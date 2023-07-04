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Ідеальні результати вдвічі швидше
Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 4-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів.
800 Вт
Технологія ProBlend Crush
Максимальний об'єм чаші 1,5 л
3 налаштуваннями швидкості
Інноваційний дизайн великої ребристої чаші
На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості й функціонування.
Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт для збалансування потужності та ідеальних результатів змішування. Створено для максимального підвищення ефективності технології ProBlend Crush.
Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 4-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів.
4.7
з 5
51
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
OBZHORA
04/07/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Все чудово, як і є у Філіпса
Сподобалось все. Замовлення, доставка, обслуговування, відповідь на запитання...
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2023-06-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2023-06-04
Odessa 55
09/11/2021
Україна
Чудова якість та ціна відповідна
Дуже якісне та корисне обладнання, 10 з 10. Рекомендую Всім придбавати.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2021-07-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2021-07-09
ovseikoal
29/06/2021
Україна
Виріб має багато функцій
Спробували вже і коктелі молочні, і смузі, і пюре. Дітям дуже сподобалось. Став нашим улюбленцем на кухні. Швидко, смачно а головне корисно.
Плюси
Рекомендую сім'ям з дітками незамінний на кухні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2020-05-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер
Date of Use 2020-05-29