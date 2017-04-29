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Найкраще змішування, без грудочок
Блендер Philips із технологією ProBlend 6 та двигуном потужністю 900 Вт зможе дати раду практично з будь-чим, починаючи з фруктів та овочів і закінчуючи льодом. Його кілька режимів швидкості дозволяють змішати, подрібнити та порізати продукти для ідеального змішування та отримання потрібної консистенції.
900 Вт
Скляна чаша на 2 л
із лопаткою
ProBlend 6
Налаштуйте блендер на потрібну швидкість за допомогою цього унікального регулятора.
Простота чищення зі знімним ріжучим блоком
Двигун працюватиме згідно з попередньо запрограмованою послідовністю для легкого подрібнення льоду одним натисненням кнопки
4.7
з 5
26
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Agnieszka73
29/04/2017
Polska
polecam
Blender kielichowy spełnia w pełni moje oczekiwania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender
EwaaaaK
22/02/2017
Polska
Перевірений покупець
Blender godny polecenia
Używam blendera codziennie od około miesiąca do przygotowywania koktajli owocowo-warzywnych i jestem bardzo zadowolona. Blender jest mocny i bez problemu radzi sobie z twardzyszmi warzywami jak marchewka i burak, czy też z pietruszką i jarmużem. Miksowałam też zamrożone owoce, ale nie testowałam jeszcze kruszenia lodu. Produkt jest estetyczny, wykonany dokładnie, nie ma luzów a kielich jest masywny i dobrze wyprofilowany - blenduje dokładnie, nie pozostawiając niezmiksowanych części na brzegach. Wygodny w czyszczeniu dzięki odkręcanych nożach i możliwości czyszczenia w zmywarce.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender
MarcinTalar
06/08/2016
Polska
bardzo dobre blendowanie, w jednej kolorystyce to zby malo
Jeden kolor wykonania to zdecydowanie za mało przy dzisiejszych potrzebach i gustach klienta. Chociaż opcja w kolorze białym dodalaby gwiazdkę w mojej ocenie. Co do blendowania, to jak najbardziej urządzenie spelnia oczekiwania. Najprostszym testem jest blendowanie kiwi. Zmielone pestki to dobry blender i tak ten ma.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Avance Collection HR2195/00 Blender
Порівняно з першокласним блендером Philips HR2094