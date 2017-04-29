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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00

Більше не доступний

Avance CollectionБлендер

HR2195/00

4.7

| (26) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

Найкраще змішування, без грудочок

Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 900 Вт зможе дати раду практично з будь-чим, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, подрібнити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції.

Переглянути всі переваги

Технологія ProBlend 6 забезпечує до 50% кращий результат*

Найкраще змішування, без грудочок

  • 900 Вт

  • Скляна чаша на 2 л

  • із лопаткою

  • ProBlend 6

Регулятор швидкості з підсвіткою

Регулятор швидкості з підсвіткою

Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього унікального регулятора.

Легке чищення завдяки знімному ріжучому блоку

Легке чищення завдяки знімному ріжучому блоку

Простота чищення зі знімним ріжучим блоком

Програмована функція подрібнення льоду

Програмована функція подрібнення льоду

Двигун працюватиме згідно з попередньо запрограмованою послідовністю для легкого подрібнення льоду одним натисненням кнопки

Технічні характеристики

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4.7

з 5

26

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

1

29/04/2017

Polska

Polska

polecam

Blender kielichowy spełnia w pełni moje oczekiwania.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender

22/02/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Blender godny polecenia

Używam blendera codziennie od około miesiąca do przygotowywania koktajli owocowo-warzywnych i jestem bardzo zadowolona. Blender jest mocny i bez problemu radzi sobie z twardzyszmi warzywami jak marchewka i burak, czy też z pietruszką i jarmużem. Miksowałam też zamrożone owoce, ale nie testowałam jeszcze kruszenia lodu. Produkt jest estetyczny, wykonany dokładnie, nie ma luzów a kielich jest masywny i dobrze wyprofilowany - blenduje dokładnie, nie pozostawiając niezmiksowanych części na brzegach. Wygodny w czyszczeniu dzięki odkręcanych nożach i możliwości czyszczenia w zmywarce.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender

06/08/2016

Polska

Polska

bardzo dobre blendowanie, w jednej kolorystyce to zby malo

Jeden kolor wykonania to zdecydowanie za mało przy dzisiejszych potrzebach i gustach klienta. Chociaż opcja w kolorze białym dodalaby gwiazdkę w mojej ocenie. Co do blendowania, to jak najbardziej urządzenie spelnia oczekiwania. Najprostszym testem jest blendowanie kiwi. Zmielone pestki to dobry blender i tak ten ma.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender

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Примітки

  1. Порівняно з першокласним блендером Philips HR2094