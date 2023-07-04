КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ідеальні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні результати вдвічі швидше
  • Ідеальні результати вдвічі швидше

Більше не доступний

Серія 5000Блендер

HR2224/00

4.7

| (51) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Ідеальні результати вдвічі швидше

Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 4-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів.

Переглянути всі переваги

Завдяки потужній технології ProBlend Crush

Ідеальні результати вдвічі швидше

  • 800 Вт

  • Технологія ProBlend Crush

  • Максимальний об'єм чаші 1,5 л

  • 3 налаштуваннями швидкості

  • Інноваційний дизайн великої ребристої чаші

2 роки гарантії

2 роки гарантії

На наші блендери надається 2 роки гарантії – це наша гарантія довготривалої якості й функціонування.

Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт

Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт

Потужний, проте енергоефективний двигун 800 Вт для збалансування потужності та ідеальних результатів змішування. Створено для максимального підвищення ефективності технології ProBlend Crush.

Ідеально подрібнений лід і тверді продукти, у 2 рази швидше

Ідеально подрібнений лід і тверді продукти, у 2 рази швидше

Технологія ProBlend Crush перетворює найтвердіші продукти в найоднорідніші смузі вдвічі швидше. Поєднання наших унікальних 4-лопатевих лез та ефективного двигуна потужністю 800 Вт дозволяє ідеально покришити лід і великі шматки продуктів.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

51

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

1

04/07/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Все чудово, як і є у Філіпса

Сподобалось все. Замовлення, доставка, обслуговування, відповідь на запитання...

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2023-06-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2023-06-04

09/11/2021

Україна

Україна

Чудова якість та ціна відповідна

Дуже якісне та корисне обладнання, 10 з 10. Рекомендую Всім придбавати.

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2021-07-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2021-07-09

29/06/2021

Україна

Україна

Виріб має багато функцій

Спробували вже і коктелі молочні, і смузі, і пюре. Дітям дуже сподобалось. Став нашим улюбленцем на кухні. Швидко, смачно а головне корисно.

Плюси

Рекомендую сім'ям з дітками незамінний на кухні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2020-05-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 HR2224/00 Блендер

Date of Use 2020-05-29

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції