигуна

      Усі частини можна мити в посудомийній машині, за винятком блока двигуна

      Усі частини можна мити в посудомийній машині, за винятком блока двигуна та ріжучого модуля.

      Легке чищення завдяки знімному ріжучому блоку

      Легке чищення завдяки знімному ріжучому блоку

      Унікальний відцентровий дизайн чаші для ефективного змішування продуктів

      Нецентроване лезо в чаші створюватиме вихор і змішуватиме продукти у найбільш ефективний спосіб.

      Потужний двигун 900 Вт

      Цей блендер Philips обладнано потужним двигуном 900 Вт для ефективного змішування та подрібнення.

      Технічні характеристики

      • Особливості конструкції

        Матеріал корпусу
        Поліпропілен
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал чаші блендера
        Скло
        Колір (кольори)
        Нержавіюча сталь

      • Загальні специфікації

        Пристосування для шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        900  Вт
        Фактична ємність чаші
        1,5  л
        Частота
        50 / 60  Гц
        Напруга
        220–240 В
        Довжина шнура
        1,0  м
        Максимальна ємність чаші
        2

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          • Порівняно з першокласним блендером Philips HR2094

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