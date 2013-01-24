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Series 5000

Блендер

HR2224/00
Загальна оцінка / 5
  • Ідеальні результати вдвічі швидше Ідеальні результати вдвічі швидше Ідеальні результати вдвічі швидше
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    Series 5000 Блендер

    HR2224/00
    Загальна оцінка / 5

    Ідеальні результати вдвічі швидше

    Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 4-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

    Series 5000 Блендер

    Ідеальні результати вдвічі швидше

    Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 4-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

    Ідеальні результати вдвічі швидше

    Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 4-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

    Series 5000 Блендер

    Ідеальні результати вдвічі швидше

    Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 4-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів. Переглянути усі переваги

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      Ідеальні результати вдвічі швидше

      Завдяки потужній технології ProBlend Crush

      • Технологія ProBlend Crush
      Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт

      Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт

      Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт для збалансування потужності та ідеальних результатів змішування. Створено для максимального підвищення ефективності технології ProBlend Crush.

      Ідеально подрібнений лід і тверді продукти, у 2 рази швидше

      Ідеально подрібнений лід і тверді продукти, у 2 рази швидше

      Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 4-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів.

      Максимальна ємність: 2 л, робоча ємність чаші: 1,5 л

      Максимальна ємність: 2 л, робоча ємність чаші: 1,5 л

      Велика 2-літрова чаша має робочий об’єм 1,5 л для смачних змішаних смузі, якими можна поділитися з іншими членами сім’ї або залишити на потім.

      Зручний диск керування з 3 налаштуваннями швидкості

      Зручний диск керування з 3 налаштуваннями швидкості

      Наш диск керування має неслизьку поверхню, що дозволяє легко керувати швидкістю блендера. Від лагідного подрібнення м’яких фруктів до потужної обробки твердіших фруктів та овочів. Завдяки нашому ручному регулюванню швидкості можна вибрати те, що потрібно.

      Знімний ріжучий блок для легкого чищення

      Знімний ріжучий блок для легкого чищення

      Знімний ріжучий блок пристрою створено для ретельнішого чищення. Усі знімні частини можна також мити в посудомийній машині.

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Деталі можна мити в посудомийній машині

      Усі знімні деталі блендера Philips можна мити в посудомийній машині.

      Інноваційний дизайн великої ребристої чаші

      Інноваційний дизайн великої ребристої чаші

      Інноваційний дизайн ребристої чаші забезпечує оптимальний потік продуктів для найдрібнішого перемішування.

      2 роки гарантії

      На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості та функціонування.

      Імпульсний режим для одноріднішого подрібнення

      Ретельно подрібнюйте те, що потрібно, за допомогою зручного імпульсного режиму – усі шматки переміщаються вниз до ножів для іншого етапу подрібнення.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        Чаша

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китай

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Можна мити в посудомийній машині
        • 3 + імпульсний
        • 3 фіксовані налаштування швидкості
        Тип кришки
        Знімна
        Лезо
        4-лопатеве лезо
        Інтерфейс із режимом швидкості
        Поворотний регулятор

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        800  Вт
        Об’єм ємності
        2  л
        Робоча ємність чаші блендера
        1,5  л
        Довжина шнура
        0,09  м

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        180x167x408  мм
        Розміри упаковки (Д х Ш х В)
        200x336x276  мм
        Вага виробу
        2,09  кг
        Вага з упаковкою
        2,82  кг

      • Конструкція

        Колір
        Білий

      • Покриття корпусу

        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал мірного стакана
        Пластик SAN
        Матеріал основного корпусу
        Металева обгортка та пластик

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