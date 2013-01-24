Найкраще змішування, без грудочок
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 900 Вт зможе дати раду практично з будь-чим, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, подрібнити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найкраще змішування, без грудочок
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 900 Вт зможе дати раду практично з будь-чим, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, подрібнити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції. Переглянути усі переваги
Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього унікального регулятора.
Двигун працюватиме згідно з попередньо запрограмованою послідовністю для легкого подрібнення льоду одним натисненням кнопки
Зручна лопатка блендера Philips забезпечує ефективне перемішування продуктів під час змішування.
Чаша на 2 л з високоякісного скла із захистом від подряпин дає змогу обробляти гарячі продукти.
Блендер Philips з інноваційною технологією ProBlend 6 як ніколи ефективно змішує фрукти, нарізає овочі та подрібнює лід.
Кнопка імпульсного режиму для керування роботою пристрою і тихий режим для роботи з низькою швидкістю із нижчим рівнем шуму.
Усі частини можна мити в посудомийній машині, за винятком блока двигуна та ріжучого модуля.
Нецентроване лезо в чаші створюватиме вихор і змішуватиме продукти у найбільш ефективний спосіб.
Цей блендер Philips обладнано потужним двигуном 900 Вт для ефективного змішування та подрібнення.
Особливості конструкції
Загальні специфікації
Технічні характеристики