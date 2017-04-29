Jestem matką trójki dzieci. Od zawsze bardzo dbam o to by moja rodzina zdrowo się odżywiała. Blender Philips to najlepszy jaki miałam okazję próbować. Jest solidnie wykonany, ma duży, szklany dzbanek, więc mogę bez problemu miksować gorące warzywa i owoce. Jest bardzo silny i daje sobie radę z praktycznie wszystkimi produktami (oczywiście przeznaczonymi do blendowania). Bardzo podoba mi się w nim to, że ma samoprzysysające się stopki, które zapobiegają zsunięciu się podczas pracy. Jest też bardzo intuicyjny, bo prędkość ustawiamy na podświetlonym pokrętle, a do tego mamy trzy guziki - tryb cichy, kostki lodu i pulsacyjny. Jedyne co sprawiło mi nieco trudności to krótki kabel, co ograniczało mi postawienie blendera tam gdzie chciałam